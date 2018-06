Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a055e072-6e29-48d1-b2b8-162f4dea138d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány hétig feküdnie kell.","shortLead":"Néhány hétig feküdnie kell.","id":"20180601_Leserult_Vecsei_H_Miklos_a_Vigszinhaz_muvesze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a055e072-6e29-48d1-b2b8-162f4dea138d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9c54cf-b0a3-43a4-8045-3574d74224f6","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Leserult_Vecsei_H_Miklos_a_Vigszinhaz_muvesze","timestamp":"2018. június. 01. 12:34","title":"Lesérült Vecsei H. Miklós, a Vígszínház művésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a49d79-9916-43ab-912c-3541f4de2577","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Álagos hétköznapi forgalom volt az ausztrál autópályán, amikor egyszercsak beletrollkodtak a kamerába.","shortLead":"Álagos hétköznapi forgalom volt az ausztrál autópályán, amikor egyszercsak beletrollkodtak a kamerába.","id":"20180601_autopalya_kamera_kozlekedes_ausztralia_kakadu","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60a49d79-9916-43ab-912c-3541f4de2577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b928e93-4c64-42b6-981e-64d83829c575","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_autopalya_kamera_kozlekedes_ausztralia_kakadu","timestamp":"2018. június. 01. 15:21","title":"Igencsak meglepődhettek a központban, amikor meglátták az autópálya-kamera felvételét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07f4972-68b6-48f3-8181-f22fece5c954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előző évi, egálra kihozott gazdálkodásával szemben 2017-ben lényegesen rosszabbul ment a Jobbiknak: a párt még úgy is 200 millióval többet költött bevételeinél, hogy a 636 milliós ÁSZ-bírságot még csak ezután kell befizetnie. A párt gazdálkodásáról frissen közzétett beszámolóban azért most is vannak kérdőjelek. ","shortLead":"Az előző évi, egálra kihozott gazdálkodásával szemben 2017-ben lényegesen rosszabbul ment a Jobbiknak: a párt még...","id":"20180601_Az_ASZbirsag_nelkul_is_200_millios_minusszal_zarta_az_evet_a_Jobbik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a07f4972-68b6-48f3-8181-f22fece5c954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11c6a11-c96a-463e-a84c-e4f489e24415","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Az_ASZbirsag_nelkul_is_200_millios_minusszal_zarta_az_evet_a_Jobbik","timestamp":"2018. június. 01. 11:57","title":"Az ÁSZ-bírság nélkül is 200 milliós mínusszal zárta az évet a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0138da82-2abb-4fcc-834d-230221b6c988","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Skót Természetvédelmi Testület egy évvel ezelőtt kapta lencsevégre azt az állatot, amely a tengerek szennyezésétől szenved. Másik két szarvas szintén egy halászháló miatt pusztult el.","shortLead":"A Skót Természetvédelmi Testület egy évvel ezelőtt kapta lencsevégre azt az állatot, amely a tengerek szennyezésétől...","id":"20180531_gimszarvas_agancs_halaszhalo_skocia_rum_sziget_tengerek_szennyezettsege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0138da82-2abb-4fcc-834d-230221b6c988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4ea49f-c592-4504-a284-c74472eeee89","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_gimszarvas_agancs_halaszhalo_skocia_rum_sziget_tengerek_szennyezettsege","timestamp":"2018. május. 31. 20:03","title":"Szívszomorító kép: annyi műanyaggal szórja tele az ember a világot, hogy már a szarvasokon is meglátszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b7e6f3-2a90-47de-9116-47da9be51849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétvégére megint elromlik az idő.","shortLead":"Hétvégére megint elromlik az idő.","id":"20180601_Az_orszag_nagyobbik_resze_megussza_a_felhoszakadast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b7e6f3-2a90-47de-9116-47da9be51849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74608f94-88d7-44a6-ac53-ef68838aa63d","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Az_orszag_nagyobbik_resze_megussza_a_felhoszakadast","timestamp":"2018. június. 01. 05:56","title":"Az ország nagyobbik része megússza a felhőszakadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e421685-d1ce-4dab-b3ef-d9067a701ad0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ott volt a Led Zeppelin megalakulásánál, és 1980-as halála a zenekar végét is jelentette.","shortLead":"Ott volt a Led Zeppelin megalakulásánál, és 1980-as halála a zenekar végét is jelentette.","id":"20180531_Ma_lenne_70_eves_a_rocktortenelem_egyik_legjobb_dobosa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e421685-d1ce-4dab-b3ef-d9067a701ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b93291-5385-4e0e-8720-c13df1ec0102","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Ma_lenne_70_eves_a_rocktortenelem_egyik_legjobb_dobosa","timestamp":"2018. május. 31. 11:15","title":"Ma lenne 70 éves a rocktörténelem egyik legjobb dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénteken közzétett bejelentésből, valamint az úszó és válófélben lévő férje cége válaszából azonban továbbra sem derül ki, hogy mennyiért. Az viszont igen, hogy az Iron Aquatics hosszú távra rendezkedne be a komplexumban. ","shortLead":"A pénteken közzétett bejelentésből, valamint az úszó és válófélben lévő férje cége válaszából azonban továbbra sem...","id":"20180601_hosszu_katinkaek_tovabb_hasznalhatjak_a_duna_arenat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39affe81-cf5c-4e40-9ce4-a173a22254ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_hosszu_katinkaek_tovabb_hasznalhatjak_a_duna_arenat","timestamp":"2018. június. 01. 11:10","title":"Mindenki nyugodjon meg: Hosszú Katinkáék tovább használhatják a Duna Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61452e9-2b71-4f8a-9d8b-5328ef1de7f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ahogy a Tesla nem autókat, hanem valójában négy keréken guruló, adatgyűjtő mobiltelefonokat gyárt, úgy a proptech megoldások sem csak kényelmünket szolgálják, hanem értékes adatbázisokat építenek majd belőlük.","shortLead":"Ahogy a Tesla nem autókat, hanem valójában négy keréken guruló, adatgyűjtő mobiltelefonokat gyárt, úgy a proptech...","id":"20180601_Az_okosotthonok_az_ingatlanpiac_Teslai__ezt_fontolja_meg_mielott_belevag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d61452e9-2b71-4f8a-9d8b-5328ef1de7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71d29fe0-03f6-4f81-b627-4ff68a5d3100","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180601_Az_okosotthonok_az_ingatlanpiac_Teslai__ezt_fontolja_meg_mielott_belevag","timestamp":"2018. június. 01. 17:48","title":"Az okosotthonok az ingatlanpiac Teslái – ezt fontolja meg, mielőtt belevág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]