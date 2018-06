Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36b29d3b-d7f1-4b49-aafd-5a5e91122776","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soros György szerint az új populista olasz kormány belügyminisztere, Matteo Salvini túl közel van Oroszországhoz, s ha a politikus pénzt kap Moszkvától, arról az olaszoknak tudniuk kell. Az Északi Liga meghatározó személyiségének számító Salvini cserébe gátlástalan spekulánsnak nevezte a magyar származású amerikai üzletembert.","shortLead":"Soros György szerint az új populista olasz kormány belügyminisztere, Matteo Salvini túl közel van Oroszországhoz, s ha...","id":"20180604_Mar_ossze_is_veszett_Soros_Gyorgy_es_az_uj_olasz_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36b29d3b-d7f1-4b49-aafd-5a5e91122776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a692945d-2943-4684-82ad-a3bf2eb9ef3a","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Mar_ossze_is_veszett_Soros_Gyorgy_es_az_uj_olasz_kormany","timestamp":"2018. június. 04. 15:09","title":"Már össze is veszett Soros György és az új olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Keleti pályaudvar közelében történt a baleset. \r

","shortLead":"A Keleti pályaudvar közelében történt a baleset. \r

","id":"20180604_Karambolozott_es_felborult_egy_auto_a_Rakoczi_uton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185f05b5-fb9d-4fe6-b498-c7d7f671947c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180604_Karambolozott_es_felborult_egy_auto_a_Rakoczi_uton","timestamp":"2018. június. 04. 05:55","title":"Karambolozott és felborult egy autó a Rákóczi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cd90f9-528d-464d-8c8e-8268b982ae24","c_author":"","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180603_De_tokje_vot__ultikurzusarol_posztolt_Lazar_Janos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41cd90f9-528d-464d-8c8e-8268b982ae24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4694734d-c05d-46fb-bb4e-58de92ee1888","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_De_tokje_vot__ultikurzusarol_posztolt_Lazar_Janos","timestamp":"2018. június. 03. 18:50","title":"\"De tökje vót!\" - ulti-kurzusáról posztolt Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c835c19-9905-4f61-8527-2217e744c4d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly bírálat érte Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnököt azért, amit Dél-Koreában tett. ","shortLead":"Komoly bírálat érte Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnököt azért, amit Dél-Koreában tett. ","id":"20180604_Duterte_ujra_macsonak_erzi_magat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c835c19-9905-4f61-8527-2217e744c4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6258887-2d2f-4c59-bcd5-11a73c2e816f","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Duterte_ujra_macsonak_erzi_magat","timestamp":"2018. június. 04. 13:33","title":"A nyílt színen csókolt szájon egy idegen nőt a Fülöp-szigeteki elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A szombati 1,6 milliárdos nyereményt nem közelíti meg, de azért így is elfogadnánk.","shortLead":"A szombati 1,6 milliárdos nyereményt nem közelíti meg, de azért így is elfogadnánk.","id":"20180603_Kifosztottak_a_Szerencsejatek_Zrtt_az_otos_utan_a_hatos_lotto_fonyeremenyet_is_elvittek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3689fd7b-9c69-4ca6-b48d-9dae56e61729","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Kifosztottak_a_Szerencsejatek_Zrtt_az_otos_utan_a_hatos_lotto_fonyeremenyet_is_elvittek","timestamp":"2018. június. 03. 17:28","title":"Kifosztották a Szerencsejáték Zrt-t: az ötös után a hatos lottó főnyereményét is elvitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megszűnt Együtt egykori elnöke szerint nincs értelme ellenzéki pártot létrehozni.","shortLead":"A megszűnt Együtt egykori elnöke szerint nincs értelme ellenzéki pártot létrehozni.","id":"20180605_Juhasz_Peter_Diktaturaban_elunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d91cc4-e890-4fff-84d2-4369af23bd89","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Juhasz_Peter_Diktaturaban_elunk","timestamp":"2018. június. 05. 10:05","title":"Juhász Péter: Diktatúrában élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindig hasonló alaprajzú lakásokat fosztottak ki egy trükkel országszerte. ","shortLead":"Mindig hasonló alaprajzú lakásokat fosztottak ki egy trükkel országszerte. ","id":"20180604_Meglatta_a_lehetoseget_az_otveneshatvanas_evekben_epult_lakasokban_egy_bunbanda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cea0d67-dcea-4812-86a6-9350f5bfeb03","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Meglatta_a_lehetoseget_az_otveneshatvanas_evekben_epult_lakasokban_egy_bunbanda","timestamp":"2018. június. 04. 13:15","title":"Meglátta a lehetőséget az ötvenes-hatvanas években épült lakásokban egy bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET kutatói egy új banki kártevőt fedeztek fel, amely új technikával képes átjutni a böngészők védelmén. A BackSwap elnevezésű vírus kéretlen levelekkel terjed, amelyek egy hamis JavaScript letöltőt tartalmaznak. És mindez nem csak elméleti: a kártevőt terjesztő spamkampányt a lengyeleknél már azonosították.","shortLead":"Az ESET kutatói egy új banki kártevőt fedeztek fel, amely új technikával képes átjutni a böngészők védelmén. A BackSwap...","id":"20180604_internetes_bank_virus_backswap_trojai_spam_eset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763c4858-df57-49e3-b88d-54a82bbdcd3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_internetes_bank_virus_backswap_trojai_spam_eset","timestamp":"2018. június. 04. 00:03","title":"Vigyázzon, ez a számítógépes vírus kiüríti a bankszámláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]