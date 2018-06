Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"292ef10c-2854-4a58-bbbb-54ea53b5bbb3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ugyanis nem garantálják megfelelően a gyermekek védelmét és biztonságát a magántáborokban.","shortLead":"Ugyanis nem garantálják megfelelően a gyermekek védelmét és biztonságát a magántáborokban.","id":"20180604_Az_ombudsman_szerint_baj_van_a_gyerekek_taboroztatasaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=292ef10c-2854-4a58-bbbb-54ea53b5bbb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea99628-0f5b-4379-9c73-83c9f7a8f7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Az_ombudsman_szerint_baj_van_a_gyerekek_taboroztatasaval","timestamp":"2018. június. 04. 16:31","title":"Az ombudsman szerint baj van a gyerekek táboroztatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Békét remélnek a találkozótól.","shortLead":"Békét remélnek a találkozótól.","id":"20180605_Emlekeremmel_varjak_Donald_Trumpot_es_Kim_DzsongUnt_Szingapurban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f4fd89-1d4a-4dd6-990c-14c210e932f8","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Emlekeremmel_varjak_Donald_Trumpot_es_Kim_DzsongUnt_Szingapurban","timestamp":"2018. június. 05. 12:55","title":"Emlékéremmel várják Donald Trumpot és Kim Dzsong Unt Szingapúrban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c2f9a9-cc3e-46b6-a80a-086f78fc767f","c_author":"Csurja Zsolt","category":"kkv","description":"Évente 50 milliárdos veszteségtől védheti meg a magyar mezőgazdaságot a május elsejétől üzemelő országos jégkármérséklő rendszer. ","shortLead":"Évente 50 milliárdos veszteségtől védheti meg a magyar mezőgazdaságot a május elsejétől üzemelő országos jégkármérséklő...","id":"20180604_jegeso_jegveres_elharito_rendszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c2f9a9-cc3e-46b6-a80a-086f78fc767f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58abf23-7edc-43f5-bc28-9a17fb86c7ab","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_jegeso_jegveres_elharito_rendszer","timestamp":"2018. június. 04. 20:00","title":"Rakéták helyett vegyszer és gyufa: teszteltük a magyar jégverés-elhárító rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6fe232-b1db-4ec3-96cf-51bde50e58c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrségen is bejelentést tettek a helyiek, a hatóság szerint \"medvének látszó tárgyat\" figyeltek meg.","shortLead":"A rendőrségen is bejelentést tettek a helyiek, a hatóság szerint \"medvének látszó tárgyat\" figyeltek meg.","id":"20180605_abonyban_tobben_is_medvet_lattak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6fe232-b1db-4ec3-96cf-51bde50e58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6d7206-e791-4ce2-a75d-a48240679e8b","keywords":null,"link":"/elet/20180605_abonyban_tobben_is_medvet_lattak","timestamp":"2018. június. 05. 10:37","title":"Abonyban többen is medvét láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Döcögősen indult, de végül nyertek. Japán duóval csatáznak legközelebb. ","shortLead":"Döcögősen indult, de végül nyertek. Japán duóval csatáznak legközelebb. ","id":"20180604_Roland_Garros_Babosek_bejutottak_a_negyeddontobe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4c13b6-b363-4568-a278-7b78dcd95d9e","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Roland_Garros_Babosek_bejutottak_a_negyeddontobe","timestamp":"2018. június. 04. 16:03","title":"Roland Garros: Babosék bejutottak a negyeddöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b04727b-c3dd-453a-a96f-26cb456d46f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mű egy svéd szabadúszó újságíró, Joakim Medin munkája.","shortLead":"A mű egy svéd szabadúszó újságíró, Joakim Medin munkája.","id":"20180604_Felelem_es_undor_az_illiberalis_Magyarorszagon__kemeny_hangvetelu_konyvet_irtak_Orbanrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b04727b-c3dd-453a-a96f-26cb456d46f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a3fede-1058-4dde-85a4-81b5c0dc304a","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Felelem_es_undor_az_illiberalis_Magyarorszagon__kemeny_hangvetelu_konyvet_irtak_Orbanrol","timestamp":"2018. június. 04. 23:24","title":"Félelem és undor az illiberális Magyarországon - kemény hangvételű könyvet írtak Orbánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74533d4-96b7-4cdf-94a5-8822e55b06f5","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"Könyvek, mezek, poszterek rituális elégetése ritkán tekinthető a béke és a szeretet megnyilvánulásának, de ebben az esetben igazán morbid reakció lenne. Vélemény.","shortLead":"Könyvek, mezek, poszterek rituális elégetése ritkán tekinthető a béke és a szeretet megnyilvánulásának, de ebben...","id":"20180606_Gomperz_Tamas_Messi_es_a_zsidok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a74533d4-96b7-4cdf-94a5-8822e55b06f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e969a15-16d0-40dd-87d3-e208d6946bdc","keywords":null,"link":"/velemeny/20180606_Gomperz_Tamas_Messi_es_a_zsidok","timestamp":"2018. június. 06. 09:54","title":"Gomperz Tamás: Messi és a zsidók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2b57fd-af2f-4ddf-a57f-a8765ee41e97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vallásszabadságra hivatkozva megtagadhatta a cukrász azt, hogy egy meleg esküvőre készítsen tortát.","shortLead":"A vallásszabadságra hivatkozva megtagadhatta a cukrász azt, hogy egy meleg esküvőre készítsen tortát.","id":"20180604_Megnyerte_a_pert_a_cukrasz_aki_nem_volt_hajlando_egy_meleg_par_eskuvojere_tortat_sutni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c2b57fd-af2f-4ddf-a57f-a8765ee41e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c20a6ed-a50a-47c6-9b1b-5793d9ac9278","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Megnyerte_a_pert_a_cukrasz_aki_nem_volt_hajlando_egy_meleg_par_eskuvojere_tortat_sutni","timestamp":"2018. június. 04. 17:35","title":"Megnyerte a pert a cukrász, aki nem volt hajlandó egy meleg pár esküvőjére tortát készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]