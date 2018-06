Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cdcf2e4-3b67-4f68-bb64-246f3a58db64","c_author":"Domány András","category":"cegauto","description":"Kérhetik a parkolási díjat attól, aki már eladta az autót, ha így szól a törvény – így döntött az Alkotmánybíróság Salamon László vezette öt tagú tanácsa.","shortLead":"Kérhetik a parkolási díjat attól, aki már eladta az autót, ha így szól a törvény – így döntött az Alkotmánybíróság...","id":"20180601_nem_alkotmanyellenes_hogy_az_auto_vevojenek_kell_bejelentenie_a_valtozast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cdcf2e4-3b67-4f68-bb64-246f3a58db64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c89056e-bbe7-4413-9ff9-814ba665b1f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_nem_alkotmanyellenes_hogy_az_auto_vevojenek_kell_bejelentenie_a_valtozast","timestamp":"2018. június. 01. 14:57","title":"Nem biztos, hogy jó, de nem alkotmányellenes, hogy az autó vevőjének kell bejelentenie a változást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b45274-43fd-4079-ab13-e4f550f66230","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A hétvégén hazánkban vendégeskedő DTM-en a BMW főhadiszállásán felbukkant a nemzetközi autósport egyik legnagyobb karaktere. Néhány szót váltottunk Alex Zanardival.","shortLead":"A hétvégén hazánkban vendégeskedő DTM-en a BMW főhadiszállásán felbukkant a nemzetközi autósport egyik legnagyobb...","id":"20180602_alex_zanardi_olasz_autoversenyzo_paralimpikon_autoversenyzo_dtm_formula_e_bmw_daytona_misano","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b45274-43fd-4079-ab13-e4f550f66230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91c50d9-a520-4cc7-ad48-b4af71cc606e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_alex_zanardi_olasz_autoversenyzo_paralimpikon_autoversenyzo_dtm_formula_e_bmw_daytona_misano","timestamp":"2018. június. 02. 16:01","title":"A tizensokadik helyért ugyanúgy küzdök mint az elsőért - a DTM-be visszatérő, műlábakkal élő Zanardival beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f71e76-5655-4a88-bd22-206b45f7e11d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Danny Boyle híres filmjében, A partban a Maya-öböl egy érintetlen, világvégi hely. A valóságban viszont hemzseg a turistáktól, akik részben éppen a film miatt keresik fel a gyönyörű, fehér homokos partszakaszt. ","shortLead":"Danny Boyle híres filmjében, A partban a Maya-öböl egy érintetlen, világvégi hely. A valóságban viszont hemzseg...","id":"20180601_Bezarjak_az_oblot_Leonardo_DiCaprio_foldi_paradicsomat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0f71e76-5655-4a88-bd22-206b45f7e11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57578d5e-f728-4b2a-b190-6f5450fe8ede","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Bezarjak_az_oblot_Leonardo_DiCaprio_foldi_paradicsomat","timestamp":"2018. június. 01. 10:30","title":"Bezárják az öblöt, Leonardo DiCaprio földi paradicsomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki őt támogatja, a Jobbik, az MSZP, a DK és a Momentum után végre az LMP is beállt mögé.","shortLead":"Mindenki őt támogatja, a Jobbik, az MSZP, a DK és a Momentum után végre az LMP is beállt mögé.","id":"20180601_Az_osszes_ellenzeki_part_Rokker_Zsolti_mogott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847d83f1-8593-43a8-886b-2a16a96695e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Az_osszes_ellenzeki_part_Rokker_Zsolti_mogott","timestamp":"2018. június. 01. 09:50","title":"Az összes ellenzéki párt Rokker Zsolti mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem vette észre a magasságkorlátozó kaput.","shortLead":"Nem vette észre a magasságkorlátozó kaput.","id":"20180601_Elengedtek_a_rendorok_a_Ferihegyi_gyorsforgalmin_a_busz_tetejet_legyalulo_ukran_sofort","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be961e9-28ac-462c-a132-98fbe33e0850","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_Elengedtek_a_rendorok_a_Ferihegyi_gyorsforgalmin_a_busz_tetejet_legyalulo_ukran_sofort","timestamp":"2018. június. 01. 05:15","title":"Elengedték a rendőrök a ferihegyi gyorsforgalmin a busz tetejét legyaluló ukrán sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2268bb9-f3ba-49a0-871a-87d803840871","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ma délután megkezdődött a DTM versenyhétvégéje a mogyoródi aszfaltcsíkon.","shortLead":"Ma délután megkezdődött a DTM versenyhétvégéje a mogyoródi aszfaltcsíkon.","id":"20180601_dtm_audi_bmw_mercedes_autoverseny_hungaroring_mogyorod_v8_fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2268bb9-f3ba-49a0-871a-87d803840871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0919afb4-3732-4622-b2b6-81b136edac3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_dtm_audi_bmw_mercedes_autoverseny_hungaroring_mogyorod_v8_fotok","timestamp":"2018. június. 01. 17:11","title":"Újra V8-as dübörgéstől hangos a Hungaroring, fotóink a pályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Május 31-i hatállyal felmentették tisztségéből Závogyán Magdolnát, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős helyettes államtitkárát. ","shortLead":"Május 31-i hatállyal felmentették tisztségéből Závogyán Magdolnát, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért...","id":"20180601_Orban_osszeferhetetlenseg_miatt_kirakta_egy_allamtitkarat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ef99b-80de-4867-8515-439576111a73","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Orban_osszeferhetetlenseg_miatt_kirakta_egy_allamtitkarat","timestamp":"2018. június. 01. 08:49","title":"Orbán összeférhetetlenség miatt kirakta egy helyettes államtitkárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lehet, hogy már hiába kér sűrűn bocsánatot, a botrány nem csillapodik.","shortLead":"Lehet, hogy már hiába kér sűrűn bocsánatot, a botrány nem csillapodik.","id":"20180601_Ujabb_botrany_Amerikaban_utszeli_stilusban_szolt_be_a_teves_Ivanka_Trumpnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6836d8a5-c7db-4b72-8a8e-a0e7732ab0ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Ujabb_botrany_Amerikaban_utszeli_stilusban_szolt_be_a_teves_Ivanka_Trumpnak","timestamp":"2018. június. 01. 09:00","title":"Újabb botrány Amerikában: útszéli stílusban szólt be a tévés Ivanka Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]