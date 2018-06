Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0966d85-ef93-4f61-adab-6085c3c9acc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka továbbra sem hagy fel a dízelmotorok fejlesztésével és forgalmazásával, íme az újabb bizonyíték.","shortLead":"A bajor márka továbbra sem hagy fel a dízelmotorok fejlesztésével és forgalmazásával, íme az újabb bizonyíték.","id":"20180530_dizel_nem_halott_bmw_x3_x4_dizelmotor_divatterepjaro_suv_gazolaj_hibrid_villanyauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0966d85-ef93-4f61-adab-6085c3c9acc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d0a480-3278-47ad-ac36-bc510b2b025b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_dizel_nem_halott_bmw_x3_x4_dizelmotor_divatterepjaro_suv_gazolaj_hibrid_villanyauto","timestamp":"2018. május. 30. 15:23","title":"A dízel nem halott, legalábbis a BMW szerint biztosan nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3805df88-caa5-4314-9b69-2395207d79da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két tigris, oroszlán, egy jaguár, valamint egy medve is megszökött pénteken egy német állatkertből. Sajtóhírek szerint valamennyit elkapták, egyet kivéve: a medvét kilőtték. ","shortLead":"Két tigris, oroszlán, egy jaguár, valamint egy medve is megszökött pénteken egy német állatkertből. Sajtóhírek szerint...","id":"20180601_Megszokott_ket_oroszlan_ket_tigris_es_egy_jaguar_egy_nemet_allatkertbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3805df88-caa5-4314-9b69-2395207d79da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41dc416-d201-4a76-84f2-cd161dfe79bf","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Megszokott_ket_oroszlan_ket_tigris_es_egy_jaguar_egy_nemet_allatkertbol","timestamp":"2018. június. 01. 13:29","title":"Elkapták a németországi állatkertből megszökött tigriseket és oroszlányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4196f8-b6ff-45c8-9f5a-8d3abb455395","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Bár miniszterként konferálták fel Kásler Miklóst, a miniszter a szentmise után azt mondta, magánemberként jött, nem a kormányt képviselte. Azt nem mondta meg, beszélt-e előtte Orbánnal, aki az 50. születésnapján nem volt túl lelkes a szentmise ötletétől.","shortLead":"Bár miniszterként konferálták fel Kásler Miklóst, a miniszter a szentmise után azt mondta, magánemberként jött, nem...","id":"20180531_Kasler_Miklos_is_mondott_imat_az_Orban_Viktorert_tartott_szentmisen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b4196f8-b6ff-45c8-9f5a-8d3abb455395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7eff85c-90fc-4d7f-8f50-8191f0df077f","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Kasler_Miklos_is_mondott_imat_az_Orban_Viktorert_tartott_szentmisen","timestamp":"2018. május. 31. 20:29","title":"Kásler Miklós is mondott imát az Orbán Viktorért tartott szentmisén - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem könnyű most a Balaton felé autózóknak.","shortLead":"Nem könnyű most a Balaton felé autózóknak.","id":"20180601_harmas_karambol_torlodas_az_m7esen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc13914-f991-41fe-88ea-d2e9db1f018f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_harmas_karambol_torlodas_az_m7esen","timestamp":"2018. június. 01. 11:43","title":"Hármas karambol, torlódás az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07342896-42e1-4e03-831a-b9f4313b11f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"80 éves Amerika leghíresebb menekültje: Superman\r

","shortLead":"80 éves Amerika leghíresebb menekültje: Superman\r

","id":"20180601_A_magyar_menekult_Sandornak_is_segitett_Superman","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07342896-42e1-4e03-831a-b9f4313b11f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45921b7-b22e-4f89-9dde-9c88e770186b","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_A_magyar_menekult_Sandornak_is_segitett_Superman","timestamp":"2018. június. 01. 14:19","title":"A magyar menekült Sándornak is segített Superman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt időszakban több olvasónknak is sikerült lencsevégre kapnia, hol cirkál épp a Google autója.","shortLead":"Az elmúlt időszakban több olvasónknak is sikerült lencsevégre kapnia, hol cirkál épp a Google autója.","id":"20180531_google_street_view_auto_magyarorszag_hol_lehet_latni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094824a8-00e4-447b-86f1-d7627bbf2e1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_google_street_view_auto_magyarorszag_hol_lehet_latni","timestamp":"2018. május. 31. 08:21","title":"Itt járt eddig a Google autója, ami Magyarországot fotózza – ön látta már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tayyip Erdogan török elnök egyetlen igazi ellenzéke a líra – viccelődnek a közgazdászok Törökországban. Mint minden viccben, ebben is ott lapul az igazság. ","shortLead":"Tayyip Erdogan török elnök egyetlen igazi ellenzéke a líra – viccelődnek a közgazdászok Törökországban. Mint minden...","id":"20180531_Varatlanul_kemeny_ellenfelet_kapott_Orban_nagyratoro_torok_baratja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a24e253-6963-461a-895c-8dd85f0e7a0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Varatlanul_kemeny_ellenfelet_kapott_Orban_nagyratoro_torok_baratja","timestamp":"2018. május. 31. 11:30","title":"Váratlanul kemény ellenfelet kapott Orbán nagyratörő török barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre, miután másnap lejár a határidő a már korábban bejelentett vámtarifa-emelés mentesítésére – értesült a The Wall Street Journal. ","shortLead":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre...","id":"20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b6110d-c816-4483-8d8c-3d8ed8963ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","timestamp":"2018. május. 31. 05:18","title":"WSJ: Tényleg jönnek az amerikai védővámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]