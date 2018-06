Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52995703-c390-487d-b535-90a4fd443695","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA hivatalos fotósa, Bill Ingalls igyekezett biztonságos távolságba vinni a kameráját az indítóállomástól, de a kilövés nem kímélte a gépet.","shortLead":"A NASA hivatalos fotósa, Bill Ingalls igyekezett biztonságos távolságba vinni a kameráját az indítóállomástól, de...","id":"20180530_nasa_grace_muhold_space_x_falcon_9_raketa_canon_gep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52995703-c390-487d-b535-90a4fd443695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417f9cbc-1e98-4ea4-8a0a-ba5993e59049","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_nasa_grace_muhold_space_x_falcon_9_raketa_canon_gep","timestamp":"2018. május. 30. 09:03","title":"Így néz ki egy fényképezőgép, amit túl közel vitt a fotós a Falcon 9-es rakétához + videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1feff6-0059-4513-99b6-8f498e827ba9","c_author":"Hercsel Adél","category":"velemeny","description":"Egy agyonbántalmazott, lelki beteg társadalomban élünk, ahol mindenki lábon hordja ki a maga szégyellt neurózisát. Vélemény.","shortLead":"Egy agyonbántalmazott, lelki beteg társadalomban élünk, ahol mindenki lábon hordja ki a maga szégyellt neurózisát...","id":"20180531_A_politika_vege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1feff6-0059-4513-99b6-8f498e827ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c3c9b1-ed67-49e9-bba9-53b1986e9a3f","keywords":null,"link":"/velemeny/20180531_A_politika_vege","timestamp":"2018. május. 31. 18:15","title":"Hercsel Adél: A politika vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos magyar fogyasztó 82,9 ezer forintot költött el havonta 2017-ben, ami reálértéken 5,1 százalékkal több, mint a 2016-os érték. A legtöbbet a rezsi és az étel viszi el, a többletköltés elsősorban szórakozásra és okostelefonokra ment.","shortLead":"Egy átlagos magyar fogyasztó 82,9 ezer forintot költött el havonta 2017-ben, ami reálértéken 5,1 százalékkal több, mint...","id":"20180531_Tavaly_tobb_jutott_italra_es_okostelefonra__ennyit_kolt_a_magyar_havonta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37a1a37-1761-4479-b33c-6b88aa7ba2b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Tavaly_tobb_jutott_italra_es_okostelefonra__ennyit_kolt_a_magyar_havonta","timestamp":"2018. május. 31. 09:48","title":"Tavaly több jutott italra és okostelefonra – ennyit költ a magyar havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673f61cb-855d-46c7-97cc-484f0ae200c6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Milyen tévhitek vannak még mindig a nemekkel kapcsolatban? Mi kell ahhoz, hogy nők és férfiak is boldogok legyenek? Szemán Dénes férfikutató pszichológust kérdeztük közelgő szalonestje kapcsán. Öt kérdés – öt válasz.","shortLead":"Milyen tévhitek vannak még mindig a nemekkel kapcsolatban? Mi kell ahhoz, hogy nők és férfiak is boldogok legyenek...","id":"20180531_A_ferfiak_megitelese_ma_ambivalens","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673f61cb-855d-46c7-97cc-484f0ae200c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ff53a8-139c-494d-9342-d7c4e66d4ee8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180531_A_ferfiak_megitelese_ma_ambivalens","timestamp":"2018. május. 31. 12:15","title":"„A férfiak megítélése ma ambivalens”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e834f379-44ea-4697-9ecb-3b676ce584ba","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201822_az_ordog_pradat_visel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e834f379-44ea-4697-9ecb-3b676ce584ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e02985-6d14-469a-8293-4328db7a6dd0","keywords":null,"link":"/itthon/201822_az_ordog_pradat_visel","timestamp":"2018. május. 31. 11:10","title":"Jakus Ibolya: Az ördög Pradát visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6090a131-8069-4869-ad29-782a9dd9954a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jövő őszi önkormányzati választások kampányának kezdete előtt külön államtitkárt neveztek ki a forrásai és hatásköre nagy részétől már korábban megfosztott főváros fejlesztéseinek intézésére. ","shortLead":"A jövő őszi önkormányzati választások kampányának kezdete előtt külön államtitkárt neveztek ki a forrásai és hatásköre...","id":"20180531_Penzzel_venne_vissza_Budapestet_Orban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6090a131-8069-4869-ad29-782a9dd9954a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfebd84-1f06-493b-a876-25b424a75f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Penzzel_venne_vissza_Budapestet_Orban","timestamp":"2018. május. 31. 14:18","title":"Pénzzel venné vissza Budapestet Orbán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa76a46-354b-4ead-9f08-981264a6a6df","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Mire jó a digitális ügyintézés az állami adminisztrációban? Mire jók az olyan okos automatizmusok, mint például egy számlázóprogramban a tömeges számlakiállítás, fizetési értesítés és a cégadatok automatikus kitöltése? Hogyan használható mindez arra, hogy egy ország állampolgárainak ügyintézését jelentősen meggyorsítsa és leegyszerűsítse? Gépek vezérelte intelligens megoldások a Baltikumtól Magyarországig.","shortLead":"Mire jó a digitális ügyintézés az állami adminisztrációban? Mire jók az olyan okos automatizmusok, mint például...","id":"20180525_Az_adobevallastol_a_szamlazasig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa76a46-354b-4ead-9f08-981264a6a6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03030f8-5404-46e8-9e73-8f40828bbb08","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180525_Az_adobevallastol_a_szamlazasig","timestamp":"2018. május. 30. 07:25","title":"Az adóbevallástól a számlázásig – okos automatizmusok az állampolgárok szolgálatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570ac62e-02d0-4ef7-8dd6-5c78e488fe06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menetelnek, ha meg kell védeni a hazát/miniszterelnököt, de vajon ugyanilyen könnyen kapnak engedélyt a békemenetre a szigorított Alaptörvénnyel is? ","shortLead":"Menetelnek, ha meg kell védeni a hazát/miniszterelnököt, de vajon ugyanilyen könnyen kapnak engedélyt a békemenetre...","id":"20180531_Orban_kedvenc_civiljeire_is_lesujt_a_szigor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=570ac62e-02d0-4ef7-8dd6-5c78e488fe06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec84f877-2821-4ef6-a532-af3a8d1a7f77","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Orban_kedvenc_civiljeire_is_lesujt_a_szigor","timestamp":"2018. május. 31. 16:10","title":"Betilthatják a békemenetet, ha a körút lakóit zavarja? A CÖF-nél lapítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]