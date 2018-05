Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több állat jelenik meg az avasi lakótelep és az egyetem környékén is, korábban az avasi kilátó mellett egy férfi kutyáira is rátámadtak.","shortLead":"Egyre több állat jelenik meg az avasi lakótelep és az egyetem környékén is, korábban az avasi kilátó mellett egy férfi...","id":"20180530_Kilohetik_a_vaddisznokat_Miskolcon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e391c1-3a9d-48ad-8b2c-9a335bdea3d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Kilohetik_a_vaddisznokat_Miskolcon","timestamp":"2018. május. 30. 15:28","title":"Kilőhetik a vaddisznókat Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az MSZP elnökjelöltje és EP-politikusa nemrég robbantotta a hírt, ő felszámolná az MSZP-t. Vannak követői párton belül. Azt mondja, ha pártja nem tudja rövidre zárni a megújulást, az európai parlamenti választásokra csak fél gőzzel tudnak ráfordulni. Interjú Szanyi Tiborral, aki saját politikai küzdelmét gyermeke kézmosásához hasonlította.","shortLead":"Az MSZP elnökjelöltje és EP-politikusa nemrég robbantotta a hírt, ő felszámolná az MSZP-t. Vannak követői párton belül...","id":"20180529_szanyi_tibor_mszp_ep_valasztas_molnar_gyula_molnar_zsolt_elnokvalasztas_orban_viktor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08c9d54-0e46-4a29-96f8-e41756983448","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_szanyi_tibor_mszp_ep_valasztas_molnar_gyula_molnar_zsolt_elnokvalasztas_orban_viktor","timestamp":"2018. május. 29. 13:15","title":"Szanyi Tibor: Mi vagyunk a kurvák a kuplerájban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236ef2a6-f6c7-4fac-bb1a-27610775091b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Superb eleve nem egy kifejezetten olcsó darab, de most már prémiumautókat megszégyenítő áron is van belőle. ","shortLead":"A Skoda Superb eleve nem egy kifejezetten olcsó darab, de most már prémiumautókat megszégyenítő áron is van belőle. ","id":"20180530_skoda_superb_pancelozott_golyoallo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236ef2a6-f6c7-4fac-bb1a-27610775091b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee10a26-6ce2-4cad-9058-9fde53861b5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_skoda_superb_pancelozott_golyoallo","timestamp":"2018. május. 30. 14:26","title":"44 millió forintért páncélozott Skodát is vehetünk mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripost szerint a gyerek kezébe hanggránátot adó apa mélységesen sajnálja a történteket. ","shortLead":"A Ripost szerint a gyerek kezébe hanggránátot adó apa mélységesen sajnálja a történteket. ","id":"20180529_Maradando_serulesei_vannak_a_kisfiunak_akinek_kezeben_felrobbant_a_hanggranat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438b4c57-0e68-4347-9cf1-a0d41ea5ec75","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Maradando_serulesei_vannak_a_kisfiunak_akinek_kezeben_felrobbant_a_hanggranat","timestamp":"2018. május. 29. 12:30","title":"Maradandó sérüléseket szenvedett a kisfiú, akinek kezében felrobbant a hanggránát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf06140e-27cc-4d6d-a8f2-c8cb32864d67","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A környező utcákkal egységes arculatot alakítanak ki a Vörösmarty téren. Új burkolatot fektetnek le, nagyobb lesz a zöldfelület, fejlesztik a világítást is.","shortLead":"A környező utcákkal egységes arculatot alakítanak ki a Vörösmarty téren. Új burkolatot fektetnek le, nagyobb lesz...","id":"20180530_felujitjak_a_vorosmarty_teret_de_ettol_meg_lesz_karacsonyi_vasar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf06140e-27cc-4d6d-a8f2-c8cb32864d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1406275-d77b-4a8f-8ce6-a88f455ae142","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_felujitjak_a_vorosmarty_teret_de_ettol_meg_lesz_karacsonyi_vasar","timestamp":"2018. május. 30. 13:34","title":"Felújítják a Vörösmarty teret, de ettől még lesz karácsonyi vásár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528cf20a-71a2-4ed6-a5b0-f69f9ad68e60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szentendrei rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A szentendrei rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180529_rendorseg_szentendre_autolopas_lopott_auto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=528cf20a-71a2-4ed6-a5b0-f69f9ad68e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d122b8-36d4-4868-a25d-64ea0523ab55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_rendorseg_szentendre_autolopas_lopott_auto","timestamp":"2018. május. 29. 16:36","title":"Fotó: Látta ezt a férfit? És az autót? Mindkettőt keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d22754-9ee5-4da9-b0e1-55ef3f9b50c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És kicsit megtámogatja az Echo Tv-t és a Magyar Időket.","shortLead":"És kicsit megtámogatja az Echo Tv-t és a Magyar Időket.","id":"20180530_Rokonok_Rumini__a_Mediatanacs_457_millio_forint_ad_hangjatek_es_online_sorozatokra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d22754-9ee5-4da9-b0e1-55ef3f9b50c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd197e0-0575-4ba8-8702-bd2dd79d4f94","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Rokonok_Rumini__a_Mediatanacs_457_millio_forint_ad_hangjatek_es_online_sorozatokra","timestamp":"2018. május. 30. 17:59","title":"Rokonok, Rumini – a Médiatanács 45,7 millió forint ad hangjáték- és online sorozatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbb0f92-fa5d-47da-9b4e-9aa8c5471ffd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közép-Európa egyetlen „A kategóriás” fesztiválja meghívta Csuja László filmjét, a Virágvölgyet.\r

","shortLead":"Közép-Európa egyetlen „A kategóriás” fesztiválja meghívta Csuja László filmjét, a Virágvölgyet.\r

","id":"20180529_Lesz_magyar_film_Karlovy_Varyban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abbb0f92-fa5d-47da-9b4e-9aa8c5471ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bd978e-c03e-49eb-9f58-f370c031e788","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Lesz_magyar_film_Karlovy_Varyban","timestamp":"2018. május. 29. 14:31","title":"Lesz magyar film Karlovy Varyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]