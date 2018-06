Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök még februárban igazoltattak egy 64 éves szászvári férfit, aztán bekukkantottak a kocsi hátsó ülésére is.","shortLead":"A rendőrök még februárban igazoltattak egy 64 éves szászvári férfit, aztán bekukkantottak a kocsi hátsó ülésére is.","id":"20180603_nagymanyok_rendorseg_kozuti_ellenorzes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361f8ea2-18e0-4ea6-b1f9-6710d4a11fb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_nagymanyok_rendorseg_kozuti_ellenorzes","timestamp":"2018. június. 03. 16:21","title":"Közúti ellenőrzésnek indult, de igencsak meglepődtek a nagymányoki rendőrök, amikor benéztek az autó hátsó ülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdd08b2-6787-44eb-a8a2-878668107c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esőtől vizes pályán több versenyző is megcsúszott, majd sportbírókat és szerelőket ütött el a DTM (német túraautó bajnokság) hungaroringi futamán.","shortLead":"Az esőtől vizes pályán több versenyző is megcsúszott, majd sportbírókat és szerelőket ütött el a DTM (német túraautó...","id":"20180603_Balestek_miatt_felfuggesztettek_a_DTM_futamot_a_Hungaroringen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cdd08b2-6787-44eb-a8a2-878668107c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768d085-8f4c-4092-b519-1775e878700c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_Balestek_miatt_felfuggesztettek_a_DTM_futamot_a_Hungaroringen","timestamp":"2018. június. 03. 14:56","title":"Balesetek miatt felfüggesztették a DTM futamot a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d51152-44f9-46ce-b93d-1068a1ee608d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Janez Jansa volt miniszterelnök vezette ellenzéki jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) győzött a vasárnapi szlovéniai előre hozott parlamenti választásokon. Az osztrák hírügynökség esti jelentése szerint 25 mandátumot szereztek a 90-ből, de szövetségesük csak hetet, így Jansa maradhat ellenzékben.","shortLead":"A Janez Jansa volt miniszterelnök vezette ellenzéki jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) győzött a vasárnapi...","id":"20180603_Szloveniaban_nyert_Orban_ellene_de_aligha_kerul_kormanyra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90d51152-44f9-46ce-b93d-1068a1ee608d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b238050d-b488-4fce-8a77-612d5ccfdaf5","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Szloveniaban_nyert_Orban_ellene_de_aligha_kerul_kormanyra","timestamp":"2018. június. 03. 21:10","title":"Szlovéniában nyert Orbán embere, de aligha kerül kormányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0beada-b052-42d6-a1ca-eb2644f83177","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban egy négyemeletes házban volt tűz. Sérültek nincsenek. ","shortLead":"A fővárosban egy négyemeletes házban volt tűz. Sérültek nincsenek. ","id":"20180602_Tuz_volt_az_Andrassy_uton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee0beada-b052-42d6-a1ca-eb2644f83177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0359815c-97c9-48a6-946d-578420d97a52","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Tuz_volt_az_Andrassy_uton","timestamp":"2018. június. 02. 21:48","title":"Tűz volt az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3dd8d1-e2c5-4848-bc02-8a852998d04f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányközeli Bors szerint az építkezésen naponta ezer ember dolgozik. Az új arénához több mint 550 parkoló és rengeteg WC tartozik majd.","shortLead":"A kormányközeli Bors szerint az építkezésen naponta ezer ember dolgozik. Az új arénához több mint 550 parkoló és...","id":"20180602_a_teto_egy_resze_fent_van_mar_a_meregdraga_puskas_stadionon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a3dd8d1-e2c5-4848-bc02-8a852998d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df7be35-4cac-45c5-8ee8-6aaaf528e0d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_a_teto_egy_resze_fent_van_mar_a_meregdraga_puskas_stadionon","timestamp":"2018. június. 02. 10:12","title":"A tető egy része fent van már a méregdrága Puskás-stadionon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4db134-93ab-4c2f-a6fc-84836b6d21c8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban is folytatódik a változékony, meleg nyári idő. Többször lehetnek záporok, zivatarok - akár jégeső is -, de a maximumok továbbra is 30 Celsius-fok körül alakulnak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.","shortLead":"A következő napokban is folytatódik a változékony, meleg nyári idő. Többször lehetnek záporok, zivatarok - akár jégeső...","id":"20180603_Marad_a_juniusi_aprilis_tiz_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_felhoszakadasok_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f4db134-93ab-4c2f-a6fc-84836b6d21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e6002c-6d7c-40f8-91f2-2b89a5ff80e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Marad_a_juniusi_aprilis_tiz_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_felhoszakadasok_miatt","timestamp":"2018. június. 03. 15:10","title":"Marad a júniusi április, tíz megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50d662f-b157-45d7-8ad1-9f8f0740be1f","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Mire_gyujtenek_penzt_Kotcsen_Mar_kiraktak_a_perselyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d50d662f-b157-45d7-8ad1-9f8f0740be1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63827077-364f-4fc6-9012-53329d9cf55a","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Mire_gyujtenek_penzt_Kotcsen_Mar_kiraktak_a_perselyt","timestamp":"2018. június. 03. 09:37","title":"Mire gyűjtenek pénzt Kötcsén? Már kirakták a perselyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Egy_nyiradonyi_fiu_49szer_adott_el_nemletezo_mobiltelefont_az_interneten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd39a17d-ae45-4ec6-81a9-562bf8e2e92a","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Egy_nyiradonyi_fiu_49szer_adott_el_nemletezo_mobiltelefont_az_interneten","timestamp":"2018. június. 03. 11:11","title":"Egy nyíradonyi fiú 49-szer adott el nemlétező mobiltelefont az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]