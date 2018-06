Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f9a4c28-f08c-4fb7-a337-ab5676839a7c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legendás labdarúgó szerint honfitársai képesek megnyerni az oroszországi világbajnokságot, de esélyeiket csökkenti, hogy kiváló játékosaik nem alkotnak csapatot. ","shortLead":"A legendás labdarúgó szerint honfitársai képesek megnyerni az oroszországi világbajnokságot, de esélyeiket csökkenti...","id":"20180607_pele_beleszallt_a_brazil_valogatottba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f9a4c28-f08c-4fb7-a337-ab5676839a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843f0a7b-751f-4e21-8031-ed4a1e1ec83c","keywords":null,"link":"/sport/20180607_pele_beleszallt_a_brazil_valogatottba","timestamp":"2018. június. 07. 12:11","title":"Pelé beleszállt a brazil válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzemet, ahol centrifugákat állítanak elő, még az atomprogram korlátozására született többhatalmi megállapodás előtt kezdték építeni a közép-iráni Natanz városban. ","shortLead":"Az üzemet, ahol centrifugákat állítanak elő, még az atomprogram korlátozására született többhatalmi megállapodás előtt...","id":"20180607_iranban_uj_urandusito_letesitmenyt_avattak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9760416a-bbf7-4114-b925-ef97330b6893","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_iranban_uj_urandusito_letesitmenyt_avattak","timestamp":"2018. június. 07. 05:32","title":"Nem vesztegeti az időt Irán: új urándúsító létesítményt avattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Politikai okokból Argentína lemondta a szombatra, Jeruzsálembe kiírt Izrael elleni labdarúgó-világbajnoki felkészülési mérkőzést.","shortLead":"Politikai okokból Argentína lemondta a szombatra, Jeruzsálembe kiírt Izrael elleni labdarúgó-világbajnoki felkészülési...","id":"20180606_Az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt_elmarad_Messiek_vbfoprobaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16514658-9b84-4b4c-b434-5b7013abe30d","keywords":null,"link":"/sport/20180606_Az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt_elmarad_Messiek_vbfoprobaja","timestamp":"2018. június. 06. 09:21","title":"Az izraeli-palesztin konfliktus miatt elmarad Messiék vb-főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bac455-7f45-46d1-9f7b-69a9cd34b469","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorú helyi rendeletet szavazott meg a szegedi közgyűlés még áprilisban, július 1-től csak este tízig, hétvégenként éjfélig „zajonghatnak” a vendéglátósok. A rendelet alól kivételt jelent az önkormányzati vagy állami rendezvény, éppen emiatt dobta vissza most a rendeletet a kormányhivatal.","shortLead":"Szigorú helyi rendeletet szavazott meg a szegedi közgyűlés még áprilisban, július 1-től csak este tízig, hétvégenként...","id":"20180605_Megtorte_a_kormanyhivatal_Botka_csendjet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5bac455-7f45-46d1-9f7b-69a9cd34b469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dd8d9a-22ce-4de1-95b3-ed1cd1b2c5ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Megtorte_a_kormanyhivatal_Botka_csendjet","timestamp":"2018. június. 05. 18:42","title":"Megtörte a kormányhivatal Botka csendjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A gyerekek után járó kedvezmények hol közvetlenül, hol közvetve jelentkeznek a nyugdíj megállapításakor.","shortLead":"A gyerekek után járó kedvezmények hol közvetlenül, hol közvetve jelentkeznek a nyugdíj megállapításakor.","id":"20180606_Tobb_kedvezmenyt_kaphat_az_a_nyugdijas_akinek_gyerekei_vannak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b808300-08c2-4c0c-abfc-d910bb4528e0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180606_Tobb_kedvezmenyt_kaphat_az_a_nyugdijas_akinek_gyerekei_vannak","timestamp":"2018. június. 06. 10:24","title":"Több kedvezményt kaphat az a nyugdíjas, akinek gyerekei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211198b5-0414-400a-8e63-594d361d2280","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiba István csapata, a Balmazújváros kiesett az NB I.-ből, de azt mondja, nem ezért hagyja el a csapatot. Belefáradt.","shortLead":"Tiba István csapata, a Balmazújváros kiesett az NB I.-ből, de azt mondja, nem ezért hagyja el a csapatot. Belefáradt.","id":"20180606_Elhagyja_focicsapatat_a_Fidesz_politikusa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=211198b5-0414-400a-8e63-594d361d2280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400ee5e1-6807-44cb-8af3-368cdfbb3886","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Elhagyja_focicsapatat_a_Fidesz_politikusa","timestamp":"2018. június. 06. 16:24","title":"Elhagyja focicsapatát a Fidesz politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cdfeb7-4b62-4c10-b646-21b2c7b65475","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Keréktárcsából bográcsozót és hasonlókat láttunk már, de egy kombiból átalakított pizzasütőt még nem.","shortLead":"Keréktárcsából bográcsozót és hasonlókat láttunk már, de egy kombiból átalakított pizzasütőt még nem.","id":"20180606_pizzasuto_ford_mondeo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42cdfeb7-4b62-4c10-b646-21b2c7b65475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed6185d-599a-4398-bd61-3bec7f5393aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_pizzasuto_ford_mondeo","timestamp":"2018. június. 06. 16:16","title":"Street food minimál: pizzakemenceként végezte ez a Ford Mondeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Snapchat után a klipek készítésére alkalmas musical.ly ötletét is megirigyelték Zucerbergék és különösebb gondolkodás nélkül, mintegy kopipészttel beépítették saját platformjukba. De ez nem minden: a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a zenés tartalmakba.","shortLead":"A Snapchat után a klipek készítésére alkalmas musical.ly ötletét is megirigyelték Zucerbergék és különösebb gondolkodás...","id":"20180606_musically_facebook_elo_video_zenes_klip_lip_sync_live","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d65b5bd-beb9-4d85-85b4-4a882b04d1d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_musically_facebook_elo_video_zenes_klip_lip_sync_live","timestamp":"2018. június. 06. 17:03","title":"(Másolt) újdonság a Facebookon: jön a funkció, amellyel bátran karaokézhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]