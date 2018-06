Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"363de946-524f-41cb-b1bc-30e90d9a6313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a házon kívüli, az otthonon belüli ökoszisztémának is fontos részei a pókok.","shortLead":"Nem csak a házon kívüli, az otthonon belüli ökoszisztémának is fontos részei a pókok.","id":"20180604_pokok_a_lakasban_pok_otthon_hasznos_rovar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=363de946-524f-41cb-b1bc-30e90d9a6313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17d9288-e89e-428f-b600-27a23dbb7f5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_pokok_a_lakasban_pok_otthon_hasznos_rovar","timestamp":"2018. június. 04. 09:03","title":"Szembejön egy kis pók a lakásban? Nem csak a pók, még ön is jobban jár, ha nem végez vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gorka Sebestyén, Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója, a populista internetes oldal, a Breitbart volt szerkesztője a legnevesebb oxfordi vitatársaságban, az Oxford Unionban tart majd előadást.","shortLead":"Gorka Sebestyén, Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója, a populista internetes oldal, a Breitbart volt...","id":"20180604_Gorka_Sebestyen_Oxfordban_ad_elo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf79360c-42c0-4964-b10f-a7f06c4bddda","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Gorka_Sebestyen_Oxfordban_ad_elo","timestamp":"2018. június. 04. 11:06","title":"Gorka Sebestyén Oxfordban ad elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b95f07-d77a-400e-adc5-4faa7f579261","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr, akit két hete Pesterzsébeten késeltek meg, már hazamehetett a kórházból.","shortLead":"A sofőr, akit két hete Pesterzsébeten késeltek meg, már hazamehetett a kórházból.","id":"20180605_vezetes_kozben_szurkalta_ossze_utasa_a_taxist","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6b95f07-d77a-400e-adc5-4faa7f579261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d2f0dc-ba63-4084-9d93-1d80ca05b198","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_vezetes_kozben_szurkalta_ossze_utasa_a_taxist","timestamp":"2018. június. 05. 06:52","title":"Vezetés közben szurkálta össze utasa a taxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt erőforrásminiszter erről a kötcsei pikniken beszélt röviden, de hogy mit csinál majd a korábbi romaügyi biztos, azt nem részletezte.","shortLead":"A volt erőforrásminiszter erről a kötcsei pikniken beszélt röviden, de hogy mit csinál majd a korábbi romaügyi biztos...","id":"20180603_Balog_Zoltan_szerint_nem_engedik_el_Farkas_Florian_kezet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b0d375-ff62-46e4-8f7f-15f9ab82bbcc","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Balog_Zoltan_szerint_nem_engedik_el_Farkas_Florian_kezet","timestamp":"2018. június. 03. 14:28","title":"Balog Zoltán szerint nem engedik el Farkas Flórián kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb2f760-0d64-4d5a-b67c-fa90aa9d2691","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"A negyedik ipari forradalom hajnalán nyilvánvaló, hogy már nem az ember a legokosabb. De ettől még az új technológiák és az egymással kommunikáló, maguktól tanuló eszközök jobb életet teremthetnek.","shortLead":"A negyedik ipari forradalom hajnalán nyilvánvaló, hogy már nem az ember a legokosabb. De ettől még az új technológiák...","id":"201822__ipari_forradalmak__okos_gyarak__szep_uj_vilag__a_gepek_tundoklese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fb2f760-0d64-4d5a-b67c-fa90aa9d2691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7789c1c9-9505-4466-8126-da939bac64a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/201822__ipari_forradalmak__okos_gyarak__szep_uj_vilag__a_gepek_tundoklese","timestamp":"2018. június. 03. 17:00","title":"Jön a negyedik ipari forradalom, és a gépek aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5680734c-2d92-4978-bfd1-28f075fe1e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trump politikai szövetségeseit akarja Európában támogatni Richard Grenell, az Egyesült Államok berlini nagykövete. A nyilatkozat kiverte a biztosítékot a német külügyminisztériumban és a parlamenti pártoknál is. Egy diplomata a hazáját képviseli, nem a pártját – szólt a visszafogott reakció. Martin Schulz viszont a baltát is elővette.","shortLead":"Trump politikai szövetségeseit akarja Európában támogatni Richard Grenell, az Egyesült Államok berlini nagykövete...","id":"20180605_Berlin_kiakadt_Amerika_ujra_csendort_jatszik_csak_most_a_populistakat_tamogatva","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5680734c-2d92-4978-bfd1-28f075fe1e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef06ab4-2b68-44ad-aba5-e60ca50be9bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Berlin_kiakadt_Amerika_ujra_csendort_jatszik_csak_most_a_populistakat_tamogatva","timestamp":"2018. június. 05. 07:00","title":"Trump „gyarmatosító tisztet” küld Európába a populisták támogatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1446156-e376-44d6-a6d7-7323a85a4055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó legerősebb pick-up modellje simán elhúzta a hatalmas tömegű tömegközlekedési eszközt.","shortLead":"A német gyártó legerősebb pick-up modellje simán elhúzta a hatalmas tömegű tömegközlekedési eszközt.","id":"20180604_a_nap_videoja_volkswagen_amarok_pickup_elhuzta_a_debreceni_villamost_mercedes_xosztaly","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1446156-e376-44d6-a6d7-7323a85a4055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b563e12-08da-466e-871b-95b03742807a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_a_nap_videoja_volkswagen_amarok_pickup_elhuzta_a_debreceni_villamost_mercedes_xosztaly","timestamp":"2018. június. 04. 04:01","title":"A nap videója: egy dízel Volkswagen elhúzta a debreceni villamost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt harmincezer évben már ötször majdnem elpusztult az ausztrál Nagy-korallzátony az éghajlattal összefüggő környezeti változások miatt, ám mindig sikerült regenerálódnia – állapították meg ausztrál kutatók, akik szerint azonban nem biztos, hogy a koralltelep képes lesz túlélni jelenlegi hanyatlását is.","shortLead":"Az elmúlt harmincezer évben már ötször majdnem elpusztult az ausztrál Nagy-korallzátony az éghajlattal összefüggő...","id":"20180604_ausztralia_nagy_korallzatony_elpusztulasa_korall_zatony","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2607e7d-2f15-46ee-8430-5ddc53822b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_ausztralia_nagy_korallzatony_elpusztulasa_korall_zatony","timestamp":"2018. június. 04. 06:03","title":"Öt \"halálközeli élménye\" is volt a Nagy-korallzátonynak, de amit most teszünk vele, azt lehet, hogy már nem éli túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]