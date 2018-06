Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agytumor leggyakoribb és leghalálosabb típusának kezelésében is segíthet az egyik limfómákra és leukémiára kifejlesztett hatóanyag egy új tanulmány szerint. ","shortLead":"Az agytumor leggyakoribb és leghalálosabb típusának kezelésében is segíthet az egyik limfómákra és leukémiára...","id":"20180605_glioblastoma_halalos_agydaganat_elleni_kezeles_leukemia_hatoanyag_ibrutinib","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7c8dd6-4639-42ac-846e-beb8e58e46c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_glioblastoma_halalos_agydaganat_elleni_kezeles_leukemia_hatoanyag_ibrutinib","timestamp":"2018. június. 05. 06:03","title":"Egy új remény: halálos agydaganat ellen is hatásos lehet egy leukémia kezelésére fejlesztett hatóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3992316d-8d74-4e3c-9fd4-211d4166c293","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire vagyunk képesek egy lájkért?","shortLead":"Mire vagyunk képesek egy lájkért?","id":"20180605_Korunk_antihose_a_vonatbaleset_aldozataval_szelfizo_ember","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3992316d-8d74-4e3c-9fd4-211d4166c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72952baa-5a68-4e21-8041-4762d8ff2aa5","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Korunk_antihose_a_vonatbaleset_aldozataval_szelfizo_ember","timestamp":"2018. június. 05. 09:37","title":"Korunk antihőse: a vonatbaleset áldozatával szelfiző ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82dde6-d4e7-4e61-b93f-df8784e3a91f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Baleset helyett ezúttal sikerrel vette a tesztet a Virgin Galactic űrrepüllője, ami ráadásul már az utasoknak szánt üléseket is beszerelte.","shortLead":"Baleset helyett ezúttal sikerrel vette a tesztet a Virgin Galactic űrrepüllője, ami ráadásul már az utasoknak szánt...","id":"20180606_virgin_galactic_vss_unity_urrepulo_teszt_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a82dde6-d4e7-4e61-b93f-df8784e3a91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b857697-4850-45d5-b497-d46a0429e9cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_virgin_galactic_vss_unity_urrepulo_teszt_video","timestamp":"2018. június. 06. 13:03","title":"Sikerült a teszt: a hangsebességnél is gyorsabban repült a Virgin Galactic gépe, ami civileket vinne az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A focivébé jegyeinek értékesítése az oldalon keresztül a FIFA szerint illegális. ","shortLead":"A focivébé jegyeinek értékesítése az oldalon keresztül a FIFA szerint illegális. ","id":"20180605_Feljelentette_a_jegyertekesito_Viagogo_oldalt_a_FIFA","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e277bbe-7236-4da1-ae9b-206014c46bb0","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Feljelentette_a_jegyertekesito_Viagogo_oldalt_a_FIFA","timestamp":"2018. június. 05. 13:04","title":"Feljelentette a jegyértékesítő Viagogo oldalt a FIFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Putyint meglepték Észak-Korea lépései, amelyeket a kommunista ország a feszültségek enyhítése érdekében tett.","shortLead":"Putyint meglepték Észak-Korea lépései, amelyeket a kommunista ország a feszültségek enyhítése érdekében tett.","id":"20180606_putyin_megdicserte_trumpot_amiert_hajlando_talalkozni_kim_dzsong_unnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77678e92-7b51-4f2e-b2a3-109209a9d112","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_putyin_megdicserte_trumpot_amiert_hajlando_talalkozni_kim_dzsong_unnal","timestamp":"2018. június. 06. 06:25","title":"Putyin megdicsérte Trumpot, amiért hajlandó találkozni Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736184a9-4357-4adb-ba0a-f77083d16863","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Közvetlenül a szerb határ mellett helyezkedik el az ország – valószínűleg – két legforgalmasabb boltja. A bevételt elsősorban a határ túloldaláról érkező szerbek pörgetik. Annyira, hogy egyetlen perc leforgása alatt 28 ezer forintért értékesítenek napi fogyasztási cikkeket. ","shortLead":"Közvetlenül a szerb határ mellett helyezkedik el az ország – valószínűleg – két legforgalmasabb boltja. A bevételt...","id":"20180606_Ez_a_ket_bolt_a_puszta_kozepen_all_megis_milliardokat_szakit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=736184a9-4357-4adb-ba0a-f77083d16863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343ba465-c9c8-4144-abfd-1ccf643b9c42","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180606_Ez_a_ket_bolt_a_puszta_kozepen_all_megis_milliardokat_szakit","timestamp":"2018. június. 06. 12:12","title":"Ez a két bolt a puszta közepén áll, mégis milliárdokat szakít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudomány eddig sem kímélte a laposföld-hívőket, akik most – a felhasználói közösség odahatása után – Google Fordítóban sem túl baráti gesztussal találkozhattak.","shortLead":"A tudomány eddig sem kímélte a laposföld-hívőket, akik most – a felhasználói közösség odahatása után – Google...","id":"20180605_laposfold_laposfold_hivok_google_fordito_trollkodas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a9fcdd-ca53-4a6f-a230-32704fa36546","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_laposfold_laposfold_hivok_google_fordito_trollkodas","timestamp":"2018. június. 05. 09:03","title":"Igazi trollkodós sallert osztottak ki a laposföld-hívőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b49be73-58ee-4e24-874b-29ff30e4a65b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Összegyűjtötte az adóhivatal, mi mindent kell tudniuk a diákoknak, ha nyári munkára mennek.","shortLead":"Összegyűjtötte az adóhivatal, mi mindent kell tudniuk a diákoknak, ha nyári munkára mennek.","id":"20180605_Fontos_figyelmeztetest_kuldott_a_NAV_a_nyari_munkaba_allo_diakoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b49be73-58ee-4e24-874b-29ff30e4a65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5335b48a-556f-4ba6-aa48-1b43f6a988db","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Fontos_figyelmeztetest_kuldott_a_NAV_a_nyari_munkaba_allo_diakoknak","timestamp":"2018. június. 05. 11:42","title":"Fontos figyelmeztetést küldött a NAV a nyári munkába álló diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]