[{"available":true,"c_guid":"0fba9e66-6dd1-4179-a6a0-03fd7dc30d0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A San Franciscóban élő Walt Mordenti a legidősebb regisztrált Tesla-tulajdonos a világon. A 96 éves úrnak egy vadonatúj vörös Model 3-asa van.","shortLead":"A San Franciscóban élő Walt Mordenti a legidősebb regisztrált Tesla-tulajdonos a világon. A 96 éves úrnak egy vadonatúj...","id":"20180602_tesla_model_3_legidosebb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fba9e66-6dd1-4179-a6a0-03fd7dc30d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731123a5-0f49-475f-9631-1d516006fa00","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_tesla_model_3_legidosebb","timestamp":"2018. június. 02. 11:28","title":"Közel 100 éves a legidősebb teslás bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f02eb-6d3b-4394-b284-b3cc599a7516","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Elkepeszto_tempoban_alakitottak_at_Monacot_versenypalyava__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219f02eb-6d3b-4394-b284-b3cc599a7516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a73eef-e697-4155-8c6f-a560d503bd60","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Elkepeszto_tempoban_alakitottak_at_Monacot_versenypalyava__video","timestamp":"2018. június. 02. 07:55","title":"Elképesztő tempóban alakították át Monacót versenypályává – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b149757b-3c10-4905-98ec-bca4355dbb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm bejelentette első, kifejezetten a kiterjesztett és a virtuális valóság eszközei számára készített áramkörét, a Snapdragon XR1 lapkakészletet.","shortLead":"A Qualcomm bejelentette első, kifejezetten a kiterjesztett és a virtuális valóság eszközei számára készített áramkörét...","id":"20180601_qualcomm_snapdragon_xr1_lapkakeszletet_vr_ar_eszkozok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b149757b-3c10-4905-98ec-bca4355dbb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da38b56b-4c83-4989-823f-4c5343449458","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_qualcomm_snapdragon_xr1_lapkakeszletet_vr_ar_eszkozok","timestamp":"2018. június. 01. 17:03","title":"Nagy Qualcomm-előretörés: hivatalos az új Snapdragon XR1 lapkakészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987d093b-23f1-4bd2-9d21-10a19b879ea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz tesztpilóta, Michele Pirro a pénteki edzésen bukott óriásit.","shortLead":"Az olasz tesztpilóta, Michele Pirro a pénteki edzésen bukott óriásit.","id":"20180601_ducati_motogp_olaszorszag_szabadedzes_michele_pirro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=987d093b-23f1-4bd2-9d21-10a19b879ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85d0e85-ce16-4f74-8168-31511f051320","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_ducati_motogp_olaszorszag_szabadedzes_michele_pirro","timestamp":"2018. június. 01. 21:51","title":"Durva esést élt túl a Ducati olasz motorosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52fb70c-9c5c-4765-a36e-048198987ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szatmáry Kristóf cégének adóbevallásában nem szerepel semmi a bírságoknak meghagyott sorban. Több szabálytalanságot is feltártak a fideszes zöldségesével kapcsolatban, volt, amiért meg sem büntették.","shortLead":"Szatmáry Kristóf cégének adóbevallásában nem szerepel semmi a bírságoknak meghagyott sorban. Több szabálytalanságot is...","id":"20180601_Nem_fizette_be_a_buntetest_a_fideszes_politikus_cege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c52fb70c-9c5c-4765-a36e-048198987ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18328a29-09af-4d11-8445-176f89b32877","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Nem_fizette_be_a_buntetest_a_fideszes_politikus_cege","timestamp":"2018. június. 01. 20:14","title":"Nem fizette be a büntetést a fideszes politikus cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a XVII. utcát a Ferihegyi út és a Lyka Károly utca közötti szakaszon.","shortLead":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a XVII. utcát a Ferihegyi út és a Lyka Károly utca közötti szakaszon.","id":"20180601_baleset_budapest_ferihegyi_ut","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43cc520-52d3-4931-9542-c56e167ae778","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180601_baleset_budapest_ferihegyi_ut","timestamp":"2018. június. 01. 21:16","title":"Két autó ütközött, sérült is van a Ferihegyi útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb adósságválság. Ám az ügyfelek egy része most is rizikós.","shortLead":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb...","id":"201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e813ba8-fd23-4054-ad72-9cf20c182fba","keywords":null,"link":"/gazdasag/201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","timestamp":"2018. június. 03. 11:00","title":"Nagyon kockázatosan jut önrészhez a lakáshitelesek egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1905666a-312a-4f1f-83a3-a57076683a57","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros játékosa elvileg játszik a jövő heti meccseken.","shortLead":"A Ferencváros játékosa elvileg játszik a jövő heti meccseken.","id":"20180603_Agyrazkodas_miatt_kerult_korhazba_a_valogatott_tagja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1905666a-312a-4f1f-83a3-a57076683a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56dda0b4-0128-44fb-ac20-20fc332f34f1","keywords":null,"link":"/sport/20180603_Agyrazkodas_miatt_kerult_korhazba_a_valogatott_tagja","timestamp":"2018. június. 03. 14:45","title":"Agyrázkódás miatt került kórházba a válogatott tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]