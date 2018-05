A Német Túraautó Bajnokság a hétvégén a Hungaroringen tesz látogatást, vagyis tavalyhoz hasonlóan idén is felbőgnek a német sportkocsik motorjai a mogyoródi dombok között. De milyen autókról is van szó? Nos, ebben az igencsak kiegyensúlyozott szakágban nincs túl nagy különbség az autók között, melyek ráadásul csak sziluettjük tekintetében hasonlítanak közúti társaikra, de a lényeg nem is ez, hanem a mindig szoros és izgalmas küzdelem.

Az Audi-, BMW-, illetve Mercedes-gyártmányú, mintegy 1100 kilogrammos DTM autókban négyliteres lökettérfogatú, kilencvenfokos hengerszögű V8-as szívómotorok teljesítenek szolgálatot. Az akár 9000-ig elforgó erőforrások több mint 500 lóerősek, a csúcsnyomatékuk pedig 500 Nm.

Ez az erő egy hatfokozatú szekvenciális váltón keresztül jut el a Hankook Ventus Race versenygumis 18 colos hátsó kerekekre. A mindössze 1,15 méter magas autók végsebessége 275 km/h közelében mozog.

A DTM hungaroringi eseményei pénteken 16:05-kor kezdődnek meg az első szabadedzéssel, majd pedig szombaton és vasárnap következnek az időmérők és a versenyek. A betétfutamokon megtekinthetők lesznek a Formula–3-as bajnokság és az Audi Sport Seyffarth R8 LMS Kupa autói is.

A legolcsóbb napijegy ára 13 euró, a legdrágább hétvégi belépő 54 euróba kerül, a vasárnapi VIP-jegyért pedig 290 eurót kérnek el. A 7-14 év közöttiek 50 százalékos kedvezményt kapnak, a 7 évnél fiatalabbak pedig ingyenesen tekinthetik meg a DTM hazai futamát.

A Hungaroringen ez lesz az utolsó hagyományos értelemben vett DTM futam, ezért is érdemes kilátogatni a mogyoródi aszfaltcsíkra. A Mercedes tavaly bejelentette, hogy a 2018-as szezon végén távozik a sorozatból, és egyelőre kérdéses, hogy az Audi és a BMW hogyan folytatja tovább 2019-ben.

A 2019-es évaddal kapcsolatban egyelőre még sok a bizonytalanság, a híradások 2 literes turbómotorokról, illetve a DTM és a Super GT sorozatok összevonásáról szólnak. Illetve arról, hogy privát csapatok révén mégis maradhat a Mercedes márka a DTM-ben.

