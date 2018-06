Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább hét ember meghalt. ","shortLead":"Legalább hét ember meghalt. ","id":"20180604_Hirtelen_kitort_egy_vulkan_Guatemalaban_a_lava_elnyelt_egy_telepulest__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad62a71a-29e0-4d59-9902-ae8aaa3d14e5","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Hirtelen_kitort_egy_vulkan_Guatemalaban_a_lava_elnyelt_egy_telepulest__video","timestamp":"2018. június. 04. 05:31","title":"Hirtelen kitört egy vulkán Guatemalában, a láva elnyelt egy települést - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc18b53-ba52-489d-b64a-007126ebf351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt honvédelmi miniszter most hazafias nevelésért felelős kormánybiztos lett. \r

\r

\r

","shortLead":"A volt honvédelmi miniszter most hazafias nevelésért felelős kormánybiztos lett. \r

\r

\r

","id":"20180604_Mar_aggodott_Simicsko_Istvanert_Ne_feljen_o_sem_maradt_az_ut_szelen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc18b53-ba52-489d-b64a-007126ebf351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d96b79-17fa-4611-aeac-e30aad0c6b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Mar_aggodott_Simicsko_Istvanert_Ne_feljen_o_sem_maradt_az_ut_szelen","timestamp":"2018. június. 04. 22:01","title":"Már aggódott Simicskó Istvánért? Ne féljen, ő sem maradt az út szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3992316d-8d74-4e3c-9fd4-211d4166c293","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire vagyunk képesek egy lájkért?","shortLead":"Mire vagyunk képesek egy lájkért?","id":"20180605_Korunk_antihose_a_vonatbaleset_aldozataval_szelfizo_ember","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3992316d-8d74-4e3c-9fd4-211d4166c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72952baa-5a68-4e21-8041-4762d8ff2aa5","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Korunk_antihose_a_vonatbaleset_aldozataval_szelfizo_ember","timestamp":"2018. június. 05. 09:37","title":"Korunk antihőse: a vonatbaleset áldozatával szelfiző ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyári szezonban már a déli parton is házhoz viszik a bevásárlást.","shortLead":"A nyári szezonban már a déli parton is házhoz viszik a bevásárlást.","id":"20180604_tesco_hazhoz_szallitas_balaton_deli_part","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18f1e79-7ffa-4204-a9b3-991a9a8cd9c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_tesco_hazhoz_szallitas_balaton_deli_part","timestamp":"2018. június. 04. 10:25","title":"Nagyot dob a Tesco a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus leírta, miért ül be mégis a parlamentbe, és mit tervez a következő négy évben. Olyan tervet akar kidolgozni, amellyel valódi nyomás alá helyezhető a kormány. \"Ha szükséges, el kell menni akár a polgári engedetlenség legkomolyabb formáiig\" – írta.\r

\r

","shortLead":"Az ellenzéki politikus leírta, miért ül be mégis a parlamentbe, és mit tervez a következő négy évben. Olyan tervet akar...","id":"20180604_hadhazy_akos_parlamenti_munkarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f9baac-6c5d-4aa2-88cf-961b518510ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_hadhazy_akos_parlamenti_munkarol","timestamp":"2018. június. 04. 09:40","title":"Hülyeséggátló törvényjavaslattal készül Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439b67c8-90b0-4c30-ae92-d423be77537b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fürdőhelyek 94 százaléka kiváló vagy jó minősítést kapott. ","shortLead":"A fürdőhelyek 94 százaléka kiváló vagy jó minősítést kapott. ","id":"20180605_Het_szabadvizi_strandnal_talaltak_kifogasolnivalot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=439b67c8-90b0-4c30-ae92-d423be77537b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2065c48-d411-4b67-906c-4080d9a49b5b","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Het_szabadvizi_strandnal_talaltak_kifogasolnivalot","timestamp":"2018. június. 05. 10:20","title":"Hét szabadvízi strandnál találtak kifogásolnivalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ef6b24-739b-4ab3-a6f9-6bfbb42b5dd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Notre Dame-i Egyetem kutatói egy olyan mértéket készítettek, amelyről leolvasható, melyik ország milyen eséllyel éli túl a klímaváltozást. Az összeállításban Magyarország is szerepel.","shortLead":"A Notre Dame-i Egyetem kutatói egy olyan mértéket készítettek, amelyről leolvasható, melyik ország milyen eséllyel éli...","id":"20180605_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_eghajlat_valtozas_veszelyeztetett_orszagok_lista_magyarorszag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2ef6b24-739b-4ab3-a6f9-6bfbb42b5dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb6376a-0dce-460f-985f-7ae630250ff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_eghajlat_valtozas_veszelyeztetett_orszagok_lista_magyarorszag","timestamp":"2018. június. 05. 08:03","title":"Itt a térkép: ezek az országok (nem) élik majd túl a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a570f3-79bd-4909-9740-5dbe2d186cb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a rendkívül áramvonalas autónak a láttán kevesen gondolnánk, hogy szocialista négykerekűről van szó.","shortLead":"Ennek a rendkívül áramvonalas autónak a láttán kevesen gondolnánk, hogy szocialista négykerekűről van szó.","id":"20180605_sebessegrekorder_moszkvics_aerodinamika_orosz_szovjet_auto_rekord_oldtimer_veteran","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97a570f3-79bd-4909-9740-5dbe2d186cb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aedd429-1b17-4292-9e07-0be629fc81ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_sebessegrekorder_moszkvics_aerodinamika_orosz_szovjet_auto_rekord_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. június. 05. 11:21","title":"Látta már ezt a sebességrekorder Moszkvicsot? Meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]