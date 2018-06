Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e95b2bd-c8b4-43f5-8c83-1a2368f291ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 2015 júniusában bevezetett tőkekorlátozásokon most ismét enyhítettek, és szeptemberben lehet, hogy az összeset eltörlik, ha a görög gazdaság helyzete megengedi ezt.","shortLead":"A 2015 júniusában bevezetett tőkekorlátozásokon most ismét enyhítettek, és szeptemberben lehet, hogy az összeset...","id":"20180531_akar_havi_otezer_eurot_is_kivehetnek_a_szamlajukrol_ezentul_a_gorogok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e95b2bd-c8b4-43f5-8c83-1a2368f291ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d178df1e-f058-433c-8642-957555ac2f70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_akar_havi_otezer_eurot_is_kivehetnek_a_szamlajukrol_ezentul_a_gorogok","timestamp":"2018. május. 31. 18:16","title":"Akár havi ötezer eurót is kivehetnek a számlájukról ezentúl a görögök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3e51e2-56f6-484b-bb74-605f1cc4cd77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkezdődött a trónörökös szokásos romániai kiruccanása.","shortLead":"Elkezdődött a trónörökös szokásos romániai kiruccanása.","id":"20180601_Karoly_herceg_Romaniaban_csap_hirverest_az_erdelyi_videknek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe3e51e2-56f6-484b-bb74-605f1cc4cd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af61ad3-de80-4d79-b719-e7a48325d4fc","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Karoly_herceg_Romaniaban_csap_hirverest_az_erdelyi_videknek","timestamp":"2018. június. 01. 14:33","title":"Károly herceg Romániában csap hírverést az erdélyi vidéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07f4972-68b6-48f3-8181-f22fece5c954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előző évi, egálra kihozott gazdálkodásával szemben 2017-ben lényegesen rosszabbul ment a Jobbiknak: a párt még úgy is 200 millióval többet költött bevételeinél, hogy a 636 milliós ÁSZ-bírságot még csak ezután kell befizetnie. A párt gazdálkodásáról frissen közzétett beszámolóban azért most is vannak kérdőjelek. ","shortLead":"Az előző évi, egálra kihozott gazdálkodásával szemben 2017-ben lényegesen rosszabbul ment a Jobbiknak: a párt még...","id":"20180601_Az_ASZbirsag_nelkul_is_200_millios_minusszal_zarta_az_evet_a_Jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07f4972-68b6-48f3-8181-f22fece5c954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11c6a11-c96a-463e-a84c-e4f489e24415","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Az_ASZbirsag_nelkul_is_200_millios_minusszal_zarta_az_evet_a_Jobbik","timestamp":"2018. június. 01. 11:57","title":"Az ÁSZ-bírság nélkül is 200 milliós mínusszal zárta az évet a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Somoskőújfalunál, Pétervásárán, de a hegyektől lényegesen távolabb eső, az M3-as autópálya melletti Füzesabonynál és Karácsondnál is találkoztak az állattal a napokban.","shortLead":"Somoskőújfalunál, Pétervásárán, de a hegyektől lényegesen távolabb eső, az M3-as autópálya melletti Füzesabonynál és...","id":"20180601_Tobb_helyen_is_medvet_lattak_EszakMagyarorszagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c44afb-6606-425d-b5a6-0604c7b06d88","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Tobb_helyen_is_medvet_lattak_EszakMagyarorszagon","timestamp":"2018. június. 01. 16:44","title":"Több helyen is medvét láttak Észak-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecc96ba-eccb-4429-abfa-8ea796b91a2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU-s támogatásból épült, turistamágnesként működő nyílt vízi akvárium hatását pozitívnak tartják Poroszló lakosai, azonban \"a migránsok ránk kényszerítése\" miatt sokan mégsem örülnek Magyarország uniós tagságának.","shortLead":"Az EU-s támogatásból épült, turistamágnesként működő nyílt vízi akvárium hatását pozitívnak tartják Poroszló lakosai...","id":"20180601_Az_EUs_penzbol_fejlodo_telepules_lakoi_szerint_az_EUtagsag_rossz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ecc96ba-eccb-4429-abfa-8ea796b91a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3947132d-5d39-4172-8d1c-e039a1952990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Az_EUs_penzbol_fejlodo_telepules_lakoi_szerint_az_EUtagsag_rossz","timestamp":"2018. június. 01. 18:23","title":"Az EU-s pénzből fejlődő település lakói nem nagyon örülnek uniós tagságunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a428ec49-2432-4bb1-b9a2-1c344d0fa735","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"De Terry Gilliam megcsinálta: 25 év után végre összeállt a Don Quijote-filmje.","shortLead":"De Terry Gilliam megcsinálta: 25 év után végre összeállt a Don Quijote-filmje.","id":"20180531_Ennyi_katasztrofat_egy_film_se_elne_tul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a428ec49-2432-4bb1-b9a2-1c344d0fa735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25b5596-731d-4664-9554-e7cf402ad100","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Ennyi_katasztrofat_egy_film_se_elne_tul","timestamp":"2018. május. 31. 15:52","title":"Ennyi katasztrófát egy film se élne túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c66e077-a75d-4e4b-adcd-efb8b609f30b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lelki nyugalomról, apaságról, bulizásról és politikáról is beszélgetett a Quimby két frontemberével D. Tóth Kriszta az Elviszlek magammal legújabb részében.\r

\r

","shortLead":"Lelki nyugalomról, apaságról, bulizásról és politikáról is beszélgetett a Quimby két frontemberével D. Tóth Kriszta...","id":"20180531_Kiss_Tibi_Nem_normalis_hogy_a_politika_egymasnak_ugrasztja_az_embereket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c66e077-a75d-4e4b-adcd-efb8b609f30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2bccf4-1bc4-4634-8ade-fe2acbeaea95","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Kiss_Tibi_Nem_normalis_hogy_a_politika_egymasnak_ugrasztja_az_embereket","timestamp":"2018. május. 31. 12:10","title":"Kiss Tibi: Nem normális, hogy a politika egymásnak ugrasztja az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 82 millió forint osztalékot kapnak a Nakama & Partners tulajdonosai.","shortLead":"Összesen 82 millió forint osztalékot kapnak a Nakama & Partners tulajdonosai.","id":"20180531_Egy_ev_alatt_megharmincszorozta_a_profitjat_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_cege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0282b124-f0f5-4571-86c9-29da99055cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Egy_ev_alatt_megharmincszorozta_a_profitjat_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_cege","timestamp":"2018. május. 31. 15:14","title":"Egy év alatt megharmincszorozta a profitját Rogán Cecília és Sarka Kata cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]