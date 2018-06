Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05af3a43-43e4-40fa-90f4-6aff515d4055","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hírek szerint azért indult eljárás a már csak zenéket sugárzó Lánchíd Rádió ellen, mert nem teljesítette a vizsgált időszakban a műsorszerkezetre vonatkozó vállalásait.","shortLead":"A hírek szerint azért indult eljárás a már csak zenéket sugárzó Lánchíd Rádió ellen, mert nem teljesítette a vizsgált...","id":"20180604_eljarast_inditott_a_mediatanacs_simicska_radioja_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05af3a43-43e4-40fa-90f4-6aff515d4055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03596272-89d6-4216-b628-0eb6611bcae3","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_eljarast_inditott_a_mediatanacs_simicska_radioja_ellen","timestamp":"2018. június. 04. 21:17","title":"24.hu: Eljárást indított a Médiatanács Simicska rádiója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 10-én tartja tisztújítását a Momentum. Fekete-Győr András újrázhat, de az elnökség kicserélődhet.","shortLead":"Június 10-én tartja tisztújítását a Momentum. Fekete-Győr András újrázhat, de az elnökség kicserélődhet.","id":"20180605_Elnokseget_valaszt_a_Momentum_egyetlen_no_es_egy_volt_gyurcsanyista","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da4d849-247c-4a13-9158-b8cb6e80e462","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Elnokseget_valaszt_a_Momentum_egyetlen_no_es_egy_volt_gyurcsanyista","timestamp":"2018. június. 05. 09:25","title":"Elnökséget választ a Momentum: egyetlen nő és egy volt gyurcsányista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn közölte, jogában áll saját magát elnöki kegyelemben részesíteni, így gyakorlatilag bármikor mentesítheti magát az orosz kapcsolataival foglalkozó, hónapok óta tartó vizsgálat következményei alól. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn közölte, jogában áll saját magát elnöki kegyelemben részesíteni, így gyakorlatilag...","id":"20180604_Trump_mar_a_sajat_maganak_adott_elnoki_kegyelemrol_beszel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a8dc28-1ebc-4e67-8c8d-ba736b431bfe","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Trump_mar_a_sajat_maganak_adott_elnoki_kegyelemrol_beszel","timestamp":"2018. június. 04. 16:10","title":"Trump már a saját magának adható elnöki kegyelemről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b894f7-fcc1-4000-bd3a-4e9c4a21fca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem szívesen látott vendég szerepében találta magát (ismét) a nem kormánypárti sajtó a vasárnap megrendezett kötcsei pikniken.","shortLead":"A nem szívesen látott vendég szerepében találta magát (ismét) a nem kormánypárti sajtó a vasárnap megrendezett kötcsei...","id":"20180603_Kioktatas_felretolas_lerazas__ezt_kaptak_ujsagirok_Kotcsen_a_NERelittol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9b894f7-fcc1-4000-bd3a-4e9c4a21fca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38789b9-9050-46ed-aade-ab08fcd50bb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Kioktatas_felretolas_lerazas__ezt_kaptak_ujsagirok_Kotcsen_a_NERelittol","timestamp":"2018. június. 03. 21:33","title":"Kioktatás, félretolás, lerázás - ezt kapták újságírók Kötcsén a NER-elittől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Keleti pályaudvar közelében történt a baleset. \r

","shortLead":"A Keleti pályaudvar közelében történt a baleset. \r

","id":"20180604_Karambolozott_es_felborult_egy_auto_a_Rakoczi_uton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185f05b5-fb9d-4fe6-b498-c7d7f671947c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180604_Karambolozott_es_felborult_egy_auto_a_Rakoczi_uton","timestamp":"2018. június. 04. 05:55","title":"Karambolozott és felborult egy autó a Rákóczi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54466a10-fa13-48ee-9fe3-913215a90057","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mátrai Erőművel jutott hozzá a naperőműhöz, most megválik tőle. ","shortLead":"A Mátrai Erőművel jutott hozzá a naperőműhöz, most megválik tőle. ","id":"20180604_Meszaros_Lorinc_a_napelemeit_eladja_az_allamnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54466a10-fa13-48ee-9fe3-913215a90057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf00a9e-a0ff-4124-9f52-124a905b19a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Meszaros_Lorinc_a_napelemeit_eladja_az_allamnak","timestamp":"2018. június. 04. 06:58","title":"Mészáros Lőrinc a napelemeit eladja az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4db134-93ab-4c2f-a6fc-84836b6d21c8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban is folytatódik a változékony, meleg nyári idő. Többször lehetnek záporok, zivatarok - akár jégeső is -, de a maximumok továbbra is 30 Celsius-fok körül alakulnak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.","shortLead":"A következő napokban is folytatódik a változékony, meleg nyári idő. Többször lehetnek záporok, zivatarok - akár jégeső...","id":"20180603_Marad_a_juniusi_aprilis_tiz_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_felhoszakadasok_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4db134-93ab-4c2f-a6fc-84836b6d21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e6002c-6d7c-40f8-91f2-2b89a5ff80e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Marad_a_juniusi_aprilis_tiz_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_felhoszakadasok_miatt","timestamp":"2018. június. 03. 15:10","title":"Marad a júniusi április, tíz megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b049b4-4148-453f-b27b-dac086de1eb0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Növelte részesedését a tiszapüspöki izocukorgyártóban lévő részesedését Mészáros Lőrinc. ","shortLead":"Növelte részesedését a tiszapüspöki izocukorgyártóban lévő részesedését Mészáros Lőrinc. ","id":"20180605_Terjeszkedik_az_izocukros_cegeben_Meszaros","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12b049b4-4148-453f-b27b-dac086de1eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69ae35e-95f9-444e-a90f-dd1e86e8779c","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Terjeszkedik_az_izocukros_cegeben_Meszaros","timestamp":"2018. június. 05. 09:32","title":"Terjeszkedik az izocukros cégében Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]