Súlyos hibák az iskolában, ahová Czunyiné embere került
Az ombudsman szülői panasz után vizsgálta a Budai Nagy Antal Gimnázium működését, több szabálytalanságot is talált.

Kicsit túltolták az egészséges étkezést az egyik brit iskolában
A szülők szerint ez már diktatúra.

Kanada visszalőtt Trumpra a kereskedelmi háborúban
A kanadai alumíniumra és acélra csütörtökön kivetett amerikai vámokra válaszul Kanada péntektől megemelte számos amerikai termék importvámját. ","shortLead":"A kanadai alumíniumra és acélra csütörtökön kivetett amerikai vámokra válaszul Kanada péntektől megemelte számos...","id":"20180601_kanada_egyesult_allamok_donald_trump_kereskedelmi_haboru","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31fb621-07d5-44d0-b158-579abb60be2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_kanada_egyesult_allamok_donald_trump_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2018. június. 01. 15:28","title":"Kanada visszalőtt Trumpra a kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52fb70c-9c5c-4765-a36e-048198987ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szatmáry Kristóf cégének adóbevallásában nem szerepel semmi a bírságoknak meghagyott sorban. Több szabálytalanságot is feltártak a fideszes zöldségesével kapcsolatban, volt, amiért meg sem büntették.","shortLead":"Szatmáry Kristóf cégének adóbevallásában nem szerepel semmi a bírságoknak meghagyott sorban. Nem fizette be a büntetést a fideszes politikus cége
Szatmáry Kristóf cégének adóbevallásában nem szerepel semmi a bírságoknak meghagyott sorban. Több szabálytalanságot is feltártak a fideszes zöldségesével kapcsolatban, volt, amiért meg sem büntették. Két, újnak számító populista párt alakít kormányt, mindkettő képviselői nyíltan bírálják az EU politikáját.","shortLead":"A második világháború óta ez lesz a hatvanötödik kormánya Olaszországnak. Végre van új kormánya Olaszországnak
A második világháború óta ez lesz a hatvanötödik kormánya Olaszországnak. Két, újnak számító populista párt alakít kormányt, mindkettő képviselői nyíltan bírálják az EU politikáját.

Károly herceg Romániában csap hírverést az erdélyi vidéknek
Elkezdődött a trónörökös szokásos romániai kiruccanása.

Tudja, milyen okostelefonokat vesznek most a legtöbben? Itt a lista, mutatjuk
A Gartner piackutató cég adatai szerint elmúlt az okostelefon-piacot egy hónapig "sújtó" "válság", és ismét növekedésnek indult a piac. Itt a lista, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]