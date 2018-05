A Skoda Superb eleve nem egy kifejezetten olcsó darab, de most már prémiumautókat megszégyenítő áron is van belőle.

A cégautóként igencsak népszerű nagyméretű autóból most egy páncélozott változatot is faragtak. Hároméves fejlesztés nyomán született meg a PAS 300-as besorolást is elnyerő, vagyis kézifegyverek és repeszek ellen is hatékonyan védő járműszerkezet.

Elsősorban a nagy hőterhelésnek is ellenálló kevlár anyagok a jármű alvázán garantálják a biztonságot. A szélvédők golyóállók, de a módosítások érintették még a kocsi felnijeit is, és az abroncsok is olyanok, amelyek komolyabb roncsolás nyomán is használhatók maradnak. A belső térbe csak néhány extra gomb került a piros-kék kiegészítő lámpák kezeléséhez.

© Skoda

© Skoda

© Skoda

A hajtást érintetlenül hagyták, a 2.0 literes TDI motor, amely 190 lóerős, elégnek bizonyult a kocsihoz. A Skoda szerint így is 8,4 másodperc alatt van 100 km/h-nál az autó, a végsebessége pedig 190 km/h, ami elég.

A jármű ára ebben a formában 118 ezer font, ami 43 millió forintnak felel meg, és a szabvány hároméves garanciát adják mellé. Mondjuk mindenképpen érdekes lenne egy komolyabb támadás után visszavinni garanciában.

