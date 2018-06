Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a32f480-4aa7-4bfa-a801-b17cd0aee5a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június 9-től emelnék az uszoda díjait, hogy fedezzék a plusz pénzből a veszteségeket. Az üzemeltető szerint egyelőre egy javaslatról van szó és készek tárgyalni arról.","shortLead":"Június 9-től emelnék az uszoda díjait, hogy fedezzék a plusz pénzből a veszteségeket. Az üzemeltető szerint egyelőre...","id":"20180601_megduplaznak_a_szombathelyi_uszoda_dijait_nagy_bajba_kerulhet_a_varos_uszoegyesulete","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a32f480-4aa7-4bfa-a801-b17cd0aee5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43324c65-0812-45c9-94cd-c11bd19b20e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_megduplaznak_a_szombathelyi_uszoda_dijait_nagy_bajba_kerulhet_a_varos_uszoegyesulete","timestamp":"2018. június. 01. 20:25","title":"Megdupláznák a szombathelyi uszoda díjait, nagy bajba kerülhet a város úszóegyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tavalyi szakgimnáziumi érettségit nagyon sokan bírálták, az alapvető jogok biztosa most végzett a vizsgálattal. Székely László a jövőre nézve azt mondta, adjanak elég időt a diákoknak a felkészülésre, és tartsák tiszteletben a tanulók alapvető jogait.","shortLead":"A tavalyi szakgimnáziumi érettségit nagyon sokan bírálták, az alapvető jogok biztosa most végzett a vizsgálattal...","id":"20180601_Jogserto_volt_a_tavalyi_szakgimnaziumi_erettsegi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17e1856-f91f-40f4-8b61-63b5e737f8ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Jogserto_volt_a_tavalyi_szakgimnaziumi_erettsegi","timestamp":"2018. június. 01. 13:52","title":"Jogsértő volt a tavalyi szakgimnáziumi érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c8213-b8ee-4071-ab4a-e0a6306ecee1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt feleségét ütlegelte egy férfi fényes nappal a nyílt utcán Isztambulban. A híradások szerint Mehmet T.-nek hívott férfi földre is vitte a nőt, amikor érkezett a felementősereg: egy kukásember lehengerlő határozottsággal állta útját a további erőszaknak, a bántalmazót pedig átadták a rendőrségnek.","shortLead":"Volt feleségét ütlegelte egy férfi fényes nappal a nyílt utcán Isztambulban. A híradások szerint Mehmet T.-nek hívott...","id":"20180601_Video_Az_utcan_utotteverte_a_not_de_egy_kukasember_kepeben_erkezett_a_segitseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c9c8213-b8ee-4071-ab4a-e0a6306ecee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e3660a-b6ef-45bd-bf3b-e3f936f4102f","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Video_Az_utcan_utotteverte_a_not_de_egy_kukasember_kepeben_erkezett_a_segitseg","timestamp":"2018. június. 01. 14:52","title":"Videó: Az utcán ütötte-verte a nőt, de egy kukásember képében megérkezett a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök kisebbik fia, Matolcsy Ádám 320-330 millióért juthatott hozzá ahhoz a rózsadombi luxusvillához, amelyben végül is apja és felesége lakik a 24.hu szerint.","shortLead":"A jegybankelnök kisebbik fia, Matolcsy Ádám 320-330 millióért juthatott hozzá ahhoz a rózsadombi luxusvillához...","id":"20180601_Alkudni_tudni_kell_Matolcsy_fia_100_millioval_olcsobban_vasarolt_luxusvillat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdac11e7-61db-4ebc-a21f-e7570bf20bdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Alkudni_tudni_kell_Matolcsy_fia_100_millioval_olcsobban_vasarolt_luxusvillat","timestamp":"2018. június. 01. 08:31","title":"Alkudni tudni kell: Matolcsy fia 100 millióval olcsóbban vásárolt luxusvillát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c411add-4e22-4614-902c-cd207e5bb2bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Michael Ford 90 éves volt.","shortLead":"Az Oscar-díjas Michael Ford 90 éves volt.","id":"20180601_Meghalt_a_Star_Wars_ea_az_Indiana_Jones_latvanytervezoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c411add-4e22-4614-902c-cd207e5bb2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326eb919-0ae2-4b61-bdec-bd5f26cbdab8","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Meghalt_a_Star_Wars_ea_az_Indiana_Jones_latvanytervezoje","timestamp":"2018. június. 01. 17:55","title":"Meghalt a Star Wars és az Indiana Jones látványtervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f3ef39-aa3f-4ded-b920-2245bc39f60e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Első ízben fejlesztettek ki \"idegszálat\" robotok számára német és svájci kutatók. A tapintás érzékelését egy különböző anyagokból álló elasztikus \"szuperrost\" segítségével tették lehetővé, melyet a robot ujjára helyeztek. ","shortLead":"Első ízben fejlesztettek ki \"idegszálat\" robotok számára német és svájci kutatók. A tapintás érzékelését egy különböző...","id":"20180601_robotok_idegszal_szuperrost_tapintas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51f3ef39-aa3f-4ded-b920-2245bc39f60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab96c56-f329-47b3-ada0-ba2463c2309a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_robotok_idegszal_szuperrost_tapintas","timestamp":"2018. június. 01. 11:03","title":"Már csak ez hiányzott, szó szerint: megcsinálták a mesterséges \"idegszálat\" robotokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3689ca4e-57eb-44f1-a412-4a4ca4cab3ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Ennyire_meghato_meccse_meg_nem_volt_Rafael_Nadalnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3689ca4e-57eb-44f1-a412-4a4ca4cab3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce736bce-5fc3-4dda-bb8d-dec75e8c353a","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Ennyire_meghato_meccse_meg_nem_volt_Rafael_Nadalnak","timestamp":"2018. június. 02. 17:37","title":"Ennyire megható meccse még nem volt Rafael Nadalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Somoskőújfalunál, Pétervásárán, de a hegyektől lényegesen távolabb eső, az M3-as autópálya melletti Füzesabonynál és Karácsondnál is találkoztak az állattal a napokban.","shortLead":"Somoskőújfalunál, Pétervásárán, de a hegyektől lényegesen távolabb eső, az M3-as autópálya melletti Füzesabonynál és...","id":"20180601_Tobb_helyen_is_medvet_lattak_EszakMagyarorszagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c44afb-6606-425d-b5a6-0604c7b06d88","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Tobb_helyen_is_medvet_lattak_EszakMagyarorszagon","timestamp":"2018. június. 01. 16:44","title":"Több helyen is medvét láttak Észak-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]