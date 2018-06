Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ba5115b-bab1-4e7f-990b-46e4e046c28d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA után Oroszország a világ második legnagyobb bevándorlóbefogadó országa: a hivatalos statisztikai adatok szerint több mint tízmillió legális, és legalább hárommillió illegális bevándorló él a 145 millió lakosú országban. A migránsok az orosz társdalom talán legjobban kizsákmányolt tagjai.","shortLead":"Az USA után Oroszország a világ második legnagyobb bevándorlóbefogadó országa: a hivatalos statisztikai adatok szerint...","id":"20180606_Nemzetkozi_migracio__pillantas_Moszkvabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ba5115b-bab1-4e7f-990b-46e4e046c28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22c2482-bbe2-4012-a999-dc068ffc187b","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Nemzetkozi_migracio__pillantas_Moszkvabol","timestamp":"2018. június. 06. 21:47","title":"Nemzetközi migráció – pillantás Moszkvából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Putyint meglepték Észak-Korea lépései, amelyeket a kommunista ország a feszültségek enyhítése érdekében tett.","shortLead":"Putyint meglepték Észak-Korea lépései, amelyeket a kommunista ország a feszültségek enyhítése érdekében tett.","id":"20180606_putyin_megdicserte_trumpot_amiert_hajlando_talalkozni_kim_dzsong_unnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77678e92-7b51-4f2e-b2a3-109209a9d112","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_putyin_megdicserte_trumpot_amiert_hajlando_talalkozni_kim_dzsong_unnal","timestamp":"2018. június. 06. 06:25","title":"Putyin megdicsérte Trumpot, amiért hajlandó találkozni Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaadók minden korábbinál magasabb fizetést kínálnak a diákmunkásoknak, akikből viszont egyre kevesebb van. ","shortLead":"A munkaadók minden korábbinál magasabb fizetést kínálnak a diákmunkásoknak, akikből viszont egyre kevesebb van. ","id":"20180606_diakmunkasbol_sincs_eleg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8338d26c-3459-4d6c-8615-f2c67fd3087f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_diakmunkasbol_sincs_eleg","timestamp":"2018. június. 06. 20:10","title":"Diákmunkásból sincs elég, pedig műtőssegédnek is mehetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5426ba6-1b10-4ec5-a516-303d95e6851a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen munkát végeztek a zöldterület karbantartásával foglalkozó szakemberek.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen munkát végeztek a zöldterület karbantartásával foglalkozó szakemberek.","id":"20180607_a_nap_fotoi_autok_piliscsaba_fukaszasok_vasutallomas_parkolo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5426ba6-1b10-4ec5-a516-303d95e6851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89a3e29-b1df-4363-bd0a-7ad8b4c75e50","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_a_nap_fotoi_autok_piliscsaba_fukaszasok_vasutallomas_parkolo","timestamp":"2018. június. 07. 06:41","title":"A nap fotói: Nem kímélték az autókat a piliscsabai fűkaszások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c558d25f-3c31-40b5-a635-9db190b8901d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alexander Rybak a szervezők közleménye szerint hétvégén sürgősségi műtéten esett át, amely után váratlan komplikációk léptek fel, emiatt kényszerült visszalépni.","shortLead":"Alexander Rybak a szervezők közleménye szerint hétvégén sürgősségi műtéten esett át, amely után váratlan komplikációk...","id":"20180605_beteg_lett_megsem_lep_fel_a_margitszigeten_a_2009es_eurovizio_gyoztese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c558d25f-3c31-40b5-a635-9db190b8901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5c7172-1253-4e82-94cc-8451a785ee9e","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_beteg_lett_megsem_lep_fel_a_margitszigeten_a_2009es_eurovizio_gyoztese","timestamp":"2018. június. 05. 18:59","title":"Beteg lett, mégsem lép fel a Margitszigeten a 2009-es Eurovízió győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a570f3-79bd-4909-9740-5dbe2d186cb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a rendkívül áramvonalas autónak a láttán kevesen gondolnánk, hogy szocialista négykerekűről van szó.","shortLead":"Ennek a rendkívül áramvonalas autónak a láttán kevesen gondolnánk, hogy szocialista négykerekűről van szó.","id":"20180605_sebessegrekorder_moszkvics_aerodinamika_orosz_szovjet_auto_rekord_oldtimer_veteran","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97a570f3-79bd-4909-9740-5dbe2d186cb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aedd429-1b17-4292-9e07-0be629fc81ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_sebessegrekorder_moszkvics_aerodinamika_orosz_szovjet_auto_rekord_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. június. 05. 11:21","title":"Látta már ezt a sebességrekorder Moszkvicsot? Meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02bd982-9c02-4320-a2be-ad3bbfedbb23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos változás jön ettől az évtől a szépségversenyben a Me Too-mozgalom hatására. A versenyért felelős szervezet elnöke szerint ennek köszönhetően valószínűleg több nő érez majd bátorságot ahhoz, hogy elinduljon a megméretésen.","shortLead":"Fontos változás jön ettől az évtől a szépségversenyben a Me Too-mozgalom hatására. A versenyért felelős szervezet...","id":"20180605_kikerul_az_egyik_legismertebb_versenyszam_a_miss_america_szepsegversenybol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d02bd982-9c02-4320-a2be-ad3bbfedbb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f4efcc-f18d-4975-b53b-04f55f1de774","keywords":null,"link":"/elet/20180605_kikerul_az_egyik_legismertebb_versenyszam_a_miss_america_szepsegversenybol","timestamp":"2018. június. 05. 17:35","title":"Kikerül az egyik legismertebb versenyszám a Miss America szépségversenyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09454304-e625-4437-8303-4d046f850678","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két exminiszter, Lázár János és Fazekas Sándor is a mezőgazdasági bizottságba ült be, velük ment az agrártárca egykori államtitkára, Czerván György is. Elnöki posztot egyikük sem kapott, de lesz dolguk bőven, az ágazatra jó sok pénzt szánt a kormány.","shortLead":"Két exminiszter, Lázár János és Fazekas Sándor is a mezőgazdasági bizottságba ült be, velük ment az agrártárca egykori...","id":"20180606_Exminiszterek_egy_csapatban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09454304-e625-4437-8303-4d046f850678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148cd26-d650-4fff-b88b-8d3ad6b622fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Exminiszterek_egy_csapatban","timestamp":"2018. június. 06. 16:09","title":"Lázár, Fazekas, Czerván: ütős hármas a parlamenti agrárcsapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]