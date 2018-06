Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b50105b-e3ad-493c-b62e-8fdcb392da82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HMD Global frissítette a tavalyi olcsó Nokiákat, így erősebb, de még mindig olcsó készülékekkel rukkoltak elő Moszkvában.","shortLead":"A HMD Global frissítette a tavalyi olcsó Nokiákat, így erősebb, de még mindig olcsó készülékekkel rukkoltak elő...","id":"20180531_nokia_mobilok_bemutatkozas_kepesseg_specifikacio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b50105b-e3ad-493c-b62e-8fdcb392da82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060ece39-a2b0-4d02-8789-69c754b998c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_nokia_mobilok_bemutatkozas_kepesseg_specifikacio","timestamp":"2018. május. 31. 12:03","title":"Itt vannak a Nokia legújabb, megfizethető árú mobiljai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert egykori osztálytársa, Bayer Zsolt szerint az.","shortLead":"Mert egykori osztálytársa, Bayer Zsolt szerint az.","id":"20180530_Megkerdeztek_Semjent_szerinte_is_migranse_Ferenc_papa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c97bab8-56ee-4108-b307-1480d9a945a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Megkerdeztek_Semjent_szerinte_is_migranse_Ferenc_papa","timestamp":"2018. május. 30. 18:08","title":"Megkérdezték Semjént, szerinte is migráns-e Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos magyar fogyasztó 82,9 ezer forintot költött el havonta 2017-ben, ami reálértéken 5,1 százalékkal több, mint a 2016-os érték. A legtöbbet a rezsi és az étel viszi el, a többletköltés elsősorban szórakozásra és okostelefonokra ment.","shortLead":"Egy átlagos magyar fogyasztó 82,9 ezer forintot költött el havonta 2017-ben, ami reálértéken 5,1 százalékkal több, mint...","id":"20180531_Tavaly_tobb_jutott_italra_es_okostelefonra__ennyit_kolt_a_magyar_havonta","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37a1a37-1761-4479-b33c-6b88aa7ba2b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Tavaly_tobb_jutott_italra_es_okostelefonra__ennyit_kolt_a_magyar_havonta","timestamp":"2018. május. 31. 09:48","title":"Tavaly több jutott italra és okostelefonra – ennyit költ a magyar havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi újságíró jogvédő szervezet (RSF) szerint az ukrán hatóságok túl messzire mentek azzal, hogy megrendezték Arkagyij Babcsenko orosz ellenzéki újságíró halálát, hogy – magyarázatuk szerint – leleplezzék az életére törő orosz titkosszolgálatokat.","shortLead":"A nemzetközi újságíró jogvédő szervezet (RSF) szerint az ukrán hatóságok túl messzire mentek azzal, hogy megrendezték...","id":"20180531_elitelte_a_kijevi_almerenyletet_a_riporterek_hatarok_nelkul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4154f712-8539-4315-b364-1302b2a4c56c","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_elitelte_a_kijevi_almerenyletet_a_riporterek_hatarok_nelkul","timestamp":"2018. május. 31. 05:30","title":"Elítélte a kijevi álmerényletet a Riporterek Határok Nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73b954-c257-40da-8408-a287c851a845","c_author":"Ny. M.","category":"tudomany","description":"Hova jutna a világ, ha még a flúgos milliárdosok is beletörődnének az emberiség kipusztulásába?","shortLead":"Hova jutna a világ, ha még a flúgos milliárdosok is beletörődnének az emberiség kipusztulásába?","id":"20180530_holdra_szallas_urutazas_blue_origin_new_glenn_jeff_bezos_isdc2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f73b954-c257-40da-8408-a287c851a845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dda0a9b-5931-48d4-aef6-c269d5b393af","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_holdra_szallas_urutazas_blue_origin_new_glenn_jeff_bezos_isdc2018","timestamp":"2018. május. 30. 20:03","title":"Jeff Bezos szerint ideje kiköltöznünk a Holdra, és már azt is tudja, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2997f46-f161-42b5-aa12-1ef0f44a2900","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Folytatódik Az állampolgár diadalmenete külföldön.","shortLead":"Folytatódik Az állampolgár diadalmenete külföldön.","id":"20180530_Magyarok_hoztak_el_a_fodijat_az_argentin_filmfesztivalrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2997f46-f161-42b5-aa12-1ef0f44a2900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152f33ec-94c4-4f38-85d0-2f139017636b","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Magyarok_hoztak_el_a_fodijat_az_argentin_filmfesztivalrol","timestamp":"2018. május. 30. 11:20","title":"Magyarok hozták el a fődíjat az argentin filmfesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52ec706-9bb5-4b2e-b041-3fd5d98cf50f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt jó ötlet azt ígérni, hogy a homeopátiás hanghullámoktól majd megszűnik az ebola, a malária, a kolera, vagy épp a fejsérülés.","shortLead":"Nem volt jó ötlet azt ígérni, hogy a homeopátiás hanghullámoktól majd megszűnik az ebola, a malária, a kolera, vagy épp...","id":"20180531_Megbuntethetik_az_orvost_aki_homeopatias_hanghullamokat_arult_az_ebola_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e52ec706-9bb5-4b2e-b041-3fd5d98cf50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a5d67c-21c4-4ea3-a7d7-b769a16b8b9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Megbuntethetik_az_orvost_aki_homeopatias_hanghullamokat_arult_az_ebola_ellen","timestamp":"2018. május. 31. 13:38","title":"Megbüntethetik az orvost, aki homeopátiás hanghullámokat árult az ebola ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef236dd-3e6d-4114-9508-1d0fd38918e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az egyik utolsó esélyük, hogy segítséget kérjenek és kapjanak.","shortLead":"Ez az egyik utolsó esélyük, hogy segítséget kérjenek és kapjanak.","id":"20180529_Kanallal_a_bugyijukban_probalnak_meg_kivedeni_a_kenyszerhazassagokat_a_sved_lanyok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eef236dd-3e6d-4114-9508-1d0fd38918e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fdf1ef-2044-48f1-94c1-c8b9c66e791d","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Kanallal_a_bugyijukban_probalnak_meg_kivedeni_a_kenyszerhazassagokat_a_sved_lanyok","timestamp":"2018. május. 30. 08:43","title":"Kanállal a bugyijukban próbálnák meg kivédeni a kényszerházasságokat a svéd lányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]