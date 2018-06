Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af8fc7a3-9f18-474c-8375-a9c1669413ab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A csütörtökön 70 éves, Nobel-díjas Szvetlana Alekszijevics könyvei továbbra sem jelenhetnek meg hazájában.","shortLead":"A csütörtökön 70 éves, Nobel-díjas Szvetlana Alekszijevics könyvei továbbra sem jelenhetnek meg hazájában.","id":"20180529_Egyszeru_emberek_meseltek_el_neki_mit_tett_veluk_a_tortenelem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8fc7a3-9f18-474c-8375-a9c1669413ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638eb18a-7391-459d-bab3-2de94ac62ef0","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Egyszeru_emberek_meseltek_el_neki_mit_tett_veluk_a_tortenelem","timestamp":"2018. május. 31. 08:55","title":"Egyszerű emberek mesélték el neki, mit tett velük a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3ce14c-6a87-47f1-b233-15163140a49e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra Giuseppe Conte vezetésével próbálnak kormányt alakítani. ","shortLead":"Újra Giuseppe Conte vezetésével próbálnak kormányt alakítani. ","id":"20180531_Meg_egyszer_nekifut_a_kormanyalakitasnak_az_olasz_jobboldal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a3ce14c-6a87-47f1-b233-15163140a49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152557c6-2073-427e-a449-c39983b877de","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_Meg_egyszer_nekifut_a_kormanyalakitasnak_az_olasz_jobboldal","timestamp":"2018. május. 31. 20:01","title":"Még egyszer nekifut a kormányalakításnak az olasz jobboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20caac66-c790-46d3-94f6-c8f2ffb0c38e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Máté cége, a Mém Műhely Kft. úgy kapott a jegybankelnök unokatestvérének bankjától 90 milliós hitelt villavásárlásra, hogy idén mínusz 12 milliót sikerült összehoznia, Ádám cége, a Magyar Stratégiai Zrt. pedig gyakorlatilag NHB-s hitelből fizette ki több száz millió forintos villáját.","shortLead":"Máté cége, a Mém Műhely Kft. úgy kapott a jegybankelnök unokatestvérének bankjától 90 milliós hitelt villavásárlásra...","id":"20180601_Kijott_a_Matolcsyfuuk_beszamoloja_de_nem_ebbol_fogja_megtudni_hogy_lehet_szazmillios_villakat_vasarolni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20caac66-c790-46d3-94f6-c8f2ffb0c38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862964ac-7477-41a8-a1bf-9bde404d11a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Kijott_a_Matolcsyfuuk_beszamoloja_de_nem_ebbol_fogja_megtudni_hogy_lehet_szazmillios_villakat_vasarolni","timestamp":"2018. június. 01. 11:08","title":"Kijött a Matolcsy-fiúk cégeinek beszámolója, de nem ezekből fogja megérteni, hogy lehet százmilliós villákat hitelből vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A római császár bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, de egy fontos része 1863 óta Párizsban volt, és ez most derült ki.","shortLead":"A római császár bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, de egy fontos része 1863 óta Párizsban...","id":"20180601_megtalaltak_nagy_konstantin_elveszett_mutatoujjat_a_louvreban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027fa762-72ab-49e2-8154-bca6b84a8d86","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_megtalaltak_nagy_konstantin_elveszett_mutatoujjat_a_louvreban","timestamp":"2018. június. 01. 21:55","title":"Megtalálták Nagy Konstantin elveszett mutatóujját a Louvre-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b869f9f2-39cc-4059-9cf4-1dd7504bb7c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kísérletezett új dizájnnal, lényegében egy az egyben lemásolta az iPhone X megjelenését új készülékénél a Xiaomi. A Mi 8-as széria rögtön három verzióban indul bevetésre, olyan nyalánkságok mellett, mint a kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó vagy az iPhone X-hez hasonló 3D-s arcfelismerés. Különbség persze van, például, hogy a legdrágább változat se nagyon kerül többe 150 ezer forintnál.","shortLead":"Nem kísérletezett új dizájnnal, lényegében egy az egyben lemásolta az iPhone X megjelenését új készülékénél a Xiaomi...","id":"20180601_xiaomi_mi_8_telefon_arcfelismeres_iphone_x_mi_8_se_mi_8_explorer_edition","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b869f9f2-39cc-4059-9cf4-1dd7504bb7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a6f360-dc2b-4c84-9195-e747dfd0c0b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_xiaomi_mi_8_telefon_arcfelismeres_iphone_x_mi_8_se_mi_8_explorer_edition","timestamp":"2018. június. 01. 08:03","title":"Nem akármilyen telefonnal jött ki a Xiaomi: sokat tud, de nem sokba kerül – ráadásul még átlátszó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt időszakban több olvasónknak is sikerült lencsevégre kapnia, hol cirkál épp a Google autója.","shortLead":"Az elmúlt időszakban több olvasónknak is sikerült lencsevégre kapnia, hol cirkál épp a Google autója.","id":"20180531_google_street_view_auto_magyarorszag_hol_lehet_latni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094824a8-00e4-447b-86f1-d7627bbf2e1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_google_street_view_auto_magyarorszag_hol_lehet_latni","timestamp":"2018. május. 31. 08:21","title":"Itt járt eddig a Google autója, ami Magyarországot fotózza – ön látta már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b4739f-1da6-4201-b0c9-bb275a20adec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hatodik, befejező évad nyolcrészes lett. ","shortLead":"A hatodik, befejező évad nyolcrészes lett. ","id":"20180601_Befejeztek_a_Kevin_Spaceymentes_Kartyavar_forgatasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2b4739f-1da6-4201-b0c9-bb275a20adec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2314cdb7-7441-423c-adc6-57635e366d26","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Befejeztek_a_Kevin_Spaceymentes_Kartyavar_forgatasat","timestamp":"2018. június. 01. 10:50","title":"Befejezték a Kevin Spacey-mentes Kártyavár forgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi újságíró jogvédő szervezet (RSF) szerint az ukrán hatóságok túl messzire mentek azzal, hogy megrendezték Arkagyij Babcsenko orosz ellenzéki újságíró halálát, hogy – magyarázatuk szerint – leleplezzék az életére törő orosz titkosszolgálatokat.","shortLead":"A nemzetközi újságíró jogvédő szervezet (RSF) szerint az ukrán hatóságok túl messzire mentek azzal, hogy megrendezték...","id":"20180531_elitelte_a_kijevi_almerenyletet_a_riporterek_hatarok_nelkul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4154f712-8539-4315-b364-1302b2a4c56c","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_elitelte_a_kijevi_almerenyletet_a_riporterek_hatarok_nelkul","timestamp":"2018. május. 31. 05:30","title":"Elítélte a kijevi álmerényletet a Riporterek Határok Nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]