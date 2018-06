Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaerőhiányra reagált a kormány úgy, hogy elítéltek foglalkoztatására tett javaslatot a mezőgazdaságban, főként a Brexit utáni időkre tekintettel. Egyelőre nem ment át a javaslat, pont az érintett gazdák tiltakoznak, de ami késik, nem múlik.","shortLead":"A munkaerőhiányra reagált a kormány úgy, hogy elítéltek foglalkoztatására tett javaslatot a mezőgazdaságban, főként...","id":"20180604_Rabokkal_dolgoztatnanak_a_britek_a_foldeken","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515cc053-13ac-483b-8291-e67e885acb01","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Rabokkal_dolgoztatnanak_a_britek_a_foldeken","timestamp":"2018. június. 04. 09:56","title":"Rabokkal dolgoztatnának a britek a földeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99be8b28-75bc-47c8-b3dd-c747f7d39d51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell és nem is szabad megijedni, ha vezetés közben hirtelen egy kemény vihar közepében találjuk magunkat.","shortLead":"Nem kell és nem is szabad megijedni, ha vezetés közben hirtelen egy kemény vihar közepében találjuk magunkat.","id":"20180605_vihar_villam_csap_autoba_biztonsag_vedelem_veszely_villamcsapas_faraday_kalitka_kabrio_lakokocsi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99be8b28-75bc-47c8-b3dd-c747f7d39d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10ea57c-a102-462d-9478-772aad80b81e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_vihar_villam_csap_autoba_biztonsag_vedelem_veszely_villamcsapas_faraday_kalitka_kabrio_lakokocsi","timestamp":"2018. június. 05. 08:21","title":"Mi történik, ha villám csap az autónkba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ceaa0a-7a52-4e8d-997d-36418dc0d487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évig sem volt nyitva a dinópark, amire 120 millió forintnyi gazdaságfejlesztési uniós támogatás ment el. A területet felverte a gaz, a cég végrehajtás alatt, a polgármester állítja, senki nem tud semmit. De helyben örülnek, hogy bezárt a park.","shortLead":"Két évig sem volt nyitva a dinópark, amire 120 millió forintnyi gazdaságfejlesztési uniós támogatás ment el...","id":"20180604_120_millio_unios_penz_ment_el_ra_de_bezart_a_tizsaderzsi_dinopark","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17ceaa0a-7a52-4e8d-997d-36418dc0d487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee41cb72-c6b0-4c51-8c38-98dfa72c1137","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_120_millio_unios_penz_ment_el_ra_de_bezart_a_tizsaderzsi_dinopark","timestamp":"2018. június. 04. 09:50","title":"120 millió uniós pénz ment el rá, de bezárt a tizsaderzsi dinópark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0e587-761c-4327-8fd6-e76cda1a4768","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy pihent agyú DJ úgy gondolta, poénból összemixeli a rockbanda és a mambókirály dalait.","shortLead":"Egy pihent agyú DJ úgy gondolta, poénból összemixeli a rockbanda és a mambókirály dalait.","id":"20180604_Hallgassa_meg_hogy_szol_a_Green_Day_es_Lou_Bega_duettje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9b0e587-761c-4327-8fd6-e76cda1a4768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af699421-8cf2-42bf-b1e4-172e7a204032","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Hallgassa_meg_hogy_szol_a_Green_Day_es_Lou_Bega_duettje","timestamp":"2018. június. 04. 14:59","title":"Hallgassa meg, hogy szól a Green Day és Lou Bega \"duettje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2318d979-4fdd-4c9b-a4d9-ee393787568f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tesco és a Lidl a lista élén végeztek, mert egyik terméküknél sem volt kimutatható vegyszermaradvány, vagy csak nagyon kis mértékben, addig más láncoknál átlagosan 4-5 hatóanyagot is kimutattak egy-egy mintából.","shortLead":"A Tesco és a Lidl a lista élén végeztek, mert egyik terméküknél sem volt kimutatható vegyszermaradvány, vagy csak...","id":"20180604_Megbukott_az_eperteszten_az_Aldi_a_Tesco_es_a_Lidl_viszont_a_lista_elen_vegzett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2318d979-4fdd-4c9b-a4d9-ee393787568f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0936dc9-b86d-4fb5-9b6c-1f510cc6ac5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Megbukott_az_eperteszten_az_Aldi_a_Tesco_es_a_Lidl_viszont_a_lista_elen_vegzett","timestamp":"2018. június. 04. 11:03","title":"Megbukott az eperteszten az Aldi, a Tesco és a Lidl viszont a lista élén végzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Trócsányi szerint nem áll szándékunkban, nincs napirendben, és egyébként is, a vonatkozó javaslat több szempontból is aggályos. ","shortLead":"Trócsányi szerint nem áll szándékunkban, nincs napirendben, és egyébként is, a vonatkozó javaslat több szempontból is...","id":"20180604_Trocsanyi_Magyarorszag_tovabbra_sem_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbdacde-72d1-44ce-8152-20eb732131b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Trocsanyi_Magyarorszag_tovabbra_sem_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez","timestamp":"2018. június. 04. 20:34","title":"Trócsányi: Magyarország továbbra sem csatlakozik az Európai Ügyészséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286668cf-a27e-4e85-b7d4-75da937d649d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemcsak Erdélyben jár konfliktusokkal az ember és a medve egymás mellett élése. ","shortLead":"Nemcsak Erdélyben jár konfliktusokkal az ember és a medve egymás mellett élése. ","id":"20180603_Jegesmedve_tortzuzott_egy_szallodaban_a_Spitzbergakon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286668cf-a27e-4e85-b7d4-75da937d649d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3018b3ee-9650-43df-9cec-6fe8e0dd07fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Jegesmedve_tortzuzott_egy_szallodaban_a_Spitzbergakon","timestamp":"2018. június. 03. 19:50","title":"Jegesmedve tört-zúzott egy szállodában a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Június 1-jén meghaladta az 50 ezret az aláírások száma azon a petíción, amely a gyerekkori körülmetélések betiltásáért indult Dániában. Ez azt jelenti, hogy a parlamentnek mindenképpen foglalkoznia kell a kérdéssel.","shortLead":"Június 1-jén meghaladta az 50 ezret az aláírások száma azon a petíción, amely a gyerekkori körülmetélések betiltásáért...","id":"20180604_daniaban_akar_be_is_tilthatjak_a_korulmetelest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafc32ea-50d0-48f5-9711-b667001cf056","keywords":null,"link":"/elet/20180604_daniaban_akar_be_is_tilthatjak_a_korulmetelest","timestamp":"2018. június. 04. 14:10","title":"Dániában akár be is tilthatják a körülmetélést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]