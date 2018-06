Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e9f5012-5ee1-404b-92fe-036cf33ece73","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy trendi autóval vagy egy divatterepjáróval ma már nem lehet kitűnni a tömegből. Ehhez több kell – például kétszínű fényezés.","shortLead":"Egy trendi autóval vagy egy divatterepjáróval ma már nem lehet kitűnni a tömegből. Ehhez több kell – például kétszínű...","id":"201817__ketszinu_fenyezes__mulo_divat__azegyediseg_illuzioja__korfestes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e9f5012-5ee1-404b-92fe-036cf33ece73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f923f2b-d525-4419-807d-e93e6c1c1c94","keywords":null,"link":"/cegauto/201817__ketszinu_fenyezes__mulo_divat__azegyediseg_illuzioja__korfestes","timestamp":"2018. június. 02. 08:30","title":"Az egyediség illuzióját adja, de pár év múlva ciki lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22eff4ea-ea62-4ee8-98e7-f0bbc4f29175","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak az amerikai mogyoróvaj drágulhat, a vámháború kiszélesedése a kecskeméti Mercedes gyárat is elérheti.","shortLead":"Nem csak az amerikai mogyoróvaj drágulhat, a vámháború kiszélesedése a kecskeméti Mercedes gyárat is elérheti.","id":"20180602_Mi_magyarok_is_rafizetunk_az_amerikaieuropai_vamhaborura_itt_vannak_a_reszletek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22eff4ea-ea62-4ee8-98e7-f0bbc4f29175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbeb641-f2ca-497b-b2e0-acbe9439e315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Mi_magyarok_is_rafizetunk_az_amerikaieuropai_vamhaborura_itt_vannak_a_reszletek","timestamp":"2018. június. 02. 17:33","title":"Mi, magyarok is ráfizetünk az amerikai-európai vámháborúra, itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6034fe6a-c2bb-4a9d-936e-0d8d739ce6f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Véletlenül derült ki egy hírügynökségi képből.","shortLead":"Véletlenül derült ki egy hírügynökségi képből.","id":"20180603_Harryekrol_egy_eddig_soha_nem_latott_foto_disziti_a_kiralyno_szobajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6034fe6a-c2bb-4a9d-936e-0d8d739ce6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcf16fd-a9aa-4a83-8bf4-827c8b17711d","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Harryekrol_egy_eddig_soha_nem_latott_foto_disziti_a_kiralyno_szobajat","timestamp":"2018. június. 03. 07:20","title":"Harryékről egy eddig soha nem látott fotó dísziti a királynő szobáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c45ec-09b4-4f50-97c2-5350742c936b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új törzskartonokhoz egy csaknem 40 pontból álló kérdőívet kell kitölteniük az orvosoknak a betegekkel, a felmérést ráadásul ismételni kell egy meghatározott idő után. Az orvosi kamara elnöke szerint a rendszer megkerülésükkel vezették be.","shortLead":"Az új törzskartonokhoz egy csaknem 40 pontból álló kérdőívet kell kitölteniük az orvosoknak a betegekkel, a felmérést...","id":"20180601_juliustol_meg_tobb_adminisztraciot_kapnak_a_nyakukba_a_haziorvosok_a_kamara_tiltakozik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=472c45ec-09b4-4f50-97c2-5350742c936b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a09ecb-6f8f-487d-bba4-801eb2d6a770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_juliustol_meg_tobb_adminisztraciot_kapnak_a_nyakukba_a_haziorvosok_a_kamara_tiltakozik","timestamp":"2018. június. 01. 19:54","title":"Júliustól még több adminisztrációt kapnak a nyakukba a háziorvosok, a kamara tiltakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4de618-4e01-45ce-8899-4dd370e2b532","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy konténerhajóról esett rengeteg áru a tengerbe, amely az élővilágra jelent veszélyt, a konténerek pedig a hajókra.\r

\r

","shortLead":"Egy konténerhajóról esett rengeteg áru a tengerbe, amely az élővilágra jelent veszélyt, a konténerek pedig...","id":"20180602_Kendoket_es_sebeszeti_maszkokat_mos_a_partra_a_tenger_Ausztraliaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e4de618-4e01-45ce-8899-4dd370e2b532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f98272a-3f8c-49cd-aeb9-2a7fd4ba314c","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Kendoket_es_sebeszeti_maszkokat_mos_a_partra_a_tenger_Ausztraliaban","timestamp":"2018. június. 02. 18:09","title":"Kendőket és sebészeti maszkokat mos a partra a tenger Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b74399-36bd-46cc-b073-a448fc7d0604","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi rendőrök egy 43 éves helyi férfit súlyos testi sértéssel gyanúsítanak.","shortLead":"A ceglédi rendőrök egy 43 éves helyi férfit súlyos testi sértéssel gyanúsítanak.","id":"20180603_motoros_baleset_verekedes_sulyos_testi_sertes_cegled","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38b74399-36bd-46cc-b073-a448fc7d0604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688535e-31ba-4f53-9a18-a9b06e5a13b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_motoros_baleset_verekedes_sulyos_testi_sertes_cegled","timestamp":"2018. június. 03. 07:21","title":"Eltörte a fiatalkorú motoros orrát a ceglédi férfi, mert nem tetszett neki valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e459e800-0dee-4f62-b2ac-ec36d365a624","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma és holnap is inkább a Tiszántúlon van nagyobb esélye egy-egy vihar kialakulásának. A csúcshőmérséklet egész hétvégén 30 fok körül alakul.","shortLead":"Ma és holnap is inkább a Tiszántúlon van nagyobb esélye egy-egy vihar kialakulásának. A csúcshőmérséklet egész hétvégén...","id":"20180602_riasztas_az_orszag_egyik_felen_barmikor_johet_felhoszakadas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e459e800-0dee-4f62-b2ac-ec36d365a624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf7e629-85f6-4713-ba19-1b490ab48b90","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_riasztas_az_orszag_egyik_felen_barmikor_johet_felhoszakadas","timestamp":"2018. június. 02. 15:26","title":"Riasztás: az ország egyik felén bármikor jöhet felhőszakadás – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f95aee-27ba-4640-bc47-d8b461a9534f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száraz fű, tetőszerkezet kapott lángra.\r

\r

","shortLead":"Száraz fű, tetőszerkezet kapott lángra.\r

\r

","id":"20180602_Nagy_a_hoseg_sok_a_tuzeset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f95aee-27ba-4640-bc47-d8b461a9534f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d95cd95-2f98-4233-9e7b-119fbccb5b17","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Nagy_a_hoseg_sok_a_tuzeset","timestamp":"2018. június. 02. 16:21","title":"Nagy a hőség, sok a tűzeset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]