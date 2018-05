Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13ccde77-fe74-41c6-9206-50dba6a44d7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévés a Blikk szerint felszámolja az eddigi életét. Könyvet azért még ír.

","shortLead":"A tévés a Blikk szerint felszámolja az eddigi életét. Könyvet azért még ír.

","id":"20180531_Havas_Henrik_visszavonul_a_nyilvanossag_elol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13ccde77-fe74-41c6-9206-50dba6a44d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9336d93a-dcd9-40dd-bf14-ceb40351d942","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Havas_Henrik_visszavonul_a_nyilvanossag_elol","timestamp":"2018. május. 31. 07:50","title":"Havas Henrik visszavonul a nyilvánosság elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi erőgéppel rukkolt ki május közepén a OnePlus. Azonban máris felfedeztek egy gyenge pontot a csúcskészüléken, a OnePlus 6-on.","shortLead":"Igazi erőgéppel rukkolt ki május közepén a OnePlus. Azonban máris felfedeztek egy gyenge pontot a csúcskészüléken...","id":"20180530_oneplus6_arcfelismeres_becsapasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbd9dec-5b2c-4c11-871d-3437fe77e089","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_oneplus6_arcfelismeres_becsapasa","timestamp":"2018. május. 30. 19:03","title":"Ennyire egyszerű kijátszani a OnePlus 6 arcfelismerését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dabbd45-b6f9-4ed7-bbc8-4bb0098c7849","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem kell fizetnie a mutatványa közben megsérült nézőnek.","shortLead":"Nem kell fizetnie a mutatványa közben megsérült nézőnek.","id":"20180530_Meguszta_David_Copperfield_a_karteritesi_birsagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dabbd45-b6f9-4ed7-bbc8-4bb0098c7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5c815b-3738-46b2-b233-59ba757ab2cc","keywords":null,"link":"/elet/20180530_Meguszta_David_Copperfield_a_karteritesi_birsagot","timestamp":"2018. május. 30. 11:39","title":"Megúszta David Copperfield a kártérítési bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebben is csattanó maszlaggal szennyezett kömény lehetett.","shortLead":"Ebben is csattanó maszlaggal szennyezett kömény lehetett.","id":"20180530_Visszahivjak_a_csirkehusos_brokkolifozelek_bebietelt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd13fcb7-45b4-4cf5-8397-c05897751919","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Visszahivjak_a_csirkehusos_brokkolifozelek_bebietelt","timestamp":"2018. május. 30. 19:52","title":"Visszahívják a csirkehúsos brokkolifőzelék bébiételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8a58a8-e04d-4fc9-9ea2-29283d83cfb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy közlekedési konfliktus során a férfi többször is megütötte a járművezetőt.","shortLead":"Egy közlekedési konfliktus során a férfi többször is megütötte a járművezetőt.","id":"20180530_Megverte_a_buszsofort_egy_ferfi_Solymaron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d8a58a8-e04d-4fc9-9ea2-29283d83cfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5150bf4-bee7-4bd2-b09b-3fc4a5aa919b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Megverte_a_buszsofort_egy_ferfi_Solymaron","timestamp":"2018. május. 30. 15:41","title":"Megverte a buszsofőrt egy férfi Solymáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fab249-2e4c-471c-82b0-e6a48cf3ea7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dialógust, kommunikációt sürget a nyugat felé orientálódó ukrán kormány, de keleten háborúban áll az oroszok által támogatott szeparatistákkal, az oktatási törvény ügyében pedig egész Európával vitában áll. ","shortLead":"Dialógust, kommunikációt sürget a nyugat felé orientálódó ukrán kormány, de keleten háborúban áll az oroszok által...","id":"20180531_ukrajna_kelet_nyugat_oroszorszag_magyarorszag_oktatasi_torveny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1fab249-2e4c-471c-82b0-e6a48cf3ea7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de69cb7-8677-4616-a2c5-f0ac8275b36a","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_ukrajna_kelet_nyugat_oroszorszag_magyarorszag_oktatasi_torveny","timestamp":"2018. május. 31. 17:15","title":"Ukrajna, a Kelet és Nyugat között harapófogóba került ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Satya Nadella Microsoft-vezér tényleg tudhat valamit. Egyre értékesebbé teszi ugyanis a cégét. Lehet, hogy pár év múlva már a világ legértékesebb vállalkozásaként emlegetjük majd a jó öreg Microsoftot? ","shortLead":"Satya Nadella Microsoft-vezér tényleg tudhat valamit. Egyre értékesebbé teszi ugyanis a cégét. Lehet, hogy pár év múlva...","id":"20180531_a_vilag_legertekesebb_vallalatai_microsoft_apple_amazon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47caedb-4794-4eaf-9aa0-95d12984a0e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_a_vilag_legertekesebb_vallalatai_microsoft_apple_amazon","timestamp":"2018. május. 31. 14:03","title":"Meglepő helycsere: a jó öreg Microsoft beelőzte a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacca906-8b31-4e7d-ab99-00c6cd132b6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szegedi bíróságon Czeglédy Csabára tolt mindent a makói iskolaszövetkezetes büntető ügyben az egyik vádlott, akinek ügyvédje a per felfüggesztését, és egy másik, hatmilliárdos Czeglédy-üggyel való egyesítését kérte. ","shortLead":"A szegedi bíróságon Czeglédy Csabára tolt mindent a makói iskolaszövetkezetes büntető ügyben az egyik vádlott, akinek...","id":"20180531_Alaposan_elaztattak_Czegledi_Csabat_a_szegedi_birosagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eacca906-8b31-4e7d-ab99-00c6cd132b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcc43f5-c80d-4a5d-90df-ef6e621b179a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Alaposan_elaztattak_Czegledi_Csabat_a_szegedi_birosagon","timestamp":"2018. május. 31. 13:43","title":"Alaposan eláztatta Czeglédy Csabát az eddig hallgató másodrendű vádlott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]