[{"available":true,"c_guid":"42299c3d-acff-48fb-95b7-56123a75b3ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bírálja a szélsőjobboldali kormány bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait a volt belügyminiszter.","shortLead":"Bírálja a szélsőjobboldali kormány bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait a volt belügyminiszter.","id":"20180603_Magyarorszag_lett_az_olasz_politikaban_is_az_elrettento_pelda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42299c3d-acff-48fb-95b7-56123a75b3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b505b920-abcb-41eb-b2b9-8f82404ade68","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Magyarorszag_lett_az_olasz_politikaban_is_az_elrettento_pelda","timestamp":"2018. június. 03. 10:05","title":"Magyarország lett az olasz politikában is az elrettentő példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Túl vagyunk a szja-bevallási határidőn, az Adózóna pedig összegyűjtötte, mire számíthat az, aki elfelejtette beadni, vagy akinek hibás lett a bevallása.","shortLead":"Túl vagyunk a szja-bevallási határidőn, az Adózóna pedig összegyűjtötte, mire számíthat az, aki elfelejtette beadni...","id":"20180604_Ez_var_arra_aki_elfeledkezett_az_adobevallasrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7071c84f-1fa1-4af9-956c-c15b27aace2c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180604_Ez_var_arra_aki_elfeledkezett_az_adobevallasrol","timestamp":"2018. június. 04. 10:21","title":"Ez vár arra, aki elfeledkezett az adóbevallásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159c69df-816f-4cf0-9e67-b396c10c3332","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Lehet Más a Politika (LMP) olyan életpályamodellt szeretne a pedagógusoknak, amelyben elérhető, hogy karrierjük végén legalább annyit keressenek, mint a kormány államtitkárai. Ez az elmúlt ciklusban hozzávetőleg egymillió forint volt.","shortLead":"A Lehet Más a Politika (LMP) olyan életpályamodellt szeretne a pedagógusoknak, amelyben elérhető, hogy karrierjük végén...","id":"20180603_Egymillio_forintos_fizetest_javasol_az_LMP_a_tanaroknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159c69df-816f-4cf0-9e67-b396c10c3332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05411adb-57b8-42af-8382-f07d85492b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Egymillio_forintos_fizetest_javasol_az_LMP_a_tanaroknak","timestamp":"2018. június. 03. 15:32","title":"Egymillió forintos fizetést javasol az LMP a tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb2f760-0d64-4d5a-b67c-fa90aa9d2691","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"A negyedik ipari forradalom hajnalán nyilvánvaló, hogy már nem az ember a legokosabb. De ettől még az új technológiák és az egymással kommunikáló, maguktól tanuló eszközök jobb életet teremthetnek.","shortLead":"A negyedik ipari forradalom hajnalán nyilvánvaló, hogy már nem az ember a legokosabb. De ettől még az új technológiák...","id":"201822__ipari_forradalmak__okos_gyarak__szep_uj_vilag__a_gepek_tundoklese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fb2f760-0d64-4d5a-b67c-fa90aa9d2691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7789c1c9-9505-4466-8126-da939bac64a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/201822__ipari_forradalmak__okos_gyarak__szep_uj_vilag__a_gepek_tundoklese","timestamp":"2018. június. 03. 17:00","title":"Jön a negyedik ipari forradalom, és a gépek aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe0a5eb-3a9a-432d-bd45-2c7dc0f1b932","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székelyföldön járt Károly herceg, és ha már ott volt, beszélgetett a helybéliekkel.","shortLead":"Székelyföldön járt Károly herceg, és ha már ott volt, beszélgetett a helybéliekkel.","id":"20180602_Igy_beszelget_szekelyekkel_Karoly_brit_herceg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbe0a5eb-3a9a-432d-bd45-2c7dc0f1b932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425a4cc9-ed45-4ef0-b780-9573a9b1c588","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Igy_beszelget_szekelyekkel_Karoly_brit_herceg","timestamp":"2018. június. 02. 18:57","title":"Így beszélget székelyekkel Károly brit herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szép volt a királyi esküvő, de megélni nem fog belőle Anglia. Márpedig a brexitnek súlyos következményei lehetnek.","shortLead":"Szép volt a királyi esküvő, de megélni nem fog belőle Anglia. Márpedig a brexitnek súlyos következményei lehetnek.","id":"20180603_Alku_nelkuli_brexit_osszeomolhat_az_ellatas_a_vegitelet_sem_kizarhato","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4c852a-dec9-4248-860c-a9ab10405cea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Alku_nelkuli_brexit_osszeomolhat_az_ellatas_a_vegitelet_sem_kizarhato","timestamp":"2018. június. 03. 18:32","title":"Alku nélküli brexit: összeomolhat az ellátás, a végítélet sem kizárható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09174148-3136-4b50-943c-8c9807507b4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sunday fun, no comment...","shortLead":"Sunday fun, no comment...","id":"20180603_Nem_biztos_hogy_akarta_latni_ezt_a_fotot_Andy_Vajnarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09174148-3136-4b50-943c-8c9807507b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aadf438-060b-4ad0-bbc5-32de3879c915","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Nem_biztos_hogy_akarta_latni_ezt_a_fotot_Andy_Vajnarol","timestamp":"2018. június. 03. 15:34","title":"Nem biztos, hogy akarta látni ezt a fotót Andy Vajnáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cigaretta nélkül képzeli el a jövőt a világ egyik vezető dohányipari cége. Budapesten mutatta be füstmentes termékeinek kutatásait a Philip Morris. A vállalat bejelentése szerint hosszú távon teljesen fel szeretnének hagyni a cigaretta értékesítésével.","shortLead":"Cigaretta nélkül képzeli el a jövőt a világ egyik vezető dohányipari cége. Budapesten mutatta be füstmentes termékeinek...","id":"20180603_philip_morris_brainbar_dohanyzas_fustmentes_termek_cigaretta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197e6815-c804-4d3a-8996-d78bd44fe48f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_philip_morris_brainbar_dohanyzas_fustmentes_termek_cigaretta","timestamp":"2018. június. 03. 18:03","title":"\"A dohányzás káros, a leszokásnál nincs jobb alternatíva\" – annyira káros a cigizés, hogy inkább kiszállna az egyik legnagyobb gyártó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]