[{"available":true,"c_guid":"6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár az tény, hogy ijesztően rosszul néz ki.","shortLead":"Bár az tény, hogy ijesztően rosszul néz ki.","id":"20180604_Johnny_Depp_talan_megsem_halalos_beteg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a278b55c-baa2-478f-b22f-0ed0c12c6bfe","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Johnny_Depp_talan_megsem_halalos_beteg","timestamp":"2018. június. 04. 15:28","title":"Johnny Depp talán mégsem halálos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ferihegynél egy emeletes busz ütközött a magasságkorlátozó kapunak, a bürokrácia miatt átmenetileg nem lehetett elektromos autót venni, pénteken pedig elindult az új rendszer, ami a terehautósokra vadászik a közutakon.","shortLead":"Ferihegynél egy emeletes busz ütközött a magasságkorlátozó kapunak, a bürokrácia miatt átmenetileg nem lehetett...","id":"20180603_top_autos_hirek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730ec775-7d89-45da-b76f-20f2a7eb024b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_top_autos_hirek","timestamp":"2018. június. 03. 13:51","title":"Tolatóradar: Vírusként terjed a videó arról, amit egy brit motoros csinált a londoni dugóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db00b40b-0ae1-4ab3-b751-2fc3f24ca65b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint hatmillióan használnak egy fitneszalkalmazást, nem is gondolva arra, hogy emiatt veszélybe kerülhetnek az adataik.","shortLead":"Több mint hatmillióan használnak egy fitneszalkalmazást, nem is gondolva arra, hogy emiatt veszélybe kerülhetnek...","id":"20180604_pumpup_fitnesz_app_adatokat_szivarogtatott_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db00b40b-0ae1-4ab3-b751-2fc3f24ca65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80800ff-fe8c-44c7-b229-fc60d09524a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_pumpup_fitnesz_app_adatokat_szivarogtatott_ki","timestamp":"2018. június. 04. 17:33","title":"Privát üzeneteket, bankkártyaadatokat szivárogtatott ki a népszerű fitneszalkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A képviselők ma interpellálhatják először a negyedik Orbán-kormány tagjait az Országgyűlésben.","shortLead":"A képviselők ma interpellálhatják először a negyedik Orbán-kormány tagjait az Országgyűlésben.","id":"20180604_leteszi_a_parlamenti_eskut_hadhazy_akos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046aa0c6-7c55-4e4c-84ca-c31f2a1f8bd3","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_leteszi_a_parlamenti_eskut_hadhazy_akos","timestamp":"2018. június. 04. 07:21","title":"Ma esküszik Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2b57fd-af2f-4ddf-a57f-a8765ee41e97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vallásszabadságra hivatkozva megtagadhatta a cukrász azt, hogy egy meleg esküvőre készítsen tortát.","shortLead":"A vallásszabadságra hivatkozva megtagadhatta a cukrász azt, hogy egy meleg esküvőre készítsen tortát.","id":"20180604_Megnyerte_a_pert_a_cukrasz_aki_nem_volt_hajlando_egy_meleg_par_eskuvojere_tortat_sutni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c2b57fd-af2f-4ddf-a57f-a8765ee41e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c20a6ed-a50a-47c6-9b1b-5793d9ac9278","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Megnyerte_a_pert_a_cukrasz_aki_nem_volt_hajlando_egy_meleg_par_eskuvojere_tortat_sutni","timestamp":"2018. június. 04. 17:35","title":"Megnyerte a pert a cukrász, aki nem volt hajlandó egy meleg pár esküvőjére tortát készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ee5a9b-b720-44cb-b03e-b6b48ef8c62a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éve már annak, hogy az Instagramon megjelent a Facebook hírfolyamát is kezelő algoritmus, eddig azonban nem lehetett túl sokat tudni a működéséről. Összeesküvés-elméletekből viszont bőven akad, ezért a fejlesztők úgy döntöttek: elmondják a lényeget.","shortLead":"Két éve már annak, hogy az Instagramon megjelent a Facebook hírfolyamát is kezelő algoritmus, eddig azonban nem...","id":"20180604_instagram_hirfolyam_algoritmus_bejegyzesek_megjelenitese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ee5a9b-b720-44cb-b03e-b6b48ef8c62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d879156d-13a7-4607-ac11-82ede08eb0aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_instagram_hirfolyam_algoritmus_bejegyzesek_megjelenitese","timestamp":"2018. június. 04. 15:03","title":"Kiderült, amire sokan kíváncsiak: így dől el, hogy milyen fotókat (nem) lát az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ef6b24-739b-4ab3-a6f9-6bfbb42b5dd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Notre Dame-i Egyetem kutatói egy olyan mértéket készítettek, amelyről leolvasható, melyik ország milyen eséllyel éli túl a klímaváltozást. Az összeállításban Magyarország is szerepel.","shortLead":"A Notre Dame-i Egyetem kutatói egy olyan mértéket készítettek, amelyről leolvasható, melyik ország milyen eséllyel éli...","id":"20180605_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_eghajlat_valtozas_veszelyeztetett_orszagok_lista_magyarorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2ef6b24-739b-4ab3-a6f9-6bfbb42b5dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb6376a-0dce-460f-985f-7ae630250ff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_eghajlat_valtozas_veszelyeztetett_orszagok_lista_magyarorszag","timestamp":"2018. június. 05. 08:03","title":"Itt a térkép: ezek az országok (nem) élik majd túl a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4db134-93ab-4c2f-a6fc-84836b6d21c8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban is folytatódik a változékony, meleg nyári idő. Többször lehetnek záporok, zivatarok - akár jégeső is -, de a maximumok továbbra is 30 Celsius-fok körül alakulnak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.","shortLead":"A következő napokban is folytatódik a változékony, meleg nyári idő. Többször lehetnek záporok, zivatarok - akár jégeső...","id":"20180603_Marad_a_juniusi_aprilis_tiz_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_felhoszakadasok_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4db134-93ab-4c2f-a6fc-84836b6d21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e6002c-6d7c-40f8-91f2-2b89a5ff80e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Marad_a_juniusi_aprilis_tiz_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_felhoszakadasok_miatt","timestamp":"2018. június. 03. 15:10","title":"Marad a júniusi április, tíz megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]