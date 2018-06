Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Satya Nadella Microsoft-vezér tényleg tudhat valamit. Egyre értékesebbé teszi ugyanis a cégét. Lehet, hogy pár év múlva már a világ legértékesebb vállalkozásaként emlegetjük majd a jó öreg Microsoftot? ","shortLead":"Satya Nadella Microsoft-vezér tényleg tudhat valamit. Egyre értékesebbé teszi ugyanis a cégét. Lehet, hogy pár év múlva...","id":"20180531_a_vilag_legertekesebb_vallalatai_microsoft_apple_amazon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47caedb-4794-4eaf-9aa0-95d12984a0e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_a_vilag_legertekesebb_vallalatai_microsoft_apple_amazon","timestamp":"2018. május. 31. 14:03","title":"Meglepő helycsere: a jó öreg Microsoft beelőzte a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c54bf-12be-4c5e-a6e1-7edfe557923a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, kisméretű szabadidő-autót, amely nagyjából a VW Polo méretében fog megjelenni, lefotózták tesztelés közben. ","shortLead":"Az új, kisméretű szabadidő-autót, amely nagyjából a VW Polo méretében fog megjelenni, lefotózták tesztelés közben. ","id":"20180531_volkswagen_TCross","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c60c54bf-12be-4c5e-a6e1-7edfe557923a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77eb7301-be10-48f0-9ea6-b8b31a29ba15","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_volkswagen_TCross","timestamp":"2018. május. 31. 12:24","title":"Majdnem kész a Polóra húzott szabadidő-autó, a Volkswagen T-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0636e1-01c4-4d95-8283-b97f02e05e96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon kevesen értik, mit is jelent valójában a fenntarthatóság, melyet magyar fiatalok által indított kezdeményezés tenne központi témává a Visegrádi országokban.","shortLead":"Nagyon kevesen értik, mit is jelent valójában a fenntarthatóság, melyet magyar fiatalok által indított kezdeményezés...","id":"20180531_Ezert_fognak_a_most_felnovok_nehezebb_eletet_elni_mint_mi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd0636e1-01c4-4d95-8283-b97f02e05e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae85c33-f70a-4638-9be1-f27e457d8348","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Ezert_fognak_a_most_felnovok_nehezebb_eletet_elni_mint_mi","timestamp":"2018. május. 31. 10:55","title":"Ezért fognak a most felnövők nehezebb életet élni, mint mi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg a Debreceni Egyetem és a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft., amikor 2016 áprilisában kitiltott egy LMBTQI témájú kerekasztal-beszélgetést az Egyetemről – mondta ki jogerősen az Egyenlő Bánásmód Hatóság, amely 100 ezer Ft bírságot szabott ki az Egyetemre.","shortLead":"Szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg a Debreceni...","id":"20180531_Melegeket_diszkriminaltak_megbirsagoltak_a_Debreceni_Egyetemet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997c0cc7-57c4-4862-bda5-acf11c82c1d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Melegeket_diszkriminaltak_megbirsagoltak_a_Debreceni_Egyetemet","timestamp":"2018. május. 31. 10:29","title":"Melegeket diszkrimináltak, megbírságolták a Debreceni Egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407ffa78-3d0a-4702-b122-89be05f7e1b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százmilliókat toltak tavaly a strandba a 2017-es beszámoló szerint.","shortLead":"Százmilliókat toltak tavaly a strandba a 2017-es beszámoló szerint.","id":"20180601_Felporgette_a_Lupatavi_luxusplazst_Gerendai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=407ffa78-3d0a-4702-b122-89be05f7e1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6abc30-9e91-489a-a238-495c7da9326f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Felporgette_a_Lupatavi_luxusplazst_Gerendai","timestamp":"2018. június. 01. 10:10","title":"Felpörgette a Lupa-tavi luxusplázst Gerendai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai önkormányzat várhatóan lebontja a Hős utca elhíresült ingatlanjait. D. Kovács Róbert polgármester az InfoRádiónak azt mondta: minden ott lakónak, valamint a szintén érintett Bihari utcai házakban élőnek próbálják megoldani a lakhatását.","shortLead":"A kőbányai önkormányzat várhatóan lebontja a Hős utca elhíresült ingatlanjait. D. Kovács Róbert polgármester...","id":"20180601_Lebontjak_a_Hos_utcai_gettot_az_kap_lakast_aki_nem_iszik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640eeecc-c56b-4b66-88f9-51e30c659550","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Lebontjak_a_Hos_utcai_gettot_az_kap_lakast_aki_nem_iszik","timestamp":"2018. június. 01. 05:36","title":"Lebontják a Hős utcai gettót, az kap lakást, aki nem iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbabe9c1-15a1-43e0-94e1-20c110419770","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A HVG e heti számában végigvettük, hány államtitkárral állnak fel az új minisztériumok. A listát végignézve nem világos, egyes szakterületeknek miért van saját államtitkáruk, míg másoknak nincs.","shortLead":"A HVG e heti számában végigvettük, hány államtitkárral állnak fel az új minisztériumok. A listát végignézve nem...","id":"20180531_allamtitkarok_kormany_orban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbabe9c1-15a1-43e0-94e1-20c110419770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6dcb4a3-7804-4d6d-b519-876ff673c3a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_allamtitkarok_kormany_orban","timestamp":"2018. május. 31. 12:08","title":"Szijjártónál az űrkutatás, Gulyás és Kásler holtversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b869f9f2-39cc-4059-9cf4-1dd7504bb7c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kísérletezett új dizájnnal, lényegében egy az egyben lemásolta az iPhone X megjelenését új készülékénél a Xiaomi. A Mi 8-as széria rögtön három verzióban indul bevetésre, olyan nyalánkságok mellett, mint a kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó vagy az iPhone X-hez hasonló 3D-s arcfelismerés. Különbség persze van, például, hogy a legdrágább változat se nagyon kerül többe 150 ezer forintnál.","shortLead":"Nem kísérletezett új dizájnnal, lényegében egy az egyben lemásolta az iPhone X megjelenését új készülékénél a Xiaomi...","id":"20180601_xiaomi_mi_8_telefon_arcfelismeres_iphone_x_mi_8_se_mi_8_explorer_edition","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b869f9f2-39cc-4059-9cf4-1dd7504bb7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a6f360-dc2b-4c84-9195-e747dfd0c0b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_xiaomi_mi_8_telefon_arcfelismeres_iphone_x_mi_8_se_mi_8_explorer_edition","timestamp":"2018. június. 01. 08:03","title":"Nem akármilyen telefonnal jött ki a Xiaomi: sokat tud, de nem sokba kerül – ráadásul még átlátszó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]