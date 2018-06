Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"334a311f-090f-48a4-9a07-db9a5ebc0193","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan szeretnének lakást vásásrolni, de nem tudják biztosítani a szükséges önerőt a hitelfelvételhez. A Bankmonitor összefoglalta, hogy a lakástakarékkal miként kerülhet az ember közelebb ehhez a célhoz. ","shortLead":"Sokan szeretnének lakást vásásrolni, de nem tudják biztosítani a szükséges önerőt a hitelfelvételhez. A Bankmonitor...","id":"20180601_Mutatjuk_a_matekot_igy_lesz_meg_az_onero_a_lakasra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=334a311f-090f-48a4-9a07-db9a5ebc0193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a813b7-8482-4fa6-a53f-f21d3f44cf53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Mutatjuk_a_matekot_igy_lesz_meg_az_onero_a_lakasra","timestamp":"2018. június. 01. 16:05","title":"Mutatjuk a matekot, így lesz meg az önerő a lakásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem vette észre a magasságkorlátozó kaput.","shortLead":"Nem vette észre a magasságkorlátozó kaput.","id":"20180601_Elengedtek_a_rendorok_a_Ferihegyi_gyorsforgalmin_a_busz_tetejet_legyalulo_ukran_sofort","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be961e9-28ac-462c-a132-98fbe33e0850","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_Elengedtek_a_rendorok_a_Ferihegyi_gyorsforgalmin_a_busz_tetejet_legyalulo_ukran_sofort","timestamp":"2018. június. 01. 05:15","title":"Elengedték a rendőrök a ferihegyi gyorsforgalmin a busz tetejét legyaluló ukrán sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c8c10-9690-4aa4-9f03-cdcda2c0b2a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Klebelsberg Központ szerződésmintát is ad a megfelelő kritériumok kikötéséhez. ","shortLead":"A Klebelsberg Központ szerződésmintát is ad a megfelelő kritériumok kikötéséhez. ","id":"20180531_Nem_mindegy_milyen_buszokkal_viszik_a_gyerekeket_kirandulni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380c8c10-9690-4aa4-9f03-cdcda2c0b2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a393b577-5a2b-4fa8-a910-a132afdd5589","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_Nem_mindegy_milyen_buszokkal_viszik_a_gyerekeket_kirandulni","timestamp":"2018. május. 31. 20:34","title":"Nem mindegy, milyen buszokkal viszik a gyerekeket kirándulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b7e6f3-2a90-47de-9116-47da9be51849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétvégére megint elromlik az idő.","shortLead":"Hétvégére megint elromlik az idő.","id":"20180601_Az_orszag_nagyobbik_resze_megussza_a_felhoszakadast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31b7e6f3-2a90-47de-9116-47da9be51849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74608f94-88d7-44a6-ac53-ef68838aa63d","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Az_orszag_nagyobbik_resze_megussza_a_felhoszakadast","timestamp":"2018. június. 01. 05:56","title":"Az ország nagyobbik része megússza a felhőszakadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f38dc54-5fdd-46f7-b958-28e5c9c6ad13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermeke tavalyi születése után most visszatérő, ötszörös olimpiai bajnok versenyző ott folytatta, ahol Rióban abbahagyta: győzött a női kajak egyesek 500 méteres döntőjében az idei első válogatóversenyén.","shortLead":"A gyermeke tavalyi születése után most visszatérő, ötszörös olimpiai bajnok versenyző ott folytatta, ahol Rióban...","id":"20180601_nagyot_nyert_kislanyaval_a_karjan_unnepelt_kozak_danuta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f38dc54-5fdd-46f7-b958-28e5c9c6ad13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4323efda-ba99-4596-94c9-cd49e4941ee7","keywords":null,"link":"/elet/20180601_nagyot_nyert_kislanyaval_a_karjan_unnepelt_kozak_danuta","timestamp":"2018. június. 01. 17:40","title":"Nagyot nyert, kislányával a karján ünnepelt Kozák Danuta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Meg_mindig_csodalkozunk_azon_ha_egy_no_nem_akar_ferjhez_menni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2926ac93-ba2a-4c17-a878-51b1141c4fb4","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Meg_mindig_csodalkozunk_azon_ha_egy_no_nem_akar_ferjhez_menni","timestamp":"2018. június. 02. 13:46","title":"Még mindig csodálkozunk azon, ha egy nő nem akar férjhez menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547e1b52-d9f5-401d-a42c-edda0798b055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több ezer apró műanyag alkatrész ritkán okoz akkora élményt mint jelen esetben, hiszen ezúttal egy 800 millió forintos sportkocsi élethű kicsinyített mását lehet megépíteni belőlük.","shortLead":"Több ezer apró műanyag alkatrész ritkán okoz akkora élményt mint jelen esetben, hiszen ezúttal egy 800 millió forintos...","id":"20180601_lego_bugatti_chiron_hipersportkocsi_jatekauto_epitokocka_kicsinyitett_modell_replika_w16_motor_dugattyu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=547e1b52-d9f5-401d-a42c-edda0798b055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9effa9-0897-4d4e-9ac5-3b42719a1611","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_lego_bugatti_chiron_hipersportkocsi_jatekauto_epitokocka_kicsinyitett_modell_replika_w16_motor_dugattyu","timestamp":"2018. június. 01. 11:40","title":"Ritkán mutatnak be ennyire menő Legót: itt a 127 ezer forintos hatalmas Bugatti Chiron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61452e9-2b71-4f8a-9d8b-5328ef1de7f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ahogy a Tesla nem autókat, hanem valójában négy keréken guruló, adatgyűjtő mobiltelefonokat gyárt, úgy a proptech megoldások sem csak kényelmünket szolgálják, hanem értékes adatbázisokat építenek majd belőlük.","shortLead":"Ahogy a Tesla nem autókat, hanem valójában négy keréken guruló, adatgyűjtő mobiltelefonokat gyárt, úgy a proptech...","id":"20180601_Az_okosotthonok_az_ingatlanpiac_Teslai__ezt_fontolja_meg_mielott_belevag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d61452e9-2b71-4f8a-9d8b-5328ef1de7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71d29fe0-03f6-4f81-b627-4ff68a5d3100","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180601_Az_okosotthonok_az_ingatlanpiac_Teslai__ezt_fontolja_meg_mielott_belevag","timestamp":"2018. június. 01. 17:48","title":"Az okosotthonok az ingatlanpiac Teslái – ezt fontolja meg, mielőtt belevág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]