[{"available":true,"c_guid":"5680734c-2d92-4978-bfd1-28f075fe1e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trump politikai szövetségeseit akarja Európában támogatni Richard Grenell, az Egyesült Államok berlini nagykövete. A nyilatkozat kiverte a biztosítékot a német külügyminisztériumban és a parlamenti pártoknál is. Egy diplomata a hazáját képviseli, nem a pártját – szólt a visszafogott reakció. Martin Schulz viszont a baltát is elővette.","shortLead":"Trump politikai szövetségeseit akarja Európában támogatni Richard Grenell, az Egyesült Államok berlini nagykövete...","id":"20180605_Berlin_kiakadt_Amerika_ujra_csendort_jatszik_csak_most_a_populistakat_tamogatva","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5680734c-2d92-4978-bfd1-28f075fe1e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef06ab4-2b68-44ad-aba5-e60ca50be9bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Berlin_kiakadt_Amerika_ujra_csendort_jatszik_csak_most_a_populistakat_tamogatva","timestamp":"2018. június. 05. 07:00","title":"Trump „gyarmatosító tisztet” küld Európába a populisták támogatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e48973-6600-4997-adca-0b38e82719b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180603_nem_biztonsagos_jelszavak_wifi_router_reset_fbi_egyszer_hasznalatos_muanyagok_eu_facebook_papua_uj_guinea_fifa_2018_ki_nyeri_a_vb_t_tipp_joslat_ea","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19e48973-6600-4997-adca-0b38e82719b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8efbb3-8568-4022-8866-874ce44bcb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_nem_biztonsagos_jelszavak_wifi_router_reset_fbi_egyszer_hasznalatos_muanyagok_eu_facebook_papua_uj_guinea_fifa_2018_ki_nyeri_a_vb_t_tipp_joslat_ea","timestamp":"2018. június. 03. 12:00","title":"Ez történt: Ön újraindította már héten a wifi routert? Lehet, hogy most kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c1c5e8-5d6c-4ddf-98c3-695eab1cc87d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alig lehet felismerni hidrogénszőke hajjal és szakállal.","shortLead":"Alig lehet felismerni hidrogénszőke hajjal és szakállal.","id":"20180604_Conchita_Wurst_drasztikusan_stilust_valtott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7c1c5e8-5d6c-4ddf-98c3-695eab1cc87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81164c6e-fbe2-40e8-ae13-1f898a9ed8a5","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Conchita_Wurst_drasztikusan_stilust_valtott","timestamp":"2018. június. 04. 11:18","title":"Conchita Wurst drasztikusan stílust váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fd12c4-3541-4fd0-be7f-bced45d6c313","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adidas legyőzte a Nike-t: a foci-vb harminckét csapata közül a legtöbbnek a német cég adja a felszerelést.","shortLead":"Az Adidas legyőzte a Nike-t: a foci-vb harminckét csapata közül a legtöbbnek a német cég adja a felszerelést.","id":"20180604_Sportruhazatban_mar_megvan_a_focivb_gyoztese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78fd12c4-3541-4fd0-be7f-bced45d6c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7cf67e-a8cc-4107-9f61-1d56d7ca90a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Sportruhazatban_mar_megvan_a_focivb_gyoztese","timestamp":"2018. június. 04. 17:00","title":"Sportruházatban már megvan a foci-vb győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f2afa6-1060-45b8-8a18-49144f0eac96","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Ceres törpebolygó körüli utolsó röppályájára ereszkedik hamarosan a Dawn űrszonda – közölte a göttingeni Max Planck Naprendszer-kutató Intézet (MPS). Az űreszköz ezáltal eddig nem elérhető részletességű képeket tud készíteni.","shortLead":"A Ceres törpebolygó körüli utolsó röppályájára ereszkedik hamarosan a Dawn űrszonda – közölte a göttingeni Max Planck...","id":"20180603_ceres_torpebolygo_dawn_urszonda_utolso_roppalya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00f2afa6-1060-45b8-8a18-49144f0eac96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13bba64-7158-4674-b87c-a4fbb4773a31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_ceres_torpebolygo_dawn_urszonda_utolso_roppalya","timestamp":"2018. június. 03. 19:03","title":"Sosem látott részletességű fotót kaptunk az 1801-ben fefedezett Ceres törpebolygóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8ae7ef-1926-44d8-941c-9d727822c71a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt nem tudni, a személyautó és a teherautó sofőrje min szólalkoztak össze a liverpooli körforgalomban, előbbi azonban rendezni kívánta a helyzetet.","shortLead":"Azt nem tudni, a személyautó és a teherautó sofőrje min szólalkoztak össze a liverpooli körforgalomban, előbbi azonban...","id":"20180605_kozuti_balhe_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb8ae7ef-1926-44d8-941c-9d727822c71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf71443-b043-4ea5-a957-984f83426ce5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_kozuti_balhe_autos_video","timestamp":"2018. június. 05. 04:01","title":"Tejjel állt bosszút a feldühödött autós a teherautó sofőrjén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85a0dd-7775-4ec2-8012-7042d8d66dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős a mai nap a Házban. Egy nappal az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros vitája előtt plenáris ülést tart az Országgyűlés, esküt tesznek új képviselők (bár egyelőre nem tudni, pontosan mikor, mert a napirendben jelzett időpontban ez nem történt meg) és voltak interpellációk, azonnali kérdések is.","shortLead":"Erős a mai nap a Házban. Egy nappal az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros vitája előtt plenáris ülést tart...","id":"20180604_Trianonra_emlekezve_kelt_ki_a_menekultek_ellen_Kover_Laszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d85a0dd-7775-4ec2-8012-7042d8d66dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f014aef-ae3e-4688-bf81-db5b5d34750b","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Trianonra_emlekezve_kelt_ki_a_menekultek_ellen_Kover_Laszlo","timestamp":"2018. június. 04. 13:18","title":"Az újdonsült Jobbik-képviselő első felszólalása: Ennyi bűnöző előtt még életemben nem beszéltem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa6ef10-db9f-4501-b6c0-34ab349bcf9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180604_Kover_Laszlo_az_elso_mondat_utan_majdnem_leharapta_a_jobbikos_Jakab_Peter_fejet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fa6ef10-db9f-4501-b6c0-34ab349bcf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c06e65-0193-4f5c-899d-d102980faa4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Kover_Laszlo_az_elso_mondat_utan_majdnem_leharapta_a_jobbikos_Jakab_Peter_fejet","timestamp":"2018. június. 04. 15:02","title":"Kövér László az első mondat után majdnem leharapta a jobbikos Jakab Péter fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]