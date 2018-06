Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"770d36bc-52e9-40bc-8f04-a4812537b5a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülők szerint ez már diktatúra.","shortLead":"A szülők szerint ez már diktatúra.","id":"20180601_Kicsit_tultoltak_az_egeszseges_etkezest_az_egyik_brit_iskolaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=770d36bc-52e9-40bc-8f04-a4812537b5a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cdce44-bf2c-4e7b-96fd-f112eaf83fed","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Kicsit_tultoltak_az_egeszseges_etkezest_az_egyik_brit_iskolaban","timestamp":"2018. június. 01. 15:00","title":"Kicsit túltolták az egészséges étkezést az egyik brit iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebben is csattanó maszlaggal szennyezett kömény lehetett.","shortLead":"Ebben is csattanó maszlaggal szennyezett kömény lehetett.","id":"20180530_Visszahivjak_a_csirkehusos_brokkolifozelek_bebietelt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd13fcb7-45b4-4cf5-8397-c05897751919","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Visszahivjak_a_csirkehusos_brokkolifozelek_bebietelt","timestamp":"2018. május. 30. 19:52","title":"Visszahívják a csirkehúsos brokkolifőzelék bébiételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5234f0f5-0e22-45b8-ba54-d65b1702b8f9","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csak az adókerülést és a hibázási lehetőségeket szaporítja a túlbürokratizált adóbevallás. Mindenkinek könnyebb lenne, ha a mikrovállalkozásoknál egyszerűsítenék a hipa-bevallást, a társaságiadó-bevallást pedig a társasági adóról szóló törvényben előírt adatokra korlátoznák.","shortLead":"Csak az adókerülést és a hibázási lehetőségeket szaporítja a túlbürokratizált adóbevallás. Mindenkinek könnyebb lenne...","id":"20180601_Oriasit_szivtak_azok_a_cegek_a_bevallassal_akik_tobb_telepulesen_is_mukodnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5234f0f5-0e22-45b8-ba54-d65b1702b8f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25e687e-706a-4aff-b730-07f0002a40e5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180601_Oriasit_szivtak_azok_a_cegek_a_bevallassal_akik_tobb_telepulesen_is_mukodnek","timestamp":"2018. június. 01. 11:28","title":"Óriásit szívtak a bevallással azok a cégek, amelyek több településen is működnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a44618-7fb6-4679-b9a7-7efd513f227f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába a sok szép kormányzati program, a szegregált romák sora nem változott, sőt inkább rosszabbodott az elmúlt 10 évben, erre jutott a témával az MTA-n foglalkozó konferencia. Orbán Viktor pálinkaforradalma is növekvő alkoholizmusként csapódott le a szegény romák körében. Az összkép tragikus.\r

\r

","shortLead":"Hiába a sok szép kormányzati program, a szegregált romák sora nem változott, sőt inkább rosszabbodott az elmúlt 10...","id":"20180601_Orban_palinkaforradalma_csak_novelte_az_alkoholizmust_a_romak_koreben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80a44618-7fb6-4679-b9a7-7efd513f227f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b296723-ecd2-492f-b2f9-bca5fdcf2e37","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Orban_palinkaforradalma_csak_novelte_az_alkoholizmust_a_romak_koreben","timestamp":"2018. június. 01. 10:17","title":"Orbán pálinkaforradalma csak növelte az alkoholizmust a romák körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da647a54-7465-4fe6-92ca-a76d0246ef41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiszivárgott videó mutatja a Galaxy S9+ „Light Luxury” változatát. A készülék nagyméretű phablet lesz, a vékonyabb pénztárcájú felhasználók Galaxy S9+-a.","shortLead":"Egy kiszivárgott videó mutatja a Galaxy S9+ „Light Luxury” változatát. A készülék nagyméretű phablet lesz, a vékonyabb...","id":"20180601_galaxy_a9_star_kiszivargott_video_olcsobb_galaxy_s9_plus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da647a54-7465-4fe6-92ca-a76d0246ef41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd19fbb7-7294-45bb-b94d-e5d383a6a8d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_galaxy_a9_star_kiszivargott_video_olcsobb_galaxy_s9_plus","timestamp":"2018. június. 01. 15:03","title":"Kiszivárgott videó: jön a Galaxy S9+ egy még nagyobb, de olcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fab7c81-b578-4912-8559-bf3f0d8ae07c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Frank Lampard hároméves szerződést kötött a Derby County labdarúgócsapatával.","shortLead":"Frank Lampard hároméves szerződést kötött a Derby County labdarúgócsapatával.","id":"20180531_az_angol_masodosztalyban_lesz_edzo_a_chelsea_legendaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fab7c81-b578-4912-8559-bf3f0d8ae07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3aaf90b-209a-4090-86c9-f308e5bd3692","keywords":null,"link":"/sport/20180531_az_angol_masodosztalyban_lesz_edzo_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. május. 31. 11:10","title":"Az angol másodosztályban lesz edző a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi újságíró jogvédő szervezet (RSF) szerint az ukrán hatóságok túl messzire mentek azzal, hogy megrendezték Arkagyij Babcsenko orosz ellenzéki újságíró halálát, hogy – magyarázatuk szerint – leleplezzék az életére törő orosz titkosszolgálatokat.","shortLead":"A nemzetközi újságíró jogvédő szervezet (RSF) szerint az ukrán hatóságok túl messzire mentek azzal, hogy megrendezték...","id":"20180531_elitelte_a_kijevi_almerenyletet_a_riporterek_hatarok_nelkul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4154f712-8539-4315-b364-1302b2a4c56c","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_elitelte_a_kijevi_almerenyletet_a_riporterek_hatarok_nelkul","timestamp":"2018. május. 31. 05:30","title":"Elítélte a kijevi álmerényletet a Riporterek Határok Nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508668e1-8290-4e60-8e85-b95ec5b85d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi polgármester bejelentette, nem vállal többé tisztséget az MSZP-ben. ","shortLead":"A szegedi polgármester bejelentette, nem vállal többé tisztséget az MSZP-ben. ","id":"20180531_Botka_Az_ellenzeki_partok_vezetoi_onzesbol_arulasbol_butasagbol_utasitottak_el_az_egyuttmukodest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=508668e1-8290-4e60-8e85-b95ec5b85d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d86069-606b-4790-a1a0-0922cdea80ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Botka_Az_ellenzeki_partok_vezetoi_onzesbol_arulasbol_butasagbol_utasitottak_el_az_egyuttmukodest","timestamp":"2018. május. 31. 18:10","title":"Botka: Az ellenzéki pártok vezetői önzésből, árulásból, butaságból utasították el az együttműködést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]