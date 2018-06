Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Pontosan nem tudni, miért történt a baleset, ketten viszont megsérültek.","shortLead":"Pontosan nem tudni, miért történt a baleset, ketten viszont megsérültek.","id":"20180603_auto_mikrobusz_baleset_budapest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ccefe4-ca5c-4316-920e-4c057c19c061","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180603_auto_mikrobusz_baleset_budapest","timestamp":"2018. június. 03. 00:38","title":"Autó és mikrobusz ütközött Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42299c3d-acff-48fb-95b7-56123a75b3ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bírálja a szélsőjobboldali kormány bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait a volt belügyminiszter.","shortLead":"Bírálja a szélsőjobboldali kormány bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait a volt belügyminiszter.","id":"20180603_Magyarorszag_lett_az_olasz_politikaban_is_az_elrettento_pelda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42299c3d-acff-48fb-95b7-56123a75b3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b505b920-abcb-41eb-b2b9-8f82404ade68","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Magyarorszag_lett_az_olasz_politikaban_is_az_elrettento_pelda","timestamp":"2018. június. 03. 10:05","title":"Magyarország lett az olasz politikában is az elrettentő példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyári szezonban már a déli parton is házhoz viszik a bevásárlást.","shortLead":"A nyári szezonban már a déli parton is házhoz viszik a bevásárlást.","id":"20180604_tesco_hazhoz_szallitas_balaton_deli_part","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18f1e79-7ffa-4204-a9b3-991a9a8cd9c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_tesco_hazhoz_szallitas_balaton_deli_part","timestamp":"2018. június. 04. 10:25","title":"Nagyot dob a Tesco a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átvevőhelyek lassan bezárnak. Pár éven belül bedőlhet az ágazat, hiába a milliárdos állami hitel egy új szereplőnek.","shortLead":"Az átvevőhelyek lassan bezárnak. Pár éven belül bedőlhet az ágazat, hiába a milliárdos állami hitel egy új szereplőnek.","id":"20180603_Vergodik_a_magyar_sikeragazat_ennek_csak_az_eticsigak_orulhetnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1980a814-b0ff-417a-bdb4-498fa39b5adb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Vergodik_a_magyar_sikeragazat_ennek_csak_az_eticsigak_orulhetnek","timestamp":"2018. június. 03. 16:41","title":"Vergődik a magyar sikerágazat, ennek csak az éticsigák örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0598513-f6d7-4125-84bd-6b25e14dd58b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobb néppártosodása Németországban is vitatott folyamat. Most a történelem újraértelmezése váltott ki botrányt az AfD-ben.","shortLead":"A szélsőjobb néppártosodása Németországban is vitatott folyamat. Most a történelem újraértelmezése váltott ki botrányt...","id":"20180604_AfDelnok_Hitler_csak_egy_madarszar_a_sikeres_nemet_tortenelmen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0598513-f6d7-4125-84bd-6b25e14dd58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed4ee3d-d5e2-4bd0-8e43-6f13c6b05006","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_AfDelnok_Hitler_csak_egy_madarszar_a_sikeres_nemet_tortenelmen","timestamp":"2018. június. 04. 09:35","title":"AfD-elnök: Hitler csak egy madárszar a sikeres német történelmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d51152-44f9-46ce-b93d-1068a1ee608d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Janez Jansa volt miniszterelnök vezette ellenzéki jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) győzött a vasárnapi szlovéniai előre hozott parlamenti választásokon. Az osztrák hírügynökség esti jelentése szerint 25 mandátumot szereztek a 90-ből, de szövetségesük csak hetet, így Jansa maradhat ellenzékben.","shortLead":"A Janez Jansa volt miniszterelnök vezette ellenzéki jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) győzött a vasárnapi...","id":"20180603_Szloveniaban_nyert_Orban_ellene_de_aligha_kerul_kormanyra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90d51152-44f9-46ce-b93d-1068a1ee608d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b238050d-b488-4fce-8a77-612d5ccfdaf5","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Szloveniaban_nyert_Orban_ellene_de_aligha_kerul_kormanyra","timestamp":"2018. június. 03. 21:10","title":"Szlovéniában nyert Orbán embere, de aligha kerül kormányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305bafc1-5908-4d81-9b05-96f6dcf44571","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Ki_a_legjobban_oltozott_kotcsei_piknikelo_Szavazza_meg_a_divatdiktatort","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=305bafc1-5908-4d81-9b05-96f6dcf44571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92edf4e3-a48c-411c-9453-ee457688d108","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Ki_a_legjobban_oltozott_kotcsei_piknikelo_Szavazza_meg_a_divatdiktatort","timestamp":"2018. június. 03. 13:15","title":"Ki a legjobban öltözött kötcsei piknikelő? Szavazza meg a divatdiktátort!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezen a héten is folytatja az M1-es autópálya burkolatának felújítását, a munkálatok miatt főként a Budapest felé vezető oldalon lesznek félpályás lezárások.","shortLead":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezen a héten is folytatja az M1-es autópálya burkolatának felújítását, a munkálatok miatt...","id":"20180604_ujabb_nehez_napok_jonnek_az_m1esen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4f2c74-e0ec-4cd2-a5bc-c670dcecabaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_ujabb_nehez_napok_jonnek_az_m1esen","timestamp":"2018. június. 04. 07:48","title":"Újabb nehéz napok jönnek az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]