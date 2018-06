Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e834f379-44ea-4697-9ecb-3b676ce584ba","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201822_az_ordog_pradat_visel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e834f379-44ea-4697-9ecb-3b676ce584ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e02985-6d14-469a-8293-4328db7a6dd0","keywords":null,"link":"/itthon/201822_az_ordog_pradat_visel","timestamp":"2018. május. 31. 11:10","title":"Jakus Ibolya: Az ördög Pradát visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23cab80-1a82-4434-baa5-c6741ce3e729","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) következő hónapban útnak induló új legénysége egy sor olyan kísérletet végez majd el munkája során, amelyek közül több a Holdra és a Marsra vezető jövőbeli hosszú távú missziókat készíti elő. \r

\r

","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) következő hónapban útnak induló új legénysége egy sor olyan kísérletet végez majd el...","id":"20180531_nemzetkozi_urallomas_kiserletek_hold_mars_misszio_valos_ideju_3d_mikroszkop","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a23cab80-1a82-4434-baa5-c6741ce3e729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a727ed81-af87-4c90-ba1d-0b44ab4baa39","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_nemzetkozi_urallomas_kiserletek_hold_mars_misszio_valos_ideju_3d_mikroszkop","timestamp":"2018. május. 31. 13:03","title":"300 kísérletet végeznek el a fejünk fölött keringő űrállomáson, most először felküldik a 3D-s mikroszkópot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Reneszánszukat élik a Balaton-parti kertmozik, amelyek a digitális kópiák terjedése óta az amerikai premierrel egy időben mutathatják be a sikerfilmeket. Még attól sem félnek, hogy a focivébé elrontja az idei bizniszt.","shortLead":"Reneszánszukat élik a Balaton-parti kertmozik, amelyek a digitális kópiák terjedése óta az amerikai premierrel...","id":"20180531_Visszasirja_a_szunyogcsapkodos_balatoni_kertmozikat_Van_egy_jo_hirunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b0b61d-d526-4484-9db0-248f15145633","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_Visszasirja_a_szunyogcsapkodos_balatoni_kertmozikat_Van_egy_jo_hirunk","timestamp":"2018. május. 31. 12:17","title":"Visszasírja a szúnyogcsapkodós balatoni kertmozikat? Van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2268bb9-f3ba-49a0-871a-87d803840871","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ma délután megkezdődött a DTM versenyhétvégéje a mogyoródi aszfaltcsíkon.","shortLead":"Ma délután megkezdődött a DTM versenyhétvégéje a mogyoródi aszfaltcsíkon.","id":"20180601_dtm_audi_bmw_mercedes_autoverseny_hungaroring_mogyorod_v8_fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2268bb9-f3ba-49a0-871a-87d803840871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0919afb4-3732-4622-b2b6-81b136edac3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_dtm_audi_bmw_mercedes_autoverseny_hungaroring_mogyorod_v8_fotok","timestamp":"2018. június. 01. 17:11","title":"Újra V8-as dübörgéstől hangos a Hungaroring, fotóink a pályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt Központi Bizottságának alelnöke, a hírszerzés volt vezetője.","shortLead":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt...","id":"20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bcaabf-8699-4e15-9a14-1eee248345a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2018. május. 31. 06:55","title":"Kim Dzsong Un jobbkezével tárgyalt az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e439ea75-c88c-4c21-b818-cbee75431056","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A legtöbb munkabaleset Budapesten és Győr-Moson-Sopron megyében történt. ","shortLead":"A legtöbb munkabaleset Budapesten és Győr-Moson-Sopron megyében történt. ","id":"20180531_Itt_a_friss_lista_ezek_a_legveszelyesebb_magyar_munkahelyek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e439ea75-c88c-4c21-b818-cbee75431056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4045a6-5ea3-4faa-ae90-743610482fe9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180531_Itt_a_friss_lista_ezek_a_legveszelyesebb_magyar_munkahelyek","timestamp":"2018. május. 31. 10:02","title":"Itt a friss lista: ezek a legveszélyesebb magyar munkahelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3ce14c-6a87-47f1-b233-15163140a49e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra Giuseppe Conte vezetésével próbálnak kormányt alakítani. ","shortLead":"Újra Giuseppe Conte vezetésével próbálnak kormányt alakítani. ","id":"20180531_Meg_egyszer_nekifut_a_kormanyalakitasnak_az_olasz_jobboldal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a3ce14c-6a87-47f1-b233-15163140a49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152557c6-2073-427e-a449-c39983b877de","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_Meg_egyszer_nekifut_a_kormanyalakitasnak_az_olasz_jobboldal","timestamp":"2018. május. 31. 20:01","title":"Még egyszer nekifut a kormányalakításnak az olasz jobboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint Borisz Herman bérelte fel a gyilkosságra egy ismerősét, aki korábban a Donyec-medencében az ukrán fegyveres erőknél szolgált.","shortLead":"A hatóságok szerint Borisz Herman bérelte fel a gyilkosságra egy ismerősét, aki korábban a Donyec-medencében az ukrán...","id":"20180601_Elkaptak_a_ferfit_aki_az_orosz_ujsagiro_meggyilkolasat_szervezhette","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ae764d-db0d-4b05-8ccb-d1fe427d6bef","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Elkaptak_a_ferfit_aki_az_orosz_ujsagiro_meggyilkolasat_szervezhette","timestamp":"2018. június. 01. 07:07","title":"Elkapták a férfit, aki az orosz újságíró meggyilkolását szervezhette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]