Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"802fb078-9a20-4658-be8b-7f692fbdccfd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség vezetője a Kossuth Rádióban fejtette ki a kormány menekültpolitikáját.","shortLead":"A Miniszterelnökség vezetője a Kossuth Rádióban fejtette ki a kormány menekültpolitikáját.","id":"20180603_Gulyas_Gergely_elarulta_a_kormany_szerint_kik_a_valodi_menekultek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=802fb078-9a20-4658-be8b-7f692fbdccfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e227d1bc-8b76-42ae-9c3c-62c9972b78fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Gulyas_Gergely_elarulta_a_kormany_szerint_kik_a_valodi_menekultek","timestamp":"2018. június. 03. 08:28","title":"Gulyás Gergely elárulta, a kormány szerint kik a „valódi menekültek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aaa1571-4fdb-4110-91ca-35249d06c6d3","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Kit akar ezzel felbőszíteni a Ford? Egy örömautónak szánt típusban alapvetően zsigeri ellenkezést vált ki egy ilyen koncepció. De a fordosok, hogy igazán kiélezzék a polgárpukkasztást, még azt is hozzácsapták, hogy a Fiesta ST motorja a három hengeréből is lekapcsol néha egyet menet közben. Kipróbáltuk a (két-)három hengeres Fiesta ST-t.","shortLead":"Kit akar ezzel felbőszíteni a Ford? Egy örömautónak szánt típusban alapvetően zsigeri ellenkezést vált ki egy ilyen...","id":"20180603_Ford_Fiesta_ST_menetproba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aaa1571-4fdb-4110-91ca-35249d06c6d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef64407-4233-4dd8-8ff3-5664382dba9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_Ford_Fiesta_ST_menetproba","timestamp":"2018. június. 03. 15:00","title":"Ez komoly? Itt egy háromhengeres sportkocsi - Ford Fiesta ST menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8436caee-a0cb-4fe9-9ca5-27c0e67b7107","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valami olyan keresett hiánycikk, mint egy erős Tesla villanyautó, akkor annak alaposan meg lehet kérni az árát.","shortLead":"Ha valami olyan keresett hiánycikk, mint egy erős Tesla villanyautó, akkor annak alaposan meg lehet kérni az árát.","id":"20180603_legdragabb_magyar_tesla_model_x_hasznalt_auto_villanyauto_akkumulator_toltes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8436caee-a0cb-4fe9-9ca5-27c0e67b7107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6188a080-a319-401a-a5ef-225f1e1a2d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_legdragabb_magyar_tesla_model_x_hasznalt_auto_villanyauto_akkumulator_toltes","timestamp":"2018. június. 03. 06:41","title":"Kíváncsi a legdrágább magyar Teslára? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Durvul a kereskedelmi háború.","shortLead":"Durvul a kereskedelmi háború.","id":"20180603_Csunyan_nekiestek_Trumpnak_sajat_szovetsegesei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbae214d-8e8c-4ff6-92aa-f6efb98b789b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Csunyan_nekiestek_Trumpnak_sajat_szovetsegesei","timestamp":"2018. június. 03. 08:54","title":"Csúnyán nekiestek Trumpnak saját szövetségesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa04408-46ec-40d5-9d7f-9860b0724229","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cyphochilus nevű bogár délkelet-ázsiában őshonos, és van egy különleges tulajdonsága: fehér. Nagyon. A kutatók ennek köszönhetően egy olyan anyagot dolgozhattak ki, ami – szemben az eddigi fehér anyagokkal – környezetbarát.","shortLead":"A Cyphochilus nevű bogár délkelet-ázsiában őshonos, és van egy különleges tulajdonsága: fehér. Nagyon. A kutatók ennek...","id":"20180603_cyphochilus_bogar_feher_szin_cambridgei_egyetem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fa04408-46ec-40d5-9d7f-9860b0724229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b41ab1-688d-4873-adc7-0b3aa0ecbbe9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_cyphochilus_bogar_feher_szin_cambridgei_egyetem","timestamp":"2018. június. 03. 23:13","title":"A tudósok megcsináltak a szuperfehér anyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5e9df2-3f4b-4f90-9cf1-cf73bf442c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mesterséges gyémántból készült ékszereket is forgalmaz a De Beers, a világ piacvezető gyémántvállalata.","shortLead":"Mesterséges gyémántból készült ékszereket is forgalmaz a De Beers, a világ piacvezető gyémántvállalata.","id":"20180603_Fordulat_130_ev_hagyomanyat_rugja_fol_a_gyemantorias","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce5e9df2-3f4b-4f90-9cf1-cf73bf442c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ad9461-e668-4c76-9a8c-3f59f39c0181","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Fordulat_130_ev_hagyomanyat_rugja_fol_a_gyemantorias","timestamp":"2018. június. 03. 19:22","title":"Fordulat: 130 éves hagyományát rúgja föl a gyémántóriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd59863-070f-4fa0-9614-ec0659f2b8a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tavaly csaknem 1 millió eljárást indított. A követelt tartozások összege meghaladta a 757 milliárdot, melyből 261 milliárdot sikerült behajtani.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tavaly csaknem 1 millió eljárást indított. A követelt tartozások összege meghaladta...","id":"20180604_Szazmilliardokkal_tobb_volt_a_NAV_bevetele_tavaly_mint_korabban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bd59863-070f-4fa0-9614-ec0659f2b8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a13059-b90f-477d-b433-971edac11b0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Szazmilliardokkal_tobb_volt_a_NAV_bevetele_tavaly_mint_korabban","timestamp":"2018. június. 04. 09:34","title":"Százmilliárdokkal több volt a NAV bevétele tavaly, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a975945-760c-44a5-a0ba-b404f8ed33d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamarosan megjelenik a volt elnök új könyve. A fikciós történet állítólag tele lesz olyan dolgokkal, amikről csak egy korábbi főparancsnok tudhat. ","shortLead":"Hamarosan megjelenik a volt elnök új könyve. A fikciós történet állítólag tele lesz olyan dolgokkal, amikről csak...","id":"20180604_Hamarosan_megjelenik_Bill_Clinton_feher_hazi_thrillere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a975945-760c-44a5-a0ba-b404f8ed33d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebf6db6-b2f6-420f-8b7b-0e2bc911cea5","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Hamarosan_megjelenik_Bill_Clinton_feher_hazi_thrillere","timestamp":"2018. június. 04. 12:40","title":"Hatalmas internetes támadás foglalkoztatja Bill Clintont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]