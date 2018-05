Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Totó kutya hű társa volt a DK elnökének, amikor Gyurcsány még miniszterelnök volt, Putyinnal is cimborált a kutya.","shortLead":"Totó kutya hű társa volt a DK elnökének, amikor Gyurcsány még miniszterelnök volt, Putyinnal is cimborált a kutya.","id":"20180531_Meghalt_Toto_Gyurcsany_Ferenc_kutyaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfdd2e7-60f2-4943-9c25-a14a31ecdcaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Meghalt_Toto_Gyurcsany_Ferenc_kutyaja","timestamp":"2018. május. 31. 11:51","title":"Meghalt Totó, Gyurcsány Ferenc kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtörtént a nagy találkozó, kezet rázhatott amerikai kollégájával Szijjártó Péter külügyminiszter. ","shortLead":"Megtörtént a nagy találkozó, kezet rázhatott amerikai kollégájával Szijjártó Péter külügyminiszter. ","id":"20180530_Szijjarto_Magyarorszag_nem_lesz_az_USAt_hiszterikusan_biralo_europai_korus_tagja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1ca51d-974b-4e5c-af52-0dacbfcd8ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Szijjarto_Magyarorszag_nem_lesz_az_USAt_hiszterikusan_biralo_europai_korus_tagja","timestamp":"2018. május. 30. 19:20","title":"Szijjártó: Magyarország nem lesz az USA-t hisztérikusan bíráló európai kórus tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Weinstein nem tanúskodik.","shortLead":"Weinstein nem tanúskodik.","id":"20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e5e5d4-23f1-495b-86f4-429f855b5f5a","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","timestamp":"2018. május. 31. 11:40","title":"Bíróság előtt a Weinstein-ügy: többrendbeli nemi erőszakkal vádolják a volt filmmogult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói töltötték meg a közgyűlés üléstermét. Márki-Zay hívei szerint a fideszes többségű képviselő-testület csődbe akarja vinni a várost, hogy aztán a polgármesterre kenhessék. Megjelent Lázár János is, aki lefixált egy találkozót a polgármesterrel. Videós stábunk végig követte az eseményeket. ","shortLead":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói...","id":"20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e091aa-8224-487c-9ec5-5508f229f446","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","timestamp":"2018. május. 30. 14:00","title":"\"Csődbe akarják vinni a várost, és a fő karmester dr. Lázár János\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember rosszul lett és összeesett az Üllői úton, a segítségére siető rendőrök újraélesztették.","shortLead":"Egy ember rosszul lett és összeesett az Üllői úton, a segítségére siető rendőrök újraélesztették.","id":"20180530_Villamosmegalloban_mentettek_eletet_a_rendorok_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee15f93-5d39-4381-a084-5a72ff9514b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Villamosmegalloban_mentettek_eletet_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2018. május. 30. 14:28","title":"Villamosmegállóban mentettek életet a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9457be78-9389-4a39-9aef-431514aa5c1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Liverpool fizioterapeutája szerint három-négy hetet kell kihagynia Mohamed Szalahnak, akinek a Bajnokok Ligája döntőjében sérült meg a válla. Az egyiptomi játékos mindent elkövet a világbajnoki részvétel érdekében.","shortLead":"A Liverpool fizioterapeutája szerint három-négy hetet kell kihagynia Mohamed Szalahnak, akinek a Bajnokok Ligája...","id":"20180530_Szalah_nem_haragszik_Ramosra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9457be78-9389-4a39-9aef-431514aa5c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a1155f-f59a-4868-ab2b-c6704ff92763","keywords":null,"link":"/sport/20180530_Szalah_nem_haragszik_Ramosra","timestamp":"2018. május. 30. 14:25","title":"Szalah nem haragszik Ramosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23770c85-6cc3-4726-96d3-22aae88e6113","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tetszett a férfinak, hogy fejkendőt viselnek a színésznők. Lökdösődés nem volt, végül sikerült tisztázni a helyzetet, a beszámolók szerint rendőrt sem kellett hívni. ","shortLead":"Nem tetszett a férfinak, hogy fejkendőt viselnek a színésznők. Lökdösődés nem volt, végül sikerült tisztázni...","id":"20180530_budapesten_forgato_egyiptomi_szinesznokbe_kotott_bele_egy_magyar_ferfi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23770c85-6cc3-4726-96d3-22aae88e6113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e49b05-9b88-4678-9690-ad8773332e0b","keywords":null,"link":"/elet/20180530_budapesten_forgato_egyiptomi_szinesznokbe_kotott_bele_egy_magyar_ferfi","timestamp":"2018. május. 30. 11:06","title":"Budapesten forgató egyiptomi színésznőkbe kötött bele egy magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fcb8b76-f620-455a-a4a1-1b846e19f89b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Párisi Nagy Áruházban nyitó élményközpontban többek között életre keltik a látogatók által rajzolt lényeket egy 3D-s alkotásban. Kipróbáltuk. ","shortLead":"A Párisi Nagy Áruházban nyitó élményközpontban többek között életre keltik a látogatók által rajzolt lényeket egy 3D-s...","id":"20180531_Video_3Dben_kelt_eletre_kelt_a_hvg_rajzolt_vizilova","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fcb8b76-f620-455a-a4a1-1b846e19f89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841fcf07-9b73-4d5d-9d92-5ded86bf29f9","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Video_3Dben_kelt_eletre_kelt_a_hvg_rajzolt_vizilova","timestamp":"2018. május. 31. 16:18","title":"Videó: 3D-ben kelt életre a hvg rajzolt vízilova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]