Ha ez ember azt a szót hallja, hogy Ferrari, nem az "olcsó" jelző az, ami elsőre eszébe jut. Mégis, van az a helyzet, amikor egy új Ferrariért kifizetett összeg is aprópénznek tűnik.

A napokban pontosan ez a helyzet állt elő, amikor gazdát cserélt egy Ferrari 250 GTO. Az első szériából való modell a Le Mans-i 24 órás versenyen debütált 1963-ban. Az autót egyébként 1962 és 1964 között gyártották, és mindösszesen 39 darab készült belőle. Ennek függvényében nem csoda, hogy a történelem során eddig egy 1962-es évjáratú Ferrari 250 GTO-ért fizették ki a legnagyobb összeget: az olasz sportautó a Bonhams 2014. augusztusi árverésén 38 millió 115 ezer dollár ellenében cserélt gazdát. Ez 11 milliárd forintot jelent.

Ezt sikerült most túlszárnyalnia egy új tranzakciónak. A vevő a WeatherTech feje, David MacNeil, aki szenvedélyes Ferrari-gyűjtő hírében áll. Talán ennek is köszönhető az új rekord: a Ferrari 250 GTO-ért 80 millió dollárt, vagyis 21,9 milliárd forinot fizetett – számolt be róla a Carscoops.

A járműszakértő James Cottingham szerint egyébként a most megvett 4153 GT az egyik legjobb állapotban lévő jármű, amivel valaha is dolga volt. A szakember úgy látja, a következő öt évben a Ferrari 250 GTO-k ára át fogja lépni a bűvös 100 millió dolláros (kb. 27,3 milliárd forintos) álomhatárt is.

