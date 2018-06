Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy évük volt a kormányhoz hű üzletembereknek; akár 1500 milliárd forintot is elveszíthet Magyarország; egymillió forintnál is magasabb fizetésért csábítanak szakácsokat a Balatonhoz. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy évük volt a kormányhoz hű üzletembereknek; akár 1500 milliárd forintot is elveszíthet Magyarország; egymillió...","id":"20180603_Es_akkor_a_NER_lovagjai_elnyertek_melto_jutalmukat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e22a71-762d-4969-bb08-6ab18ccc027c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Es_akkor_a_NER_lovagjai_elnyertek_melto_jutalmukat","timestamp":"2018. június. 03. 07:00","title":"És akkor a NER lovagjai elnyerték méltó jutalmukat szolgálataikért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8255ce8d-8144-4cc1-9644-990be64afc9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Tobb_penzert_konyorognek_a_rendorok_hogy_vedeni_tudjak_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_otthonat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8255ce8d-8144-4cc1-9644-990be64afc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9783477-3587-40f8-8322-a0259709d1b6","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Tobb_penzert_konyorognek_a_rendorok_hogy_vedeni_tudjak_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_otthonat","timestamp":"2018. június. 02. 12:08","title":"Több pénzért könyörögnek a rendőrök, hogy védeni tudják Harry herceg és Meghan Markle otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megzuhant a Közgép, de még mindig dolgozik.","shortLead":"Megzuhant a Közgép, de még mindig dolgozik.","id":"20180603_Hiaba_a_nehez_idok_egymilliardnal_is_tobbet_vettek_ki_Simicskaek_cegeikbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5668dd4-6894-4d01-b6d5-13b35ed44484","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Hiaba_a_nehez_idok_egymilliardnal_is_tobbet_vettek_ki_Simicskaek_cegeikbol","timestamp":"2018. június. 03. 10:45","title":"Hiába a nehéz idők, egymilliárdnál is többet vettek ki Simicskáék cégeikből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább hét ember meghalt. ","shortLead":"Legalább hét ember meghalt. ","id":"20180604_Hirtelen_kitort_egy_vulkan_Guatemalaban_a_lava_elnyelt_egy_telepulest__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad62a71a-29e0-4d59-9902-ae8aaa3d14e5","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Hirtelen_kitort_egy_vulkan_Guatemalaban_a_lava_elnyelt_egy_telepulest__video","timestamp":"2018. június. 04. 05:31","title":"Hirtelen kitört egy vulkán Guatemalában, a láva elnyelt egy települést - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_De_kellemetlen_az_ittas_motoros_epp_egy_parkolo_rendorautonak_ment_neki_Gyulan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7ce488-4e0a-4781-ab6a-29224546ebba","keywords":null,"link":"/elet/20180603_De_kellemetlen_az_ittas_motoros_epp_egy_parkolo_rendorautonak_ment_neki_Gyulan","timestamp":"2018. június. 03. 10:01","title":"De kellemetlen: az ittas motoros épp egy parkoló rendőrautónak ment neki Gyulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Meg_mindig_csodalkozunk_azon_ha_egy_no_nem_akar_ferjhez_menni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2926ac93-ba2a-4c17-a878-51b1141c4fb4","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Meg_mindig_csodalkozunk_azon_ha_egy_no_nem_akar_ferjhez_menni","timestamp":"2018. június. 02. 13:46","title":"Még mindig csodálkozunk azon, ha egy nő nem akar férjhez menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Egy_nyiradonyi_fiu_49szer_adott_el_nemletezo_mobiltelefont_az_interneten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd39a17d-ae45-4ec6-81a9-562bf8e2e92a","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Egy_nyiradonyi_fiu_49szer_adott_el_nemletezo_mobiltelefont_az_interneten","timestamp":"2018. június. 03. 11:11","title":"Egy nyíradonyi fiú 49-szer adott el nemlétező mobiltelefont az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Pontosan nem tudni, miért történt a baleset, ketten viszont megsérültek.","shortLead":"Pontosan nem tudni, miért történt a baleset, ketten viszont megsérültek.","id":"20180603_auto_mikrobusz_baleset_budapest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ccefe4-ca5c-4316-920e-4c057c19c061","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180603_auto_mikrobusz_baleset_budapest","timestamp":"2018. június. 03. 00:38","title":"Autó és mikorbusz ütközött Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]