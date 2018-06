Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b04727b-c3dd-453a-a96f-26cb456d46f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mű egy svéd szabadúszó újságíró, Joakim Medin munkája.","shortLead":"A mű egy svéd szabadúszó újságíró, Joakim Medin munkája.","id":"20180604_Felelem_es_undor_az_illiberalis_Magyarorszagon__kemeny_hangvetelu_konyvet_irtak_Orbanrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b04727b-c3dd-453a-a96f-26cb456d46f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a3fede-1058-4dde-85a4-81b5c0dc304a","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Felelem_es_undor_az_illiberalis_Magyarorszagon__kemeny_hangvetelu_konyvet_irtak_Orbanrol","timestamp":"2018. június. 04. 23:24","title":"Félelem és undor az illiberális Magyarországon - kemény hangvételű könyvet írtak Orbánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c90e7d-cb50-4640-8dcc-36e366fb547f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre 20 éve nem volt példa.","shortLead":"Erre 20 éve nem volt példa.","id":"20180605_No_lehet_a_Bond_25_fogonosza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8c90e7d-cb50-4640-8dcc-36e366fb547f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40704ba0-7c2a-4f78-85d8-2635d58c0fd6","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_No_lehet_a_Bond_25_fogonosza","timestamp":"2018. június. 05. 15:01","title":"Nő lehet a Bond 25 főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaerőhiányra reagált a kormány úgy, hogy elítéltek foglalkoztatására tett javaslatot a mezőgazdaságban, főként a Brexit utáni időkre tekintettel. Egyelőre nem ment át a javaslat, pont az érintett gazdák tiltakoznak, de ami késik, nem múlik.","shortLead":"A munkaerőhiányra reagált a kormány úgy, hogy elítéltek foglalkoztatására tett javaslatot a mezőgazdaságban, főként...","id":"20180604_Rabokkal_dolgoztatnanak_a_britek_a_foldeken","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515cc053-13ac-483b-8291-e67e885acb01","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Rabokkal_dolgoztatnanak_a_britek_a_foldeken","timestamp":"2018. június. 04. 09:56","title":"Rabokkal dolgoztatnának a britek a földeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1a16a9-c81b-433f-bdbd-69bee7dddfc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott erőcsatára, Golomán György csaknem élete legnagyobb kalandjába kezdhet bele, ha jól szerepel az NBA-ben szereplő Lakers keddi próbajátékán.","shortLead":"A magyar válogatott erőcsatára, Golomán György csaknem élete legnagyobb kalandjába kezdhet bele, ha jól szerepel...","id":"20180605_Oriasi_lehetoseg_elott_egy_magyar_kosaras_probajatekra_hivta_a_Los_Angeles_Lakers","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e1a16a9-c81b-433f-bdbd-69bee7dddfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554631d7-e7a2-4025-90b0-d947f5137c8e","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Oriasi_lehetoseg_elott_egy_magyar_kosaras_probajatekra_hivta_a_Los_Angeles_Lakers","timestamp":"2018. június. 05. 19:55","title":"Óriási lehetőség előtt egy magyar kosaras: próbajátékra hívta a Los Angeles Lakers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6340186f-7b5f-4eca-a439-c2d2f66b3596","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A találkozóra Vlagyivosztokban kerülne sor, ha az észak-koreai vezető elfogadja a meghívást. ","shortLead":"A találkozóra Vlagyivosztokban kerülne sor, ha az észak-koreai vezető elfogadja a meghívást. ","id":"20180604_Szeptemberben_talalkozna_Putyinnal_Kim_Dzsong_Un","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6340186f-7b5f-4eca-a439-c2d2f66b3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21482c0-67be-4738-aaf5-17703c088492","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Szeptemberben_talalkozna_Putyinnal_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. június. 04. 11:55","title":"Szeptemberben találkozhat Putyinnal Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffbddba5-745f-4b0c-88a5-46c232bdf654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Metro által közzétett videóban a fiatal egy tetőre vitte fel a rollerét, hogy ott \"próbálja ki\".","shortLead":"A Metro által közzétett videóban a fiatal egy tetőre vitte fel a rollerét, hogy ott \"próbálja ki\".","id":"20180604_roller_kozlekedes_rollerezes_teriszony","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffbddba5-745f-4b0c-88a5-46c232bdf654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd323f26-1256-47bc-93c0-67116ffed178","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_roller_kozlekedes_rollerezes_teriszony","timestamp":"2018. június. 04. 13:21","title":"Tériszonyos? Akkor inkább ne nézze meg, hogyan rollerezett ez a fiatal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5680734c-2d92-4978-bfd1-28f075fe1e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trump politikai szövetségeseit akarja Európában támogatni Richard Grenell, az Egyesült Államok berlini nagykövete. A nyilatkozat kiverte a biztosítékot a német külügyminisztériumban és a parlamenti pártoknál is. Egy diplomata a hazáját képviseli, nem a pártját – szólt a visszafogott reakció. Martin Schulz viszont a baltát is elővette.","shortLead":"Trump politikai szövetségeseit akarja Európában támogatni Richard Grenell, az Egyesült Államok berlini nagykövete...","id":"20180605_Berlin_kiakadt_Amerika_ujra_csendort_jatszik_csak_most_a_populistakat_tamogatva","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5680734c-2d92-4978-bfd1-28f075fe1e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef06ab4-2b68-44ad-aba5-e60ca50be9bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Berlin_kiakadt_Amerika_ujra_csendort_jatszik_csak_most_a_populistakat_tamogatva","timestamp":"2018. június. 05. 07:00","title":"Trump „gyarmatosító tisztet” küld Európába a populisták támogatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52499fba-5bf2-40d3-a781-ebfeec78f161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland bíróság szerint nem kötelezhető arra a Samsung (és valószínűleg egyetlen másik gyártó sem), hogy meghatározott ideig lássák el a készüléket biztonsági frissítésekkel. A bíróság meg is magyarázta a döntését.","shortLead":"A holland bíróság szerint nem kötelezhető arra a Samsung (és valószínűleg egyetlen másik gyártó sem...","id":"20180604_samsung_hollandia_fogyasztovedelmi_per_biztonsagi_frissitesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52499fba-5bf2-40d3-a781-ebfeec78f161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047aba2f-c69f-43fe-ad07-3d074ce1bdbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_samsung_hollandia_fogyasztovedelmi_per_biztonsagi_frissitesek","timestamp":"2018. június. 04. 10:03","title":"Jó hír a Samsungnak, rossz hír a Samsung telefonok tulajdonosainak: nem csikarhatók ki a frissítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]