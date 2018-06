Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szép volt a királyi esküvő, de megélni nem fog belőle Anglia. Márpedig a brexitnek súlyos következményei lehetnek.","shortLead":"Szép volt a királyi esküvő, de megélni nem fog belőle Anglia. Márpedig a brexitnek súlyos következményei lehetnek.","id":"20180603_Alku_nelkuli_brexit_osszeomolhat_az_ellatas_a_vegitelet_sem_kizarhato","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4c852a-dec9-4248-860c-a9ab10405cea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Alku_nelkuli_brexit_osszeomolhat_az_ellatas_a_vegitelet_sem_kizarhato","timestamp":"2018. június. 03. 18:32","title":"Alku nélküli brexit: összeomolhat az ellátás, a végítélet sem kizárható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e05319a-7d88-46bf-ba51-be70721bb58c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az orosz terepjáró nem éppen modern technikájáról híres, ettől függetlenül megvan a maga piaca.","shortLead":"Ez az orosz terepjáró nem éppen modern technikájáról híres, ettől függetlenül megvan a maga piaca.","id":"20180604_lada_niva_terepjaro_renault_duster_suv_ujato_eladas_orosz_auto_hyundai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e05319a-7d88-46bf-ba51-be70721bb58c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655588b5-ab4f-4534-be98-b326b648bcb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_lada_niva_terepjaro_renault_duster_suv_ujato_eladas_orosz_auto_hyundai","timestamp":"2018. június. 04. 08:21","title":"Hiába 40 éves, van, ahol még mindig nagyon pörög az öreg Lada, és a Duster nyakán liheg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c418083-78b2-4005-a991-b54533a9e28e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológiai innovációk terén folytatott harc újabb fejezeteként Egyesült Államok külügyminisztériuma szigorítja a vízumkiadást bizonos kínai állampolgárok, többek között a műszaki területen tanuló diákok számára.","shortLead":"A technológiai innovációk terén folytatott harc újabb fejezeteként Egyesült Államok külügyminisztériuma szigorítja...","id":"20180603_usa_egyesult_allamok_vizum_kinai_diakok_muszaki_terulet_technologia_robotika","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c418083-78b2-4005-a991-b54533a9e28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045e0a2-974e-4e9c-a135-23745f21a49e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_usa_egyesult_allamok_vizum_kinai_diakok_muszaki_terulet_technologia_robotika","timestamp":"2018. június. 03. 16:03","title":"Bekeményít az USA: korlátozzák a vízumkiadást azoknak a kínai diákoknak, akik a műszaki dolgok iránt érdeklődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0598513-f6d7-4125-84bd-6b25e14dd58b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobb néppártosodása Németországban is vitatott folyamat. Most a történelem újraértelmezése váltott ki botrányt az AfD-ben.","shortLead":"A szélsőjobb néppártosodása Németországban is vitatott folyamat. Most a történelem újraértelmezése váltott ki botrányt...","id":"20180604_AfDelnok_Hitler_csak_egy_madarszar_a_sikeres_nemet_tortenelmen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0598513-f6d7-4125-84bd-6b25e14dd58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed4ee3d-d5e2-4bd0-8e43-6f13c6b05006","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_AfDelnok_Hitler_csak_egy_madarszar_a_sikeres_nemet_tortenelmen","timestamp":"2018. június. 04. 09:35","title":"AfD-elnök: Hitler csak egy madárszar a sikeres német történelmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezen a héten is folytatja az M1-es autópálya burkolatának felújítását, a munkálatok miatt főként a Budapest felé vezető oldalon lesznek félpályás lezárások.","shortLead":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezen a héten is folytatja az M1-es autópálya burkolatának felújítását, a munkálatok miatt...","id":"20180604_ujabb_nehez_napok_jonnek_az_m1esen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4f2c74-e0ec-4cd2-a5bc-c670dcecabaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_ujabb_nehez_napok_jonnek_az_m1esen","timestamp":"2018. június. 04. 07:48","title":"Újabb nehéz napok jönnek az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11419247-d045-4f8e-91ab-f767aed6fd59","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen egy udvariassági látogatás!","shortLead":"Ilyen egy udvariassági látogatás!","id":"20180603_Most_nem_veszett_ossze_az_EPvel_Orban_Viktor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11419247-d045-4f8e-91ab-f767aed6fd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b6c88b-6e52-4465-b7ad-7bf63facf767","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Most_nem_veszett_ossze_az_EPvel_Orban_Viktor","timestamp":"2018. június. 03. 15:07","title":"Most nem veszett össze az EP-vel Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy évük volt a kormányhoz hű üzletembereknek; akár 1500 milliárd forintot is elveszíthet Magyarország; egymillió forintnál is magasabb fizetésért csábítanak szakácsokat a Balatonhoz. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy évük volt a kormányhoz hű üzletembereknek; akár 1500 milliárd forintot is elveszíthet Magyarország; egymillió...","id":"20180603_Es_akkor_a_NER_lovagjai_elnyertek_melto_jutalmukat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e22a71-762d-4969-bb08-6ab18ccc027c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Es_akkor_a_NER_lovagjai_elnyertek_melto_jutalmukat","timestamp":"2018. június. 03. 07:00","title":"És akkor a NER lovagjai elnyerték méltó jutalmukat szolgálataikért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8436caee-a0cb-4fe9-9ca5-27c0e67b7107","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valami olyan keresett hiánycikk, mint egy erős Tesla villanyautó, akkor annak alaposan meg lehet kérni az árát.","shortLead":"Ha valami olyan keresett hiánycikk, mint egy erős Tesla villanyautó, akkor annak alaposan meg lehet kérni az árát.","id":"20180603_legdragabb_magyar_tesla_model_x_hasznalt_auto_villanyauto_akkumulator_toltes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8436caee-a0cb-4fe9-9ca5-27c0e67b7107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6188a080-a319-401a-a5ef-225f1e1a2d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_legdragabb_magyar_tesla_model_x_hasznalt_auto_villanyauto_akkumulator_toltes","timestamp":"2018. június. 03. 06:41","title":"Kíváncsi a legdrágább magyar Teslára? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]