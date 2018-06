Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brian De Palma már írja a Weinsten-ügyről szóló film forgatókönyvét, amelynek a részleteit egy francia producerrel egyezteti. ","shortLead":"Brian De Palma már írja a Weinsten-ügyről szóló film forgatókönyvét, amelynek a részleteit egy francia producerrel...","id":"20180602_weinstein_film_rendezo_depalma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcde7452-cd3f-42a6-9639-02417882bbcd","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_weinstein_film_rendezo_depalma","timestamp":"2018. június. 02. 14:51","title":"Weinstein-film: „Ez egy horrorfilm lesz, egy szexuális ragadozóról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe0a5eb-3a9a-432d-bd45-2c7dc0f1b932","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székelyföldön járt Károly herceg, és ha már ott volt, beszélgetett a helybéliekkel.","shortLead":"Székelyföldön járt Károly herceg, és ha már ott volt, beszélgetett a helybéliekkel.","id":"20180602_Igy_beszelget_szekelyekkel_Karoly_brit_herceg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbe0a5eb-3a9a-432d-bd45-2c7dc0f1b932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425a4cc9-ed45-4ef0-b780-9573a9b1c588","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Igy_beszelget_szekelyekkel_Karoly_brit_herceg","timestamp":"2018. június. 02. 18:57","title":"Így beszélget székelyekkel Károly brit herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6289be44-57b9-424d-8863-0cc30da0b493","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Szex és New York című tévésorozat határozott ügyvédnőjeként megismert Cynthia Nixon abban bízik, hogy az elitellenes hangulatban esélye lehet a politikai karrierre.","shortLead":"A Szex és New York című tévésorozat határozott ügyvédnőjeként megismert Cynthia Nixon abban bízik, hogy az elitellenes...","id":"201822_cynthia_nixon_mirandabol_politikus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6289be44-57b9-424d-8863-0cc30da0b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc04305-78b6-4a27-8606-3d0d958e3f42","keywords":null,"link":"/vilag/201822_cynthia_nixon_mirandabol_politikus","timestamp":"2018. június. 02. 11:00","title":"A Szex és New Yorkból a kormányzói székbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3ba0b9-2642-43dd-9dd9-d1ed7eb05409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette okosóráját a Huawei. Az eszköz külleme nem változott, de jött bele némi funkcionális okosság.","shortLead":"Frissítette okosóráját a Huawei. Az eszköz külleme nem változott, de jött bele némi funkcionális okosság.","id":"20180603_huawei_watch_2_2018_okosora_esim_nano_sim","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad3ba0b9-2642-43dd-9dd9-d1ed7eb05409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80451efd-4734-4e35-8f79-8b16b321a145","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_huawei_watch_2_2018_okosora_esim_nano_sim","timestamp":"2018. június. 03. 10:03","title":"Itt a Huawei új okosórája: fizetni, zenét hallgatni is lehet vele, de még 4G is van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8097a2-f4fc-4d50-87c9-55a383ed0b72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hannoveriként, sőt a színük miatt banánként emlegetett használt villamosok beszerzését még Demszky Gábor főpolgármestersége idején kezdték el a járműhiány miatt. Sok utasnak talán az ugrik be elsőre a magaspadlós járművekről, hogy nem szabad ráállni a lépcsőjükre, mert akkor nem nyílnak az ajtók. Most éppen ezeket a lépcsőket javíttatják. ","shortLead":"A hannoveriként, sőt a színük miatt banánként emlegetett használt villamosok beszerzését még Demszky Gábor...","id":"20180602_tobb_szazmillioert_javittatjak_a_hasznaltan_vett_pesti_villamosok_lepcsojet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe8097a2-f4fc-4d50-87c9-55a383ed0b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2444d498-1ced-439f-bb9c-dfc1dbdc6d1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_tobb_szazmillioert_javittatjak_a_hasznaltan_vett_pesti_villamosok_lepcsojet","timestamp":"2018. június. 02. 11:20","title":"Több százmillióért javíttatják a használtan vett pesti villamosok lépcsőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20","c_author":"Geri Ádám","category":"elet","description":"A csábítás, a nagyvonalúság és a szabad akarat is felelős azért, hogy irracionális döntéseket hozunk – állítja Dan Ariely pszichológus, aki tapasztalatairól június 12-én a TEDxBudapesten számol be. A HVG ezt megelőzően készített vele interjút.","shortLead":"A csábítás, a nagyvonalúság és a szabad akarat is felelős azért, hogy irracionális döntéseket hozunk – állítja Dan...","id":"201822__dan_ariely_viselkedeskutato__kisertesrol_fajo_koltesrol__tervezett_pillanat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35539f92-56e0-40fc-af7c-2393050cb568","keywords":null,"link":"/elet/201822__dan_ariely_viselkedeskutato__kisertesrol_fajo_koltesrol__tervezett_pillanat","timestamp":"2018. június. 02. 10:00","title":"Hogyan kerülhetjük el, hogy haszontalan holmikra szórjuk el a pénzünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5164c495-8ab7-4e13-9f32-fa79b4b1b3cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek is azt támasztják alá, hogy egy picit késik a Galaxy Note9, de már nem is kell olyan nagyon sokat várni rá.","shortLead":"A legújabb hírek is azt támasztják alá, hogy egy picit késik a Galaxy Note9, de már nem is kell olyan nagyon sokat...","id":"20180603_samsung_galaxy_note9_bejelentesi_datuma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5164c495-8ab7-4e13-9f32-fa79b4b1b3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0680f7-482e-4948-8404-b6ef6d556b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_samsung_galaxy_note9_bejelentesi_datuma","timestamp":"2018. június. 03. 08:03","title":"Jegyezze fel: megvan, melyik napon jelenthetik be a Samsung legerősebb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c7d1d2-6bba-4f5e-973d-6037a1c73e70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író, irodalomtörténész szerint a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Balassi Intézet és az Operaház a Magyar Idők kulturális rovatában hónapok óta penetránsan durva támadásoknak vannak kitéve, mert baloldaliként – vagy csak nem eléggé jobboldaliként – listázott műveknek és művészeknek is teret adnak.","shortLead":"Az író, irodalomtörténész szerint a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Balassi Intézet és az Operaház a Magyar Idők kulturális...","id":"20180602_Nyary_Krisztian_Billy_Elliot_Okovacs_Szilveszter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15c7d1d2-6bba-4f5e-973d-6037a1c73e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b55253-4a3e-4d9c-be15-fd39f6cea427","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_Nyary_Krisztian_Billy_Elliot_Okovacs_Szilveszter","timestamp":"2018. június. 02. 18:47","title":"Nyáry Krisztián is megszólalt Billy Elliot-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]