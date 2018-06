Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09174148-3136-4b50-943c-8c9807507b4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sunday fun, no comment...","shortLead":"Sunday fun, no comment...","id":"20180603_Nem_biztos_hogy_akarta_latni_ezt_a_fotot_Andy_Vajnarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09174148-3136-4b50-943c-8c9807507b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aadf438-060b-4ad0-bbc5-32de3879c915","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Nem_biztos_hogy_akarta_latni_ezt_a_fotot_Andy_Vajnarol","timestamp":"2018. június. 03. 15:34","title":"Nem biztos, hogy akarta látni ezt a fotót Andy Vajnáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439b67c8-90b0-4c30-ae92-d423be77537b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fürdőhelyek 94 százaléka kiváló vagy jó minősítést kapott. ","shortLead":"A fürdőhelyek 94 százaléka kiváló vagy jó minősítést kapott. ","id":"20180605_Het_szabadvizi_strandnal_talaltak_kifogasolnivalot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=439b67c8-90b0-4c30-ae92-d423be77537b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2065c48-d411-4b67-906c-4080d9a49b5b","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Het_szabadvizi_strandnal_talaltak_kifogasolnivalot","timestamp":"2018. június. 05. 10:20","title":"Hét szabadvízi strandnál találtak kifogásolnivalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7790c9f2-ab5a-4e64-8e8b-62f9263d9651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábban alkalmazott eljárás lényege az volt, hogy a kéz más részéről ültettek inakat a sérült szalag helyére. Az új műtét előnyei között említik azt, hogy az operáció és a felépülési idő is rövidebb, a csukló pedig terhelhetőbb lesz a gyógyulás után. ","shortLead":"A korábban alkalmazott eljárás lényege az volt, hogy a kéz más részéről ültettek inakat a sérült szalag helyére. Az új...","id":"20180604_kulonleges_csuklomutet_gyorsabb_hatekonyabb_es_itthon_is_elvegzik_mar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7790c9f2-ab5a-4e64-8e8b-62f9263d9651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d8a7a6-9e13-4946-b988-0086a0406231","keywords":null,"link":"/elet/20180604_kulonleges_csuklomutet_gyorsabb_hatekonyabb_es_itthon_is_elvegzik_mar","timestamp":"2018. június. 04. 15:19","title":"Különleges csuklóműtét: gyorsabb, hatékonyabb, és itthon is elvégzik már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61da9002-8657-492e-a9aa-7a82cf6a9a8c","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"A „másfél lábú“ lány és két társa a csonka testrészeikhez designolt divatruhát kapott. Egy magyar esélyegyenlőségi műhely azt szeretné, hogy más fogyatékkal élők is hasonlóan láthatóvá váljanak a város hétköznapi életében.","shortLead":"A „másfél lábú“ lány és két társa a csonka testrészeikhez designolt divatruhát kapott. Egy magyar esélyegyenlőségi...","id":"20180603_Vegtaghianyosoknak_tervezett_ruha_normcore_transferlab_mome","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61da9002-8657-492e-a9aa-7a82cf6a9a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9747d6c2-b64f-4602-87a6-693417e709cb","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Vegtaghianyosoknak_tervezett_ruha_normcore_transferlab_mome","timestamp":"2018. június. 03. 17:30","title":"Ma ez még bevállalósnak számít, pedig minden testnek jár a ruha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543f3219-2e21-4084-902f-49511375cfc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi pedig annak, hogy a főzés minden fázisát dokumentálja a politikus.","shortLead":"Mi pedig annak, hogy a főzés minden fázisát dokumentálja a politikus.","id":"20180603_Nemeth_Szilard_porkoltjenek_orulhetnek_a_kotcsei_piknik_resztvevoi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=543f3219-2e21-4084-902f-49511375cfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddfa382-9327-438f-a587-f0189801667a","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Nemeth_Szilard_porkoltjenek_orulhetnek_a_kotcsei_piknik_resztvevoi","timestamp":"2018. június. 03. 11:45","title":"Németh Szilárd pörköltjének örülhetnek a kötcsei piknik résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Stop Soros törvénycsomagról ír a brit The Guardian. A lap újságírója – amellett, hogy elutazott Röszkére, hogy a helyszínről számoljon be arról, hogyan bánik Magyarország a határára érkezett menedékkérőkkel – beszélt egy szegedi ügyvéddel, Kovács Tímeával, aki az érkezőknek segít benyújtani a kérelmeiket, valamint a hódmezővásárhelyi független polgármesterrel, Márki-Zay Péterrel.","shortLead":"A Stop Soros törvénycsomagról ír a brit The Guardian. A lap újságírója – amellett, hogy elutazott Röszkére...","id":"20180604_guardian_marki_zay_peter_stop_soros","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80333aaf-293b-4ec7-803f-61ebd65ac80c","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_guardian_marki_zay_peter_stop_soros","timestamp":"2018. június. 04. 12:10","title":"Márki-Zay a The Guardiannek: A civilek ellen szól a Stop Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindig hasonló alaprajzú lakásokat fosztottak ki egy trükkel országszerte. ","shortLead":"Mindig hasonló alaprajzú lakásokat fosztottak ki egy trükkel országszerte. ","id":"20180604_Meglatta_a_lehetoseget_az_otveneshatvanas_evekben_epult_lakasokban_egy_bunbanda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cea0d67-dcea-4812-86a6-9350f5bfeb03","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Meglatta_a_lehetoseget_az_otveneshatvanas_evekben_epult_lakasokban_egy_bunbanda","timestamp":"2018. június. 04. 13:15","title":"Meglátta a lehetőséget az ötvenes-hatvanas években épült lakásokban egy bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sok napsütés mellett főként a déli óráktól lesz erőteljes a gomolyfelhő-képződés, leginkább a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén alakul ki zápor, zivatar.","shortLead":"A sok napsütés mellett főként a déli óráktól lesz erőteljes a gomolyfelhő-képződés, leginkább a Dunántúlon és...","id":"20180605_Ez_a_nap_sem_mulhat_el_zivatarok_nelkul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36e3dff-84bd-42e7-90ac-69a5113cc871","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Ez_a_nap_sem_mulhat_el_zivatarok_nelkul","timestamp":"2018. június. 05. 05:06","title":"Ez a nap sem múlhat el zivatarok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]