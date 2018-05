Az elmúlt időszakban több olvasónknak is sikerült lencsevégre kapnia, hol cirkál épp a Google autója.

Körülbelül két héttel ezelőtt, május 16-án indultak útjukra a Google autói hazánkban, hogy a korábban kihagyott régiókról fényképeket gyűjtsenek, valamint, hogy a meglévő helyszínekről készített felvételeket frissítsék. Az autók azóta is folyamatosan rójják a kilométereket, és így lesz ez még júniusban is. Hogy pontonsan merre lehet rá számítani, arról itt írtunk korábban.

Mivel a Google autói még a következő egy hónapban is hazánkban dolgoznak majd, ezért könnyen lehet, hogy ön is találkozhat majd vele. Amennyiben sikerül összefutnia vele, és még le is tudja fotózni, küldje el a képet a pontos hely és időpont megnevezésével üzenetben a Facebook-oldalunknak, mi pedig összesítjük majd, hogy merre járt vagy jár éppen az autó.

Olvasónk Bálint még május 17-én látta a Google autóját Nyáregyházán körözni.

© Olvasónk, Bálint

Másik olvasónk, Beatrix pedig május 18-án délelőtt, az M3 Kerekaraszti benzinkútjánál.

© Olvasónk, Beatrix

Korábban mi is lencsevégre kaptuk a panorámakamerával szerelt járművet, május 21-én épp egy pécsi mélygarázsban pihent.

© hvg.hu

Ha ön is látta a Google autóját, küldje el üzenetben a róla készült képet, a dátumot és a helyszínt a HVG Autó rovatának Facebook-oldalára.