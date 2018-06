Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a3dd8d1-e2c5-4848-bc02-8a852998d04f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányközeli Bors szerint az építkezésen naponta ezer ember dolgozik. Az új arénához több mint 550 parkoló és rengeteg WC tartozik majd.","shortLead":"A kormányközeli Bors szerint az építkezésen naponta ezer ember dolgozik. Az új arénához több mint 550 parkoló és...","id":"20180602_a_teto_egy_resze_fent_van_mar_a_meregdraga_puskas_stadionon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a3dd8d1-e2c5-4848-bc02-8a852998d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df7be35-4cac-45c5-8ee8-6aaaf528e0d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_a_teto_egy_resze_fent_van_mar_a_meregdraga_puskas_stadionon","timestamp":"2018. június. 02. 10:12","title":"A tető egy része fent van már a méregdrága Puskás-stadionon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787d68ab-7702-4f95-a8bd-ef11045b0da9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tíz éve halt meg Yves Saint Laurent francia divattervező.","shortLead":"Tíz éve halt meg Yves Saint Laurent francia divattervező.","id":"20180601_Nadragban_es_garboban_minden_no_jololtozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=787d68ab-7702-4f95-a8bd-ef11045b0da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b867142-0115-4ef0-872c-c335495ba74c","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Nadragban_es_garboban_minden_no_jololtozott","timestamp":"2018. június. 01. 14:24","title":"Nadrágban és garbóban minden nő jólöltözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Durvul a kereskedelmi háború.","shortLead":"Durvul a kereskedelmi háború.","id":"20180603_Csunyan_nekiestek_Trumpnak_sajat_szovetsegesei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbae214d-8e8c-4ff6-92aa-f6efb98b789b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Csunyan_nekiestek_Trumpnak_sajat_szovetsegesei","timestamp":"2018. június. 03. 08:54","title":"Csúnyán nekiestek Trumpnak saját szövetségesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e69c3d3-5610-49a7-86bf-6c5c08a0b6b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor prémiumgyártó megkezdte vezeték nélküli töltési rendszerének kereskedelmi forgalmazását.","shortLead":"A bajor prémiumgyártó megkezdte vezeték nélküli töltési rendszerének kereskedelmi forgalmazását.","id":"20180601_vezetek_nelkuli_toltes_bmw_530e_plugin_hibrid_opcio_extra_mercedes_sosztaly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e69c3d3-5610-49a7-86bf-6c5c08a0b6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21925c18-eaf9-4fda-a076-ea0a3f34f4ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_vezetek_nelkuli_toltes_bmw_530e_plugin_hibrid_opcio_extra_mercedes_sosztaly","timestamp":"2018. június. 01. 11:21","title":"1 millió forintba kerül, hogy vezeték nélkül tölthessük a BMW-nket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44662712-d3b1-49b2-a92a-3df5e8eff476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Személyi változásokat jelentettek be a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál.","shortLead":"Személyi változásokat jelentettek be a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál.","id":"20180601_megvan_az_mtva_uj_kommunikacios_vezetoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44662712-d3b1-49b2-a92a-3df5e8eff476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a912c312-bde0-458d-9c35-ba25032a88f8","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_megvan_az_mtva_uj_kommunikacios_vezetoje","timestamp":"2018. június. 01. 16:45","title":"Megvan az MTVA új kommunikációs vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c7582d-0bfd-4b0d-a8e1-f6a528cb02c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a 26. VOLT Fesztivál himnusza, amely idén a Majka & Curtis duó, valamint Pápai Joci munkájának eredménye. ","shortLead":"Elkészült a 26. VOLT Fesztivál himnusza, amely idén a Majka & Curtis duó, valamint Pápai Joci munkájának eredménye. ","id":"20180601_Elolvadunk_mint_a_fagyi__Majka_es_Papai_Joci_szallitja_az_idei_VOLThimnuszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5c7582d-0bfd-4b0d-a8e1-f6a528cb02c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2754684e-ed0f-4d65-ac0f-a7f609049105","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Elolvadunk_mint_a_fagyi__Majka_es_Papai_Joci_szallitja_az_idei_VOLThimnuszt","timestamp":"2018. június. 01. 17:20","title":"\"Elolvadunk, mint a fagyi\" – Majka és Pápai Joci szállítja az idei VOLT-himnuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07342896-42e1-4e03-831a-b9f4313b11f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"80 éves Amerika leghíresebb menekültje: Superman\r

","shortLead":"80 éves Amerika leghíresebb menekültje: Superman\r

","id":"20180601_A_magyar_menekult_Sandornak_is_segitett_Superman","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07342896-42e1-4e03-831a-b9f4313b11f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45921b7-b22e-4f89-9dde-9c88e770186b","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_A_magyar_menekult_Sandornak_is_segitett_Superman","timestamp":"2018. június. 01. 14:19","title":"A magyar menekült Sándornak is segített Superman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Szkripal lánya egy múlt heti videóban arról beszélt: reméli, hogy egyszer hazatérhet majd Oroszországba. Az orosz kormány a jelek szerint máris a \"segítségére sietne\". Egyes vélemények szerint a Nagy-Britanniában élő volt orosz-brit kettős ügynököt és lányát Oroszország akarta eltetetni láb alól. ","shortLead":"Szergej Szkripal lánya egy múlt heti videóban arról beszélt: reméli, hogy egyszer hazatérhet majd Oroszországba...","id":"20180601_az_orosz_kulugy_meguzente_hogy_segitene_hazaterni_a_megmergezett_exugynok_lanyanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b82074-dfb2-4ded-8833-ebc7ee3e15f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_az_orosz_kulugy_meguzente_hogy_segitene_hazaterni_a_megmergezett_exugynok_lanyanak","timestamp":"2018. június. 01. 15:40","title":"Az orosz külügy megüzente, hogy segítene hazatérni a megmérgezett exügynök lányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]