[{"available":true,"c_guid":"968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország kedden értesíti a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ), hogy megkezdi az urándúsító kapacitásának növelését célzó folyamatot – közölte Berúz Kamalvandi, az Iráni Atomenergia Szervezet szóvivője az ISNA félhivatalos iráni hírügynökséggel. ","shortLead":"Az ország kedden értesíti a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ), hogy megkezdi az urándúsító kapacitásának...","id":"20180605_trump_felrugta_az_alkut_Iran_ujra_urant_dusit","timestamp":"2018. június. 05. 05:18","title":"Trump felrúgta az alkut, Irán újra felpörgeti az urándúsítást"},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Trócsányi szerint nem áll szándékunkban, nincs napirendben, és egyébként is, a vonatkozó javaslat több szempontból is aggályos. ","shortLead":"Trócsányi szerint nem áll szándékunkban, nincs napirendben, és egyébként is, a vonatkozó javaslat több szempontból is...","id":"20180604_Trocsanyi_Magyarorszag_tovabbra_sem_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez","timestamp":"2018. június. 04. 20:34","title":"Trócsányi: Magyarország továbbra sem csatlakozik az Európai Ügyészséghez"},{"available":true,"c_guid":"8ce5cb20-928b-47a7-b216-83d1eaf28d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikában egyre nagyobb problémát jelent, hogy a mobiltelefon-tulajdonosok a személtbe hajítják a készüléküket. Mindez nálunk is komoly veszélyt jelenthet.","shortLead":"Amerikában egyre nagyobb problémát jelent, hogy a mobiltelefon-tulajdonosok a személtbe hajítják a készüléküket. Mindez... ","id":"20180604_okostelefon_akkumulator_tuz_robbanas_szemettelep","timestamp":"2018. június. 04. 20:03","title":"Ha ezt a videót megnézi, többé nem fogja a szemetesbe dobni a régi telefonját"},{"available":true,"c_guid":"5393f7ec-b144-4791-a149-1f527b2a7d1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepte az elemzőket, mennyire gyengén nőtt a magyar kiskereskedelem, a választás előtti osztogatás lehet az egyik ok.","shortLead":"Meglepte az elemzőket, mennyire gyengén nőtt a magyar kiskereskedelem, a választás előtti osztogatás lehet az egyik ok.","id":"20180605_Tul_koran_koltottek_el_a_nyugdijasok_az_Erzsebetutalvanyukat","timestamp":"2018. június. 05. 10:26","title":"Túl korán költötték el a nyugdíjasok az Erzsébet-utalványukat"},{"available":true,"c_guid":"c1c5819c-6a0c-49d1-9a10-4739fa7bbcc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardver mellett kiegészítők tekintetében is igazi különlegességeket vonultat fel a tajvani Computexen bemutatkozott ROG Phone, mellyel az Asus is belépett a gamer telefont fejlesztő gyártók sorába. ","shortLead":"A hardver mellett kiegészítők tekintetében is igazi különlegességeket vonultat fel a tajvani Computexen bemutatkozott...","id":"20180604_asus_rog_phone_computex","timestamp":"2018. június. 04. 18:03","title":"Ennél erősebb androidos telefon nem nagyon van: igazi erőmű lett az Asus ROG Phone"},{"available":true,"c_guid":"3ec9bc56-4d37-4f73-b052-62c2b2d81973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"második agy\" néven is emlegetett enterális idegrendszer az emberek szervezetében is jelen van. Most egy állatkísérlet során képalkotó eljárással azonosították a működését.","shortLead":"A \"második agy\" néven is emlegetett enterális idegrendszer az emberek szervezetében is jelen van. Most... ","id":"20180605_masodik_agy_enteralis_idegrendszer_neuronok_belmozgas","timestamp":"2018. június. 05. 10:03","title":"Van egy \"második agy\" is az ember szervezetben, és olyat tudhat, amit eddig nem láttak a tudósok"},{"available":true,"c_guid":"09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Van bátorság, nemzetközi tekintély, emelkedő pályára állított ország, komoly tervek, tetterő és önbizalom – mondta kormányáról Orbán Viktor a minap. A jelek szerint vannak hívei között olyanok, akik szerint ez akár a határrevízió valamilyen formáját is lehetővé teheti. Pedig a kormányfő elmondta, hogyan viszonyul Trianonhoz.","shortLead":"Van bátorság, nemzetközi tekintély, emelkedő pályára állított ország, komoly tervek, tetterő és önbizalom – mondta...","id":"20180604_Orban_Raffay_trianon_centenarium","timestamp":"2018. június. 04. 16:52","title":"Orbán hívei nem figyeltek a főnökre, amikor Trianon meghaladásáról beszélt"},{"available":true,"c_guid":"08419fe4-1f71-4e66-bdbc-f13c0dc16631","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 300 boltot zárt be tavaly a három magyar kiskereskedelmi lánc, a CBA, a Coop és a Reál. ","shortLead":"Több mint 300 boltot zárt be tavaly a három magyar kiskereskedelmi lánc, a CBA, a Coop és a Reál. ","id":"20180604_Tobb_kistelepules_is_bolt_nelkul_maradt_valahol_fel_orat_kell_setalni_hogy_kenyeret_vegyen_az_ember","timestamp":"2018. június. 04. 20:17","title":"Több kistelepülés is bolt nélkül maradt, valahol fél órát kell sétálni, hogy kenyeret vegyen az ember"}]