[{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Június 1-jén meghaladta az 50 ezret az aláírások száma azon a petíción, amely a gyerekkori körülmetélések betiltásáért indult Dániában. Ez azt jelenti, hogy a parlamentnek mindenképpen foglalkoznia kell a kérdéssel.","shortLead":"Június 1-jén meghaladta az 50 ezret az aláírások száma azon a petíción, amely a gyerekkori körülmetélések betiltásáért...","id":"20180604_daniaban_akar_be_is_tilthatjak_a_korulmetelest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafc32ea-50d0-48f5-9711-b667001cf056","keywords":null,"link":"/elet/20180604_daniaban_akar_be_is_tilthatjak_a_korulmetelest","timestamp":"2018. június. 04. 14:10","title":"Dániában akár be is tilthatják a körülmetélést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyi portál és a 444.hu egyik olvasója is jelezte kedd este, hogy egy erdőben megtalálták azt a medvét, amit nemrég Abony utcáin láttak többen is.","shortLead":"Egy helyi portál és a 444.hu egyik olvasója is jelezte kedd este, hogy egy erdőben megtalálták azt a medvét, amit...","id":"20180606_allitolag_megtalaltak_az_abonyon_vegigvagtazo_medvet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd45718-28d0-4f75-bf0a-8fde1a767dab","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_allitolag_megtalaltak_az_abonyon_vegigvagtazo_medvet","timestamp":"2018. június. 06. 06:58","title":"Állítólag megtalálták az Abonyon végigvágtázó medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A focivébé jegyeinek értékesítése az oldalon keresztül a FIFA szerint illegális. ","shortLead":"A focivébé jegyeinek értékesítése az oldalon keresztül a FIFA szerint illegális. ","id":"20180605_Feljelentette_a_jegyertekesito_Viagogo_oldalt_a_FIFA","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e277bbe-7236-4da1-ae9b-206014c46bb0","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Feljelentette_a_jegyertekesito_Viagogo_oldalt_a_FIFA","timestamp":"2018. június. 05. 13:04","title":"Feljelentette a jegyértékesítő Viagogo oldalt a FIFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291b80a3-4545-45af-9e40-48d18b2f324a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple fő YouTube-csatornáján osztott meg egy rövid animojis videót. Az időzítés nem véletlen.","shortLead":"Az Apple fő YouTube-csatornáján osztott meg egy rövid animojis videót. Az időzítés nem véletlen.","id":"20180604_apple_animoji_karaoke_wwdc_2018_ios","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=291b80a3-4545-45af-9e40-48d18b2f324a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3c942e-fb9e-4fc4-bf90-65ed1e028c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_apple_animoji_karaoke_wwdc_2018_ios","timestamp":"2018. június. 04. 14:03","title":"Videó: közvetlenül a WWDC előtt osztott meg a világgal egy bájos animoji karaokét az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fcf5e1-57f7-414d-8350-3df5384a79d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Adatszolgáltatási, informatikai, hitelkockázat-kezelési, tőkekövetelmény-számítási hiányosságok, valamint az informatikai és vállalatirányítási területet érintő ismételt jogsértések miatt összesen 59,6 millió forint büntetést kapott a pénzintézet.","shortLead":"Adatszolgáltatási, informatikai, hitelkockázat-kezelési, tőkekövetelmény-számítási hiányosságok, valamint...","id":"20180605_durva_birsagot_vagott_a_cibhez_a_jegybank","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47fcf5e1-57f7-414d-8350-3df5384a79d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16af6a89-8f86-4420-9f83-98f3a6ac643d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_durva_birsagot_vagott_a_cibhez_a_jegybank","timestamp":"2018. június. 05. 12:59","title":"Durva bírságot vágott a CIB-hez a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c3c43d-3933-4b9f-8f6f-3fe2c4cbfa79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Extra nehéz feladvánnyal jelentkezett a magyar grafikus, Dudolf.","shortLead":"Extra nehéz feladvánnyal jelentkezett a magyar grafikus, Dudolf.","id":"20180605_Tesztelje_a_szemet_megtalalja_a_bekat_a_levelek_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77c3c43d-3933-4b9f-8f6f-3fe2c4cbfa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d6203c-9030-4937-bf8e-a9f8e97e510c","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Tesztelje_a_szemet_megtalalja_a_bekat_a_levelek_kozott","timestamp":"2018. június. 05. 17:48","title":"Tesztelje a szemét: megtalálja a békát a levelek között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78d3a51-170b-4d78-b8bb-d62e222527cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nyelvbotlás okán bemutatkozott az erőfosások minisztériuma.\r

\r

","shortLead":"Egy nyelvbotlás okán bemutatkozott az erőfosások minisztériuma.\r

\r

","id":"20180605_Ime_a_het_legviccesebb_bakija_az_Echo_Tvn","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b78d3a51-170b-4d78-b8bb-d62e222527cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f8fc70-cfb9-4bda-b36d-06a6f971e2f7","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Ime_a_het_legviccesebb_bakija_az_Echo_Tvn","timestamp":"2018. június. 05. 09:33","title":"Íme, a hét legviccesebb bakija az Echo Tv-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb9a54f-4baa-42a4-bdf2-196eccd081f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben Vlagyimir Putyin orosz államfő az országa elleni nyugati szankciók feloldásáért lobbizott Bécsben, egy egészen furcsa Európa-térkép előtt fényképezték le őt, s a Moszkva-barátnak tartott szélsőjobboldali Szabadságpárt (FPÖ) vezérét, Heinz-Christian Strache alkancellárt, illetve Sebastian Kurz néppárti kancellárt.\r

","shortLead":"Miközben Vlagyimir Putyin orosz államfő az országa elleni nyugati szankciók feloldásáért lobbizott Bécsben, egy egészen...","id":"20180606_Mi_lehet_ez_a_furcsa_Europaterkep_Putyinek_mogott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cb9a54f-4baa-42a4-bdf2-196eccd081f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f041b6d3-c3ff-40f9-bd69-e427c6ec3a2e","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Mi_lehet_ez_a_furcsa_Europaterkep_Putyinek_mogott","timestamp":"2018. június. 06. 09:43","title":"Mi lehet ez a furcsa Európa-térkép Putyinék mögött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]