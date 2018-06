Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ecc96ba-eccb-4429-abfa-8ea796b91a2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU-s támogatásból épült, turistamágnesként működő nyílt vízi akvárium hatását pozitívnak tartják Poroszló lakosai, azonban \"a migránsok ránk kényszerítése\" miatt sokan mégsem örülnek Magyarország uniós tagságának.","shortLead":"Az EU-s támogatásból épült, turistamágnesként működő nyílt vízi akvárium hatását pozitívnak tartják Poroszló lakosai...","id":"20180601_Az_EUs_penzbol_fejlodo_telepules_lakoi_szerint_az_EUtagsag_rossz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ecc96ba-eccb-4429-abfa-8ea796b91a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3947132d-5d39-4172-8d1c-e039a1952990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Az_EUs_penzbol_fejlodo_telepules_lakoi_szerint_az_EUtagsag_rossz","timestamp":"2018. június. 01. 18:23","title":"Az EU-s pénzből fejlődő település lakói nem nagyon örülnek uniós tagságunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52fb70c-9c5c-4765-a36e-048198987ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szatmáry Kristóf cégének adóbevallásában nem szerepel semmi a bírságoknak meghagyott sorban. Több szabálytalanságot is feltártak a fideszes zöldségesével kapcsolatban, volt, amiért meg sem büntették.","shortLead":"Szatmáry Kristóf cégének adóbevallásában nem szerepel semmi a bírságoknak meghagyott sorban. Több szabálytalanságot is...","id":"20180601_Nem_fizette_be_a_buntetest_a_fideszes_politikus_cege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c52fb70c-9c5c-4765-a36e-048198987ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18328a29-09af-4d11-8445-176f89b32877","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Nem_fizette_be_a_buntetest_a_fideszes_politikus_cege","timestamp":"2018. június. 01. 20:14","title":"Nem fizette be a büntetést a fideszes politikus cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0874529-3dcd-44d0-86f3-12ba86445f92","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Audik, BMW-k és Mercedesek csatáját eddig az utóbbi csillagos márka nyerte Mogyoródon.","shortLead":"Az Audik, BMW-k és Mercedesek csatáját eddig az utóbbi csillagos márka nyerte Mogyoródon.","id":"20180602_hatalmas_szarnyak_hangos_motorok_gyonyoru_holgyek_magyar_dtm_futam_audi_bmw_mercedes_paul_di_resta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0874529-3dcd-44d0-86f3-12ba86445f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6165d968-806e-487f-8db9-0ed2bae5dcdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_hatalmas_szarnyak_hangos_motorok_gyonyoru_holgyek_magyar_dtm_futam_audi_bmw_mercedes_paul_di_resta","timestamp":"2018. június. 02. 18:21","title":"Hatalmas szárnyak, hangos motorok, gyönyörű hölgyek - ilyen a magyar DTM futam, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152f27e3-7aa5-43f0-8212-1499261e1542","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon 2010-ben már leállította az utolsó filmes fényképezőgép, az EOS-1v gyártását, de az elmúlt 8 évben továbbra is árusították őket. Mostantól viszont végleg visszavonul a 18 éve bemutatott gép.","shortLead":"A Canon 2010-ben már leállította az utolsó filmes fényképezőgép, az EOS-1v gyártását, de az elmúlt 8 évben továbbra is...","id":"20180601_canon_eos_1v_slr_fenykepezogep_eladas_vege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=152f27e3-7aa5-43f0-8212-1499261e1542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362c1c74-1280-4951-94dd-1a8f75065560","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_canon_eos_1v_slr_fenykepezogep_eladas_vege","timestamp":"2018. június. 01. 20:03","title":"Vége: 80 év után nem árul több filmes fényképezőgépet a Canon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4ce088-bf2d-4f88-bb44-88006ae2a1fd","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"„Most még nem tudok fizetni, de a következő már pénzes meló lesz!” „Össze tudsz dobni nekem egy logót gyorsan?” „Összeteszel egy prezit nekem holnapra? Ez egy nagy pályázathoz kell, ha összejön, Te is jól jársz majd.” Ismerősek ezek a mondatok?","shortLead":"„Most még nem tudok fizetni, de a következő már pénzes meló lesz!” „Össze tudsz dobni nekem egy logót gyorsan?”...","id":"dekoratio_20180529_Zsenik_a_kispadon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a4ce088-bf2d-4f88-bb44-88006ae2a1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0e11e4-5388-4b5a-bdce-4c8238ef8c71","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20180529_Zsenik_a_kispadon","timestamp":"2018. június. 01. 11:30","title":"Zsenik a kispadon – Önnek is megérné, hogy profi designert alkalmazzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Szkripal lánya egy múlt heti videóban arról beszélt: reméli, hogy egyszer hazatérhet majd Oroszországba. Az orosz kormány a jelek szerint máris a \"segítségére sietne\". Egyes vélemények szerint a Nagy-Britanniában élő volt orosz-brit kettős ügynököt és lányát Oroszország akarta eltetetni láb alól. ","shortLead":"Szergej Szkripal lánya egy múlt heti videóban arról beszélt: reméli, hogy egyszer hazatérhet majd Oroszországba...","id":"20180601_az_orosz_kulugy_meguzente_hogy_segitene_hazaterni_a_megmergezett_exugynok_lanyanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b82074-dfb2-4ded-8833-ebc7ee3e15f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_az_orosz_kulugy_meguzente_hogy_segitene_hazaterni_a_megmergezett_exugynok_lanyanak","timestamp":"2018. június. 01. 15:40","title":"Az orosz külügy megüzente, hogy segítene hazatérni a megmérgezett exügynök lányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c45763-4514-4eca-b2e6-5189932f7641","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új-zélandi motorost valószínűleg az útpadka \"zavarta\" meg, a többi pedig már jött magától.","shortLead":"Az új-zélandi motorost valószínűleg az útpadka \"zavarta\" meg, a többi pedig már jött magától.","id":"20180603_motoros_baleset_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74c45763-4514-4eca-b2e6-5189932f7641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0a5944-3440-423a-ba5d-fd7749bdf002","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_motoros_baleset_video","timestamp":"2018. június. 03. 04:01","title":"A nap videója: Ilyen motoros balesetet még az életben nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c7582d-0bfd-4b0d-a8e1-f6a528cb02c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a 26. VOLT Fesztivál himnusza, amely idén a Majka & Curtis duó, valamint Pápai Joci munkájának eredménye. ","shortLead":"Elkészült a 26. VOLT Fesztivál himnusza, amely idén a Majka & Curtis duó, valamint Pápai Joci munkájának eredménye. ","id":"20180601_Elolvadunk_mint_a_fagyi__Majka_es_Papai_Joci_szallitja_az_idei_VOLThimnuszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c7582d-0bfd-4b0d-a8e1-f6a528cb02c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2754684e-ed0f-4d65-ac0f-a7f609049105","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Elolvadunk_mint_a_fagyi__Majka_es_Papai_Joci_szallitja_az_idei_VOLThimnuszt","timestamp":"2018. június. 01. 17:20","title":"\"Elolvadunk, mint a fagyi\" – Majka és Pápai Joci szállítja az idei VOLT-himnuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]