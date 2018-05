Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik-frakcióból kizárt képviselő azt írta a Facebookon: felkészül arra, hogy visszatérjen a civil életbe. Kizárását tudomásul veszi, de megdöbbentette a \"konkrétumok nélküli, koncepciós döntés\".","shortLead":"A Jobbik-frakcióból kizárt képviselő azt írta a Facebookon: felkészül arra, hogy visszatérjen a civil életbe. Kizárását...","id":"20180530_duro_dora_kesz_vagyok_visszaadni_a_mandatumomat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd0aeb1-930f-4083-97c7-953f36f92c01","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_duro_dora_kesz_vagyok_visszaadni_a_mandatumomat","timestamp":"2018. május. 30. 08:25","title":"Dúró Dóra: Kész vagyok visszaadni a mandátumomat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66b1aada-ae99-4255-ab19-6c158e0f7b7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zenében sokkal sikeresebb volt Kovács Ákos, mint a borozójával, de még így is mínuszban zárta az előző évet.","shortLead":"A zenében sokkal sikeresebb volt Kovács Ákos, mint a borozójával, de még így is mínuszban zárta az előző évet.","id":"20180531_Akos_a_zenere_es_a_borozora_is_rafizetett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66b1aada-ae99-4255-ab19-6c158e0f7b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e84816-9434-4a9e-801d-6e9b6593a56a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Akos_a_zenere_es_a_borozora_is_rafizetett","timestamp":"2018. május. 31. 16:19","title":"Ákos a zenére és a borozóra is ráfizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e834f379-44ea-4697-9ecb-3b676ce584ba","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201822_az_ordog_pradat_visel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e834f379-44ea-4697-9ecb-3b676ce584ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e02985-6d14-469a-8293-4328db7a6dd0","keywords":null,"link":"/itthon/201822_az_ordog_pradat_visel","timestamp":"2018. május. 31. 11:10","title":"Jakus Ibolya: Az ördög Pradát visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27f9a27-0188-42d0-b5c2-0afc147e5505","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ókori vulkánkitörés elől menekülve fejezte le egy hatalmas kő azt a mozgássérült férfit, akinek maradványait nemrég fedezték fel a régészek a dél-olaszországi Pompejiben. Legalábbis ezt valószínűsítik a szakemberek. Videón is mutatjuk az egyedülálló leletet.","shortLead":"Az ókori vulkánkitörés elől menekülve fejezte le egy hatalmas kő azt a mozgássérült férfit, akinek maradványait nemrég...","id":"20180530_A_vulkankitorest_nezte_amikor_lefejezte_egy_kotomb__kulonleges_lelet_kerult_elo_Pompejiben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c27f9a27-0188-42d0-b5c2-0afc147e5505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8403e9-90e1-477c-9994-7ea1a1a9244b","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_A_vulkankitorest_nezte_amikor_lefejezte_egy_kotomb__kulonleges_lelet_kerult_elo_Pompejiben","timestamp":"2018. május. 30. 14:47","title":"A vulkánkitörést nézhette, amikor lefejezte egy kőtömb – különleges lelet került elő Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dabbd45-b6f9-4ed7-bbc8-4bb0098c7849","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem kell fizetnie a mutatványa közben megsérült nézőnek.","shortLead":"Nem kell fizetnie a mutatványa közben megsérült nézőnek.","id":"20180530_Meguszta_David_Copperfield_a_karteritesi_birsagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dabbd45-b6f9-4ed7-bbc8-4bb0098c7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5c815b-3738-46b2-b233-59ba757ab2cc","keywords":null,"link":"/elet/20180530_Meguszta_David_Copperfield_a_karteritesi_birsagot","timestamp":"2018. május. 30. 11:39","title":"Megúszta David Copperfield a kártérítési bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81aabf9-a13c-4bec-a6e8-11ac0c8afac6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A körülbelül 26 kilométeres sztrádaszakasz alapkövét tavaly júliusban tették le. Ha elkészül az M4-es sztráda ezen szakasza, kevesebb mint 2 óra 40 perc alatt lehet majd eljutni Budapesttől a román határig autópályán.","shortLead":"A körülbelül 26 kilométeres sztrádaszakasz alapkövét tavaly júliusban tették le. Ha elkészül az M4-es sztráda ezen...","id":"20180531_penzt_ad_az_eu_a_roman_hatarig_tarto_autopalyara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c81aabf9-a13c-4bec-a6e8-11ac0c8afac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4a24c1-e047-4ae5-9994-0cd8053aab5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_penzt_ad_az_eu_a_roman_hatarig_tarto_autopalyara","timestamp":"2018. május. 31. 17:40","title":"Pénzt ad az EU a román határig tartó autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Napokon belül kampányba kezd Soros György, hogy írjanak ki új népszavazást a Brexitről. Az előző referendum vége az lett, hogy megkezdődtek az EU-ból való kilépési tárgyalások. A milliárdos szerint ha a britek távoznának, azzal óriási károk történnének.","shortLead":"Napokon belül kampányba kezd Soros György, hogy írjanak ki új népszavazást a Brexitről. Az előző referendum vége...","id":"20180530_Soros_kampanyolni_kezd_egy_uj_Brexitnepszavazas_mellett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95625702-a8af-4f0e-96c2-f7a4d86f9da7","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_Soros_kampanyolni_kezd_egy_uj_Brexitnepszavazas_mellett","timestamp":"2018. május. 30. 10:04","title":"Soros kampányolni kezd egy új Brexit-népszavazás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815f241a-a597-4b04-9d31-647e37364eee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ősszel induló új középiskola fenntartója a BZSH lesz.","shortLead":"Az ősszel induló új középiskola fenntartója a BZSH lesz.","id":"20180530_Uj_szakgimnaziumot_alapit_a_Mazsihisz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=815f241a-a597-4b04-9d31-647e37364eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8631d785-86de-4597-9f5e-3fd14d9ab1ae","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Uj_szakgimnaziumot_alapit_a_Mazsihisz","timestamp":"2018. május. 30. 14:40","title":"Új szakgimnáziumot alapít a Mazsihisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]