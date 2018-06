Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"543f3219-2e21-4084-902f-49511375cfc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi pedig annak, hogy a főzés minden fázisát dokumentálja a politikus.","shortLead":"Mi pedig annak, hogy a főzés minden fázisát dokumentálja a politikus.","id":"20180603_Nemeth_Szilard_porkoltjenek_orulhetnek_a_kotcsei_piknik_resztvevoi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=543f3219-2e21-4084-902f-49511375cfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddfa382-9327-438f-a587-f0189801667a","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Nemeth_Szilard_porkoltjenek_orulhetnek_a_kotcsei_piknik_resztvevoi","timestamp":"2018. június. 03. 11:45","title":"Németh Szilárd pörköltjének örülhetnek a kötcsei piknik résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy évük volt a kormányhoz hű üzletembereknek; akár 1500 milliárd forintot is elveszíthet Magyarország; egymillió forintnál is magasabb fizetésért csábítanak szakácsokat a Balatonhoz. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy évük volt a kormányhoz hű üzletembereknek; akár 1500 milliárd forintot is elveszíthet Magyarország; egymillió...","id":"20180603_Es_akkor_a_NER_lovagjai_elnyertek_melto_jutalmukat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e22a71-762d-4969-bb08-6ab18ccc027c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Es_akkor_a_NER_lovagjai_elnyertek_melto_jutalmukat","timestamp":"2018. június. 03. 07:00","title":"És akkor a NER lovagjai elnyerték méltó jutalmukat szolgálataikért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások volt minisztere már május 23-ától miniszterelnöki biztos lett, de az erről szóló határozatot csak a péntek esti Hivatalos Értesítőben tették közzé. ","shortLead":"Az emberi erőforrások volt minisztere már május 23-ától miniszterelnöki biztos lett, de az erről szóló határozatot csak...","id":"20180602_nem_hagytak_az_ut_szelen_balog_zoltant_o_is_miniszterelnoki_biztos_lett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d4245e-1f42-4313-8c58-80578787354e","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_nem_hagytak_az_ut_szelen_balog_zoltant_o_is_miniszterelnoki_biztos_lett","timestamp":"2018. június. 02. 08:29","title":"Nem hagyták az út szélén Balog Zoltánt, ő is miniszterelnöki biztos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt erőforrásminiszter erről a kötcsei pikniken beszélt röviden, de hogy mit csinál majd a korábbi romaügyi biztos, azt nem részletezte.","shortLead":"A volt erőforrásminiszter erről a kötcsei pikniken beszélt röviden, de hogy mit csinál majd a korábbi romaügyi biztos...","id":"20180603_Balog_Zoltan_szerint_nem_engedik_el_Farkas_Florian_kezet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b0d375-ff62-46e4-8f7f-15f9ab82bbcc","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Balog_Zoltan_szerint_nem_engedik_el_Farkas_Florian_kezet","timestamp":"2018. június. 03. 14:28","title":"Balog Zoltán szerint nem engedik el Farkas Flórián kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb értesülések szerint legalább két héttel később jelenik majd meg 2018 második Samsung-csúcstelefonja, a Galaxy Note9. A háttérben utolsó pillanatos tervezési változtatások állnak.","shortLead":"A legújabb értesülések szerint legalább két héttel később jelenik majd meg 2018 második Samsung-csúcstelefonja...","id":"20180602_samsung_galaxy_note9_megjelenes_csuszas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df68896-5f11-48b3-aa4e-3129200d7746","keywords":null,"link":"/tudomany/20180602_samsung_galaxy_note9_megjelenes_csuszas","timestamp":"2018. június. 02. 11:23","title":"Késni fog a Galaxy Note9, de azt mondják, ettől csak jobb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Durvul a kereskedelmi háború.","shortLead":"Durvul a kereskedelmi háború.","id":"20180603_Csunyan_nekiestek_Trumpnak_sajat_szovetsegesei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbae214d-8e8c-4ff6-92aa-f6efb98b789b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Csunyan_nekiestek_Trumpnak_sajat_szovetsegesei","timestamp":"2018. június. 03. 08:54","title":"Csúnyán nekiestek Trumpnak saját szövetségesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d02d0f1-da8a-4de9-9840-8eb8d9a7ad85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyalogosan át lehet szelni a Tigris folyót Irakban.","shortLead":"Gyalogosan át lehet szelni a Tigris folyót Irakban.","id":"20180602_At_lehet_setalni_az_osi_folyon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d02d0f1-da8a-4de9-9840-8eb8d9a7ad85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1805851c-b94f-4179-958a-010647804ed1","keywords":null,"link":"/elet/20180602_At_lehet_setalni_az_osi_folyon","timestamp":"2018. június. 02. 16:31","title":"Át lehet sétálni az ősi folyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a243dd-345b-4135-8e2f-c211875393da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség június 4-től keselyűként csap le rájuk.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség június 4-től keselyűként csap le rájuk.\r

\r

","id":"20180602_Nagyon_meguthetik_a_bokajukat_az_ittas_vezetok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a243dd-345b-4135-8e2f-c211875393da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19724bab-29b2-4368-83ea-b04a997c7bdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_Nagyon_meguthetik_a_bokajukat_az_ittas_vezetok","timestamp":"2018. június. 02. 16:43","title":"Nagyon megüthetik a bokájukat az ittas vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]