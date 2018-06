Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07699555-26d8-47fe-973e-2ae2ff189c37","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Sokszor találkozunk irreális elvárásokkal a munkahelyen. Pedig a kutatások szerint a Z generáció nem tűri vezetője utasításait, parancsolgatását, dirigálását. Az irreális elvárások ráadásul stresszorok lehetnek a munkahelyen, így igen megnehezíthetik a produktív munkát. De hogyan tudnák a vezetőnk tudtára adni, hogy követelései teljesíthetetlenek, anélkül, hogy lustának, megbízhatatlannak vagy siránkozónak tűnnénk?","shortLead":"Sokszor találkozunk irreális elvárásokkal a munkahelyen. Pedig a kutatások szerint a Z generáció nem tűri vezetője...","id":"20180601_Mit_mondj_illetve_ne_mondj_amikor_a_fonokodnek_irrealis_elvarasai_vannak_feled","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07699555-26d8-47fe-973e-2ae2ff189c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fc4429-6f16-4a6e-963c-b96adf2dd92f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180601_Mit_mondj_illetve_ne_mondj_amikor_a_fonokodnek_irrealis_elvarasai_vannak_feled","timestamp":"2018. június. 01. 12:50","title":"Mit mondj (illetve ne mondj) amikor a főnöködnek irreális elvárásai vannak feléd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"e3015954-c5bd-44c5-ba22-d5d14f3adb3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyieket szorította ki a földpályázatokon, és több százmilliós földalapú támogatást kapott a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt., melynek a legnagyobb tulajdonosa Lázár János anyai nagybátyja, Gyapjas Károly.","shortLead":"A helyieket szorította ki a földpályázatokon, és több százmilliós földalapú támogatást kapott a Gorzsai Mezőgazdasági...","id":"20180531_Sikeres_evet_zart_Lazar_nagybatyjanak_agrarcege_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3015954-c5bd-44c5-ba22-d5d14f3adb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfaafad-a170-4e86-bb1f-40aa2633c595","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Sikeres_evet_zart_Lazar_nagybatyjanak_agrarcege_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. május. 31. 11:42","title":"Sikeres évet zárt Lázár nagybátyjának agrárcége Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f597d6-1d4f-4eb3-ab3a-5c174e7c1a2e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Életének 69. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Mosonyi György.","shortLead":"Életének 69. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Mosonyi György.","id":"20180530_Meghalt_a_Mol_felugyelobizottsaganak_elnoke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3f597d6-1d4f-4eb3-ab3a-5c174e7c1a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da52d52-06dc-48bb-a6cb-09877e60b7a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Meghalt_a_Mol_felugyelobizottsaganak_elnoke","timestamp":"2018. május. 30. 18:04","title":"Meghalt a Mol felügyelőbizottságának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtörtént a nagy találkozó, kezet rázhatott amerikai kollégájával Szijjártó Péter külügyminiszter. ","shortLead":"Megtörtént a nagy találkozó, kezet rázhatott amerikai kollégájával Szijjártó Péter külügyminiszter. ","id":"20180530_Szijjarto_Magyarorszag_nem_lesz_az_USAt_hiszterikusan_biralo_europai_korus_tagja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1ca51d-974b-4e5c-af52-0dacbfcd8ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Szijjarto_Magyarorszag_nem_lesz_az_USAt_hiszterikusan_biralo_europai_korus_tagja","timestamp":"2018. május. 30. 19:20","title":"Szijjártó: Magyarország nem lesz az USA-t hisztérikusan bíráló európai kórus tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6803553e-e0aa-49a7-9feb-8a8331bc27a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A retro-futurisztikus világba kalauzoló Fallout 76-ról eddig csupán egy alig másfél perces teaser jelent meg, de már ez is elég volt, hogy rajongók százezreit csigázza fel. ","shortLead":"A retro-futurisztikus világba kalauzoló Fallout 76-ról eddig csupán egy alig másfél perces teaser jelent meg, de már...","id":"20180531_fallout_76_trailer_bethesda_softworks_e3","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6803553e-e0aa-49a7-9feb-8a8331bc27a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74035300-6f61-4a69-92ab-0036db246f75","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_fallout_76_trailer_bethesda_softworks_e3","timestamp":"2018. május. 31. 15:03","title":"Új Fallout-játék jön, és ez most valami egész más lesz – mutatjuk a trailert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6a4c93-4839-4582-9fe5-c4b42e4c571e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét forgalomba kerülnek a hazánkban a rendszerváltás előtt népszerű Kamaz tehergépkocsik, melyek 2018-ban már modern motorokkal és váltókkal támadnak.","shortLead":"Ismét forgalomba kerülnek a hazánkban a rendszerváltás előtt népszerű Kamaz tehergépkocsik, melyek 2018-ban már modern...","id":"20180531_kamaz_orosz_teherauto_terepjaro_magyarorszag_4x4_6x6_cummins_motor_zf_valto_litvania_vlagyimir_putyin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b6a4c93-4839-4582-9fe5-c4b42e4c571e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbbfccf-8382-4305-90b3-c9ddc57a13b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_kamaz_orosz_teherauto_terepjaro_magyarorszag_4x4_6x6_cummins_motor_zf_valto_litvania_vlagyimir_putyin","timestamp":"2018. május. 31. 14:21","title":"Emlékszik a Kamaz teherautókra? Most visszatérnek Magyarországra, akár 6x6 kivitelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81c4aa5-10b1-4ddf-8418-213db4f15061","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új, az eddiginél rugalmasabb tűzgyújtási tilalmi rendszer lépett életbe, mostantól gyorsabb a tilalom elrendelése és visszavonása.","shortLead":"Új, az eddiginél rugalmasabb tűzgyújtási tilalmi rendszer lépett életbe, mostantól gyorsabb a tilalom elrendelése és...","id":"20180531_mostantol_naprol_napra_valtozhat_hol_van_tuzgyujtasi_tilalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81c4aa5-10b1-4ddf-8418-213db4f15061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052c3e0f-a9a7-45df-8df1-495f7dcd20ec","keywords":null,"link":"/elet/20180531_mostantol_naprol_napra_valtozhat_hol_van_tuzgyujtasi_tilalom","timestamp":"2018. május. 31. 10:33","title":"Fontos: mostantól napról napra változhat, hol van tűzgyújtási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy évvel korábban még 2,4 milliárdos mínuszt termelt a Mediaworks, most viszont 4,3 milliárd forint a nyereség.","shortLead":"Egy évvel korábban még 2,4 milliárdos mínuszt termelt a Mediaworks, most viszont 4,3 milliárd forint a nyereség.","id":"20180531_Kifizetodott_a_kormanyhuseg_oriasit_szakitott_Meszaros_mediabirodalma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfc752a-a625-41b7-97d4-58c1f37cd228","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Kifizetodott_a_kormanyhuseg_oriasit_szakitott_Meszaros_mediabirodalma","timestamp":"2018. május. 31. 09:41","title":"Kifizetődött a kormányhűség, óriásit szakított Mészáros médiabirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]