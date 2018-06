Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"508668e1-8290-4e60-8e85-b95ec5b85d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi polgármester bejelentette, nem vállal többé tisztséget az MSZP-ben. ","shortLead":"A szegedi polgármester bejelentette, nem vállal többé tisztséget az MSZP-ben. ","id":"20180531_Botka_Az_ellenzeki_partok_vezetoi_onzesbol_arulasbol_butasagbol_utasitottak_el_az_egyuttmukodest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=508668e1-8290-4e60-8e85-b95ec5b85d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d86069-606b-4790-a1a0-0922cdea80ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Botka_Az_ellenzeki_partok_vezetoi_onzesbol_arulasbol_butasagbol_utasitottak_el_az_egyuttmukodest","timestamp":"2018. május. 31. 18:10","title":"Botka: Az ellenzéki pártok vezetői önzésből, árulásból, butaságból utasították el az együttműködést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még olyan közeli a macedón-görög névvita megoldása, mint most – jelentette ki a macedón miniszterelnök. Zoran Zaev közölte: amint megszületik a megegyezés, népszavazást tartanak, hogy kiderüljön, mit gondol a macedón lakosság az ország új nevéről.","shortLead":"Soha nem volt még olyan közeli a macedón-görög névvita megoldása, mint most – jelentette ki a macedón miniszterelnök...","id":"20180531_ugy_tunik_megtalaltak_macedonia_uj_nevet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9009389-eb60-4df3-812b-36ccf9efde38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_ugy_tunik_megtalaltak_macedonia_uj_nevet","timestamp":"2018. május. 31. 05:49","title":"Úgy tűnik, megtalálták Macedónia új nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több pénz kerül a magyar teniszbe, de ez alig 1 százalékát jelenti annak, amennyiből a focistáknak stadionokat építenek. Mit kell tenni ahhoz, hogy egyszer lássunk egy magyar világsztárt is?","shortLead":"Egyre több pénz kerül a magyar teniszbe, de ez alig 1 százalékát jelenti annak, amennyiből a focistáknak stadionokat...","id":"20180530_Magyar_Djokovicsot_akarunk_vagy_sok_hobbiteniszezo_gyereket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d25af26-0c9d-4ba9-9315-d314ebfef378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Magyar_Djokovicsot_akarunk_vagy_sok_hobbiteniszezo_gyereket","timestamp":"2018. május. 30. 11:45","title":"Magyar Djokovicot akarunk, vagy sok hobbiteniszező gyereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d22754-9ee5-4da9-b0e1-55ef3f9b50c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És kicsit megtámogatja az Echo Tv-t és a Magyar Időket.","shortLead":"És kicsit megtámogatja az Echo Tv-t és a Magyar Időket.","id":"20180530_Rokonok_Rumini__a_Mediatanacs_457_millio_forint_ad_hangjatek_es_online_sorozatokra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60d22754-9ee5-4da9-b0e1-55ef3f9b50c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd197e0-0575-4ba8-8702-bd2dd79d4f94","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Rokonok_Rumini__a_Mediatanacs_457_millio_forint_ad_hangjatek_es_online_sorozatokra","timestamp":"2018. május. 30. 17:59","title":"Rokonok, Rumini – a Médiatanács 45,7 millió forint ad hangjáték- és online sorozatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd962b90-ec3d-4beb-8839-c486737867eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három halálos áldozatot követelő liege-i támadás feltételezett elkövetője már a merénylet előtti éjszakán meggyilkolt egy embert Belgiumban – közölte szerdán Jan Jambon belga belügyminiszter.","shortLead":"A három halálos áldozatot követelő liege-i támadás feltételezett elkövetője már a merénylet előtti éjszakán meggyilkolt...","id":"20180530_a_liegei_merenylet_elott_is_olt_az_elkoveto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd962b90-ec3d-4beb-8839-c486737867eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26b74d4-d0c7-4786-8a82-107bbeb650cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_a_liegei_merenylet_elott_is_olt_az_elkoveto","timestamp":"2018. május. 30. 10:22","title":"A liege-i merénylet előtt kalapáccsal ölt az elkövető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9c93a5-a0ac-4e48-9551-d439f62c8cbc","c_author":"","category":"elet","description":"Az angoltanár szerint csak \"morálisan igyekezett támogatni\" a diáklányt.\r

\r

","shortLead":"Az angoltanár szerint csak \"morálisan igyekezett támogatni\" a diáklányt.\r

\r

","id":"20180531_Csokolozni_kellett_a_tanaraval_egy_15_eves_roman_diaklanynak_hogy_ne_bukjon_meg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd9c93a5-a0ac-4e48-9551-d439f62c8cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4832f4ba-47be-4394-9e7a-7efe4a87cde7","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Csokolozni_kellett_a_tanaraval_egy_15_eves_roman_diaklanynak_hogy_ne_bukjon_meg","timestamp":"2018. május. 31. 13:13","title":"Csókolózni kellett a tanárával egy 15 éves román diáklánynak, hogy ne bukjon meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b50105b-e3ad-493c-b62e-8fdcb392da82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HMD Global frissítette a tavalyi olcsó Nokiákat, így erősebb, de még mindig olcsó készülékekkel rukkoltak elő Moszkvában.","shortLead":"A HMD Global frissítette a tavalyi olcsó Nokiákat, így erősebb, de még mindig olcsó készülékekkel rukkoltak elő...","id":"20180531_nokia_mobilok_bemutatkozas_kepesseg_specifikacio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b50105b-e3ad-493c-b62e-8fdcb392da82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060ece39-a2b0-4d02-8789-69c754b998c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_nokia_mobilok_bemutatkozas_kepesseg_specifikacio","timestamp":"2018. május. 31. 12:03","title":"Itt vannak a Nokia legújabb, megfizethető árú mobiljai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült a javaslatból – mondja Tordai Csaba ügyvéd, alkotmányjogász, korábbi államtitkár. Aggályos pontok így is maradtak a tervezetben, de azok Orbán belpolitikai keménykedéséhez kellenek inkább.","shortLead":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült...","id":"20180530_orban_meghatralt_stop_soros","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65607da-58b2-483b-bc0c-a0bd539959fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_orban_meghatralt_stop_soros","timestamp":"2018. május. 30. 14:50","title":"Orbán valójában meghátrált a Stop Sorossal, de leplezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]